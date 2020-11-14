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На берёзу за знаниями: омский блогер, залезавший на дерево ради дистанционного обучения, рассказал о проблемах в посёлке

14 ноября 2020, 12:35  •  142 • В России
Блогер Алексей Дудоладов, он же Лёха из деревни, прославился своими видео о сельской жизни — на его канале в TikTok более 100 тыс. подписчиков. Впрочем, недавно о жителе небольшой деревни Станкевичи заговорили по другой причине — он записал видеообращение к губернатору Омской области Александру Буркову. Студент Омского института водного транспорта рассказал, что после перевода на дистанционное обучение ему приходится регулярно забираться на берёзу в соседнем лесу — только там есть бесперебойный интернет и он может общаться с преподавателями. Блогер Дудоладов рассказал RT о реакции на своё обращение и о том, с какими ещё проблемами сталкиваются жители деревни.
 
Instagram © omskiy.kolhoznik
 

— Как власти отреагировал на твоё видеообращение?

— Мне ответило Министерство образования Омской области. Они признали, что проблема существует, но не сказали, что будут с этим делать. 

Крайним оказался мой институт. Получилось, что я сам не сказал преподавателям, что у меня дома проблемы с сетью и поэтому я должен заниматься по другой системе, по индивидуальному плану.

Кроме того, руководство института тоже очень расстроено «дистанционкой», ведь это совсем не одно и то же, что лекции на парах.

В директ мне написало очень много людей — от новых подписчиков до журналистов. Даже с официальной страницы министра связи и цифрового развития Максута Шадаева мне написали: «Проблему с берёзой понял, попробуем оперативно решить!»

Вообще-то мы и раньше жили без сети, но, когда меня перевели на удалёнку, вопрос с интернетом, чтобы подключиться хотя бы к Zoom с преподавателями, встал очень остро.

— Как пришла в голову идея со стримом на берёзе? Это привлекло новых подписчиков?

— Сеть 2G и 3G у нас хорошо ловит в морозы — хорошо отражается сигнал, все жители в восторге.

Я чаще всего вёл эфиры, когда пас коров в нескольких километрах от посёлка, где уже хорошая связь. Как-то залез на берёзу недалеко от дома, смотрю — ого, да тут ещё и 4G ловит!

С этого дерева можно поймать сеть, не удаляясь от посёлка. Прямые эфиры я с тех пор практически всегда вёл с берёзы.

Ещё в сентябре я прославился как сельский блогер, и мои ролики показывали в новостях. А после моего обращения за прошедшие сутки в мой TikTok пришли 15 тыс. новых подписчиