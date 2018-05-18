На близкую смерть Маккейна • 175 • Аналитика







Кроме того, уходящий, больной раком головного мозга крупный неокон и сенатор от захолустного штата Аризона Джон Маккейн написал на прощанье книгу, в которой сделал ряд заявлений, к которым следует отнестись серьёзно, потому что Маккейн наряду с вице-президентом Джо Байденом, несомненно, входит в то самое «глубинное государство» Америки, о котором неосторожно упомянул Олег Дерипаска, за что «Русал» попал под жёсткие санкции.





«Если Путина не заставить пожалеть о его решении (вмешаться в американские выборы. – Авт.), он будет возвращаться снова и снова на место преступления. США должны серьёзно рассмотреть ответ на те виды оружия, которые он использовал. Запад также имеет мощные кибервозможности. Они должны быть использованы, чтобы разоблачить масштаб коррумпированности его режима или помешать Путину другим способом».



Свою антипутинскую филиппику Маккейн, руководитель Фонда демократии «цветных революций», заключает «цветным» окончанием: «Я не испытываю ненависти к России, я желаю ей такой же свободы, какая есть у американцев». Добавим, особенно у индейцев. Маккейн, опытный демагог и разжигатель демократии и коррупции по всему миру, всегда прикрывается каким-нибудь «народом», как в Сирии, уничтожая при этом страну этого народа.



Вообще-то, Путину нанести киберудар невозможно, а вот России – можно. То есть отвечать «за вмешательство в американские выборы» придётся России, которая виновата уже тем, что в громадным большинстве поддерживает своего президента. Демагогические обвинения в коррупции – это стандартный приём неоконов, они клеят «коррупцию» всем своим противникам, помнится, Жан-Клоду Юнкеру клеили, венгерскому премьеру Орбану клеили, так и Путину клеят, но не ко всем пристаёт.



Однако почему такая острая реакция глубинной власти США по абсурдному, в общем-то, поводу «вмешательства в выборы»? Это секрет Полишинеля: во время предвыборной кампании вскрылись махинации демократического штаба Хиллари Клинтон и её самой. Кто это сделал, не суть важно, скорее всего, частные разоблачители, «разгребатели грязи», такие как Джулиан Ассанж или Эдвард Сноуден, которые делают это из своих убеждений.



Для Маккейна важно то, что не избрали его кандидата, Хиллари Клинтон, и вскрылась политическая коррупция в США на самом верху, так что миру открылась физиономия «глубинного государства» Маккейнов — Байденов, вскрылось, что американская демократия – фейк, честные мировые СМИ – фейк. Для Маккейна и неоконов важно, что это объективно сыграло на руку России.



А поскольку США априори исключительная страна, они не могут признавать свои ошибки и коррупцию, тогда в этом кто-то должен быть виноват. Джулиан Ассанж и подобные ему слишком малы, чтобы предъявлять им такие претензии, а вот Россия очень даже подходит, тем более что ей этот скандал выгоден. Значит, она его и создала, а доказательства этого всегда можно сфабриковать, это старая практика пречестных демократов-неоконов – и «глубинное государство» принялось за свою привычную работу.



Весь истэблишмент поддержал Маккейнов-Байденов: признать политическую коррупцию в США на самом верху для него было также слишком, и Хиллари Клинтон была выведена из-под удара, хотя президент Трамп обещал упечь её в тюрьму. С подачи неоконов была принята стратегия атаковать самого Трампа, обвинив его в «заговоре с Путиным» и лишив политической инициативы, и атаковать Путина за скандал с Хиллари Клинтон, обвинив во вмешательстве в выборы в пользу Трампа.



Мы удивляемся, что в «деле Скрипаля» Россию бездоказательно обвинили в химическом (военном) нападении на «честную» Англию, но ведь был прецедент – «дело Хиллари Клинтон», Англия просто применила только что использованную в Америке стратегию. Но откуда вообще взялась эта агрессивная американская стратегия? Большая сирийская игра



Известен афоризм: «Лучшая защита – нападение», для США и Запада он давно стал лейтмотивом их политики. Маккейны и Байдены здесь ничего не изобретают, они идут по проторенной дорожке своих предшественников, нападая на Трампа, Путина, да на кого угодно, не важно, по какому лживому поводу, если это кажется им выгодным. Как постоянно учит нас Николай Злобин в программе В. Соловьёва: «Они просто так отстаивают свои национальные интересы».



Даже находясь в стратегической обороне, теряя влияние в мире, долю в мировом ВВП, США постоянно делают выпады, провокации и ведут локальные войны, стремясь нанести неприемлемый ущерб своим противникам, чтобы перехватить инициативу. На что надеются? На свою исключительность, превосходство в технологиях и, в конечном счёте, на превосходство в уме, который ведь создал эти технологии.



