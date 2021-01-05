На Ближнем Востоке готовится большая война? С Катара сняли блокаду ради союза против Ирана - СМИ

США "продавили" решение в ряде стран Ближнего Востока - и те сняли дипломатическую блокаду Катара ради союза против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.

Речь идёт о блокаде, которая была объявлена Катару в июне 2017 года. Тогда Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, а затем Мавритания и Коморские Острова разорвали все дипломатические отношения с этой страной. В качестве причины названы обвинения в поддержке и финансировании террористов.

Однако уже 5 января 2021 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет должны официально объявить о снятии этой блокады. Всё это ради воплощения плана президента США Трампа по созданию антииранского альянса на Ближнем Востоке.

Мы совершили прорыв в Совете сотрудничества стран Персидского залива,

- цитирует издание слова источника в Белом доме.

Напомним, Иран тоже не сидит на месте. Страна объявила о начале обогащения урана с 4% до 20%. Это позволит использовать радиоактивный материал в военных целях. Обстановка в регионе крайне неспокойная. Ряд экспертов полагает, что американские военные готовят удар по Ирану перед уходом Трампа с поста главы США.