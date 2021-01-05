|
На Ближнем Востоке готовится большая война? С Катара сняли блокаду ради союза против Ирана - СМИ
05 января 2021, 14:05 • 23 • Политика
Ряд стран Ближнего Востока отказался от блокады Катара ради осуществления плана администрации президента США Трампа по созданию антииранского альянса, сообщают СМИ.
США "продавили" решение в ряде стран Ближнего Востока - и те сняли дипломатическую блокаду Катара ради союза против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.
Речь идёт о блокаде, которая была объявлена Катару в июне 2017 года. Тогда Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, а затем Мавритания и Коморские Острова разорвали все дипломатические отношения с этой страной. В качестве причины названы обвинения в поддержке и финансировании террористов.
Однако уже 5 января 2021 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет должны официально объявить о снятии этой блокады. Всё это ради воплощения плана президента США Трампа по созданию антииранского альянса на Ближнем Востоке.
- цитирует издание слова источника в Белом доме.
Напомним, Иран тоже не сидит на месте. Страна объявила о начале обогащения урана с 4% до 20%. Это позволит использовать радиоактивный материал в военных целях. Обстановка в регионе крайне неспокойная. Ряд экспертов полагает, что американские военные готовят удар по Ирану перед уходом Трампа с поста главы США.
23
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 января 2021, 17:30
|
01 января 2021, 08:20
|
31 декабря 2020, 14:00
|
31 декабря 2020, 01:10
|
02 января 2021, 13:40
|
30 декабря 2020, 00:25
|
02 января 2021, 13:40