США считают себя умнее других мировых держав – это факт, неприятный и опасный, поэтому считают, что сильных противников можно взять умом – отсюда рождается американское высокомерие и менторский тон, официальная позиция «американской исключительности», вызывающая у многих ассоциации с расизмом и фашизмом.



Отсюда рождается стратегия: даже в обороне можно разгромить превосходящие силы противников за счёт своего ума, нанося им умные болезненные удары, а если и не удастся разгромить, то самим уйти от поражения, свести дело к ничьей. Если исходить из того, что своим умом можно компенсировать чью-то силу, тогда этого некто нужно наделить откровенной глупостью. Вспомним: Россию Запад веками выставляет глупым отсталым варваром и удивляется её победам и успехам, как и успехам прочих «индейцев». Это заметил Достоевский в наших либералах и заклеймил в Смердякове: «И хорошо, кабы… умная нация покорила бы весьма глупую-с».



Однако стратегия «лучшая защита – нападение» при «умственном превосходстве» не раз приводила её сторонников к краху. От Наполеона до Гитлера, возомнившего себя гениальным даже в сравнении с прочими европейцами, поэтому он и ударил сперва по «падающему Западу», чтобы победить этого Голиафа своей гениальной силой, поскольку Россию почитал «за колосса на глиняных ногах». «Собибор». Реакция на фильм в отдельно взятом кинозале



Курская битва, 75-летие которой мы отмечаем в этом году, началась с немецкой наступательной операции, хотя Германия, стратегически, должна была думать уже об обороне. Опять видим стратегию «лучшая оборона – нападение», тогда она ускорила разгром гитлеровцев на Восточном фронте. Сегодня США нападают по всему миру, хотя им тоже надо бы думать о стратегической обороне…



