Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
"У них нет днища, понимаете?": На Украине раскопали могилу легендарног...
В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
Главная / Политика

На Ближнем Востоке готовится большая война? С Катара сняли блокаду ради союза против Ирана - СМИ

05 января 2021, 14:05  •  23 • Политика
Ряд стран Ближнего Востока отказался от блокады Катара ради осуществления плана администрации президента США Трампа по созданию антииранского альянса, сообщают СМИ.
США "продавили" решение в ряде стран Ближнего Востока - и те сняли дипломатическую блокаду Катара ради союза против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.
Речь идёт о блокаде, которая была объявлена Катару в июне 2017 года. Тогда Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, а затем Мавритания и Коморские Острова разорвали все дипломатические отношения с этой страной. В качестве причины названы обвинения в поддержке и финансировании террористов.
Однако уже 5 января 2021 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет должны официально объявить о снятии этой блокады. Всё это ради воплощения плана президента США Трампа по созданию антииранского альянса на Ближнем Востоке.
Мы совершили прорыв в Совете сотрудничества стран Персидского залива,
- цитирует издание слова источника в Белом доме.
Напомним, Иран тоже не сидит на месте. Страна объявила о начале обогащения урана с 4% до 20%. Это позволит использовать радиоактивный материал в военных целях. Обстановка в регионе крайне неспокойная. Ряд экспертов полагает, что американские военные готовят удар по Ирану перед уходом Трампа с поста главы США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
05 января 2021, 02:10
"Крым понёс невосполнимую утрату": Аксёнов потрясён смертью главы МЧС полуострова
05 января 2021, 00:20
"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали "Отступление Наполеона"
05 января 2021, 05:50
Путин подстраховал Россию одним указом на случай заноса опасных инфекций
05 января 2021, 04:00
Пожалуйте вон: Самые громкие отставки – 2020
05 января 2021, 02:10
Миллионам пенсионеров в России увеличат выплаты: Депутат просчитал ход Путина по индексации пенсий
05 января 2021, 01:15
Мишустин утвердил список запрещенной деятельности в экозоне Байкала
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 января 2021, 00:20
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
05 января 2021, 02:10
"Крым понёс невосполнимую утрату": Аксёнов потрясён смертью главы МЧС полуо...
05 января 2021, 00:20
"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали...
05 января 2021, 08:35
Коронавирус пришёл не из Китая? Министр выдал неожиданную версию источника пандемии
05 января 2021, 05:50
Путин подстраховал Россию одним указом на случай заноса опасных инфекций
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 января 2021, 17:30
"Фарш, Вова, назад не провернёшь": Призвавшего крымчан Зеленского заплевали
01 января 2021, 08:20
Зеленский захотел написать о «принадлежности Крыма Украине» на песке в Ялте
31 декабря 2020, 14:00
Меркель объявила о своем уходе во время новогоднего обращения к нации
31 декабря 2020, 01:10
"Враг чётко показал, за кем надо идти": Опубликован "чёрный список" реальных борцов за Россию
02 января 2021, 13:40
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфире
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ногой там же
02 января 2021, 13:40
Тайный госпереворот в России: Кто за ним стоял и кому удалось разбить план - мнения экспертов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.