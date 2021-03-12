На блокаду Японией южных Курил Россия ответит армией и флотом - эксперт

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Криками "Банзай!" силы самообороны страны не смогут противостоять нашим войскам

Если Токио попытается устроить блокаду южной части Курильской гряды, Москва даст отпор при помощи Вооруженных сил РФ. Такой прогноз дал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя свежую идею из Страны восходящего солнца, как заставить Россию "вернуть" четыре острова Японии.

Новый прожект выдвинул политолог и экс-дипломат Акио Кавато. Он предложил правительству страны заблокировать проливы Лаперуза и Сангарского, после чего Кремль, уверен японец, конечно пересмотрит свою позицию по "территориальной проблеме".

Издание РИА ФАН обратило внимание на то, что за последнее время Токио вкладывает значительные средства на программу перевооружения, и это при том, что Япония по Конституции не может иметь собственной армии. Зато у них есть "силы самообороны". Вот именно на них и нацелены $243 млрд по пятилетнему плану модернизации, одобренному в 2018 году.

Не имеющая армии Япония оснащается, в том числе, новейшими истребителями пятого поколения F-35 Lightning II, тяжелыми военно-транспортными вертолетами CH-47JA Chinook, патрульными самолетами Kawasaki P-1, беспилотниками и прочим вооружением.

Однако Москве есть чем ответить Токио в регионе, ответил Леонков.

"Что можем противопоставить? Всю нашу армию и флот. На Дальнем Востоке сейчас выстроена эшелонированная система противовоздушной обороны, работают системы предупреждения о ракетном нападении. Плюс Тихоокеанский флот, береговая оборона", – подчеркнул специалист.

Он назвал "недалеким" японского бывшего дипломата, предложившего блокировать южные острова Курил. По его мнению, Кавато оперирует "эфемерными данными", когда предполагает, что на помощь Японии придут США, которые называют их своим "авангардом" в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но каковы боевые качества этого самого "авангарда", задается вопросом эксперт.

По мнению Леонкова, силы самообороны не смогу справиться с российской армией, поскольку у них нет опыта боевых действий со времен Второй Мировой войны. А стрельбы на полигонах в счет брать нельзя.

"Как бы хорошо они ни стреляли, как бы красиво ни бегали с криками "Банзай!" – это ничто по сравнению с боевым опытом!", – констатировал военный эксперт.

Ранее сегодня российский политолог Армен Гаспарян назвал идею Кавато "политической шизофренией".

Напомним, в начале марта американский портал Strategy Page вышел с публикацией, в которой аналитики сообщили о четком сигнале, который Москва послала Токио по теме Курил. Речь шла о размещении Россией на Дальнем Востоке береговых ракетных комплексов "Бастион-П". Вероятно, японская сторона пока слабо слышит и видит, что у нее происходит под носом.