Стратегию «лучшая защита – нападение» США перенесли в большую геополитику, когда начали валить цветными революциями токмо ради торжества демократии даже дружественные Америке ближневосточные правительства, от Туниса до Египта. Тогда Маккейн в порыве радости разоткровенничался. «Я иду к тебе, Владимир», — обратился он к Путину, видимо, рассчитывал донести пламя «управляемого хаоса» с Ближнего Востока до Москвы. Не донёс. Уязвлённый этим, заканчивая свой путь, он поминает Путина, напоминая своим неоконам, что эта крепость оказалась ему не по зубам. Поразительно, что Джон Маккейн сам анонсировал свою кончину и не «пригласил» на похороны президента США Дональда Трампа. Даже свою смерть он превращает в политическую акцию!Кроме того, уходящий, больной раком головного мозга крупный неокон и сенатор от захолустного штата Аризона Джон Маккейн написал на прощанье книгу, в которой сделал ряд заявлений, к которым следует отнестись серьёзно, потому что Маккейн наряду с вице-президентом Джо Байденом, несомненно, входит в то самое «глубинное государство» Америки, о котором неосторожно упомянул Олег Дерипаска, за что «Русал» попал под жёсткие санкции.«Если Путина не заставить пожалеть о его решении (вмешаться в американские выборы. – Авт.), он будет возвращаться снова и снова на место преступления. США должны серьёзно рассмотреть ответ на те виды оружия, которые он использовал. Запад также имеет мощные кибервозможности. Они должны быть использованы, чтобы разоблачить масштаб коррумпированности его режима или помешать Путину другим способом».Свою антипутинскую филиппику Маккейн, руководитель Фонда демократии «цветных революций», заключает «цветным» окончанием: «Я не испытываю ненависти к России, я желаю ей такой же свободы, какая есть у американцев». Добавим, особенно у индейцев. Маккейн, опытный демагог и разжигатель демократии и коррупции по всему миру, всегда прикрывается каким-нибудь «народом», как в Сирии, уничтожая при этом страну этого народа.Вообще-то, Путину нанести киберудар невозможно, а вот России – можно. То есть отвечать «за вмешательство в американские выборы» придётся России, которая виновата уже тем, что в громадным большинстве поддерживает своего президента. Демагогические обвинения в коррупции – это стандартный приём неоконов, они клеят «коррупцию» всем своим противникам, помнится, Жан-Клоду Юнкеру клеили, венгерскому премьеру Орбану клеили, так и Путину клеят, но не ко всем пристаёт.Однако почему такая острая реакция глубинной власти США по абсурдному, в общем-то, поводу «вмешательства в выборы»? Это секрет Полишинеля: во время предвыборной кампании вскрылись махинации демократического штаба Хиллари Клинтон и её самой. Кто это сделал, не суть важно, скорее всего, частные разоблачители, «разгребатели грязи», такие как Джулиан Ассанж или Эдвард Сноуден, которые делают это из своих убеждений.Для Маккейна важно то, что не избрали его кандидата, Хиллари Клинтон, и вскрылась политическая коррупция в США на самом верху, так что миру открылась физиономия «глубинного государства» Маккейнов — Байденов, вскрылось, что американская демократия – фейк, честные мировые СМИ – фейк. Для Маккейна и неоконов важно, что это объективно сыграло на руку России.А поскольку США априори исключительная страна, они не могут признавать свои ошибки и коррупцию, тогда в этом кто-то должен быть виноват. Джулиан Ассанж и подобные ему слишком малы, чтобы предъявлять им такие претензии, а вот Россия очень даже подходит, тем более что ей этот скандал выгоден. Значит, она его и создала, а доказательства этого всегда можно сфабриковать, это старая практика пречестных демократов-неоконов – и «глубинное государство» принялось за свою привычную работу.Весь истэблишмент поддержал Маккейнов-Байденов: признать политическую коррупцию в США на самом верху для него было также слишком, и Хиллари Клинтон была выведена из-под удара, хотя президент Трамп обещал упечь её в тюрьму. С подачи неоконов была принята стратегия атаковать самого Трампа, обвинив его в «заговоре с Путиным» и лишив политической инициативы, и атаковать Путина за скандал с Хиллари Клинтон, обвинив во вмешательстве в выборы в пользу Трампа.Мы удивляемся, что в «деле Скрипаля» Россию бездоказательно обвинили в химическом (военном) нападении на «честную» Англию, но ведь был прецедент – «дело Хиллари Клинтон», Англия просто применила только что использованную в Америке стратегию. Но откуда вообще взялась эта агрессивная американская стратегия?Известен афоризм: «Лучшая защита – нападение», для США и Запада он давно стал лейтмотивом их политики. Маккейны и Байдены здесь ничего не изобретают, они идут по проторенной дорожке своих предшественников, нападая на Трампа, Путина, да на кого угодно, не важно, по какому лживому поводу, если это кажется им выгодным. Как постоянно учит нас Николай Злобин в программе В. Соловьёва: «Они просто так отстаивают свои национальные интересы».Даже находясь в стратегической обороне, теряя влияние в мире, долю в мировом ВВП, США постоянно делают выпады, провокации и ведут локальные войны, стремясь нанести неприемлемый ущерб своим противникам, чтобы перехватить инициативу. На что надеются? На свою исключительность, превосходство в технологиях и, в конечном счёте, на превосходство в уме, который ведь создал эти технологии.США считают себя умнее других мировых держав – это факт, неприятный и опасный, поэтому считают, что сильных противников можно взять умом – отсюда рождается американское высокомерие и менторский тон, официальная позиция «американской исключительности», вызывающая у многих ассоциации с расизмом и фашизмом.Отсюда рождается стратегия: даже в обороне можно разгромить превосходящие силы противников за счёт своего ума, нанося им умные болезненные удары, а если и не удастся разгромить, то самим уйти от поражения, свести дело к ничьей. Если исходить из того, что своим умом можно компенсировать чью-то силу, тогда этого некто нужно наделить откровенной глупостью. Вспомним: Россию Запад веками выставляет глупым отсталым варваром и удивляется её победам и успехам, как и успехам прочих «индейцев». Это заметил Достоевский в наших либералах и заклеймил в Смердякове: «И хорошо, кабы… умная нация покорила бы весьма глупую-с».Однако стратегия «лучшая защита – нападение» при «умственном превосходстве» не раз приводила её сторонников к краху. От Наполеона до Гитлера, возомнившего себя гениальным даже в сравнении с прочими европейцами, поэтому он и ударил сперва по «падающему Западу», чтобы победить этого Голиафа своей гениальной силой, поскольку Россию почитал «за колосса на глиняных ногах».Курская битва, 75-летие которой мы отмечаем в этом году, началась с немецкой наступательной операции, хотя Германия, стратегически, должна была думать уже об обороне. Опять видим стратегию «лучшая оборона – нападение», тогда она ускорила разгром гитлеровцев на Восточном фронте. Сегодня США нападают по всему миру, хотя им тоже надо бы думать о стратегической обороне…Стратегию «лучшая защита – нападение» США перенесли в большую геополитику, когда начали валить цветными революциями токмо ради торжества демократии даже дружественные Америке ближневосточные правительства, от Туниса до Египта. Тогда Маккейн в порыве радости разоткровенничался. «Я иду к тебе, Владимир», — обратился он к Путину, видимо, рассчитывал донести пламя «управляемого хаоса» с Ближнего Востока до Москвы. Не донёс. Уязвлённый этим, заканчивая свой путь, он поминает Путина, напоминая своим неоконам, что эта крепость оказалась ему не по зубам. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 175 Источник Похожие новости Улыбка Ким Чен Ына? Или клыкастый оскал? «Собибор». 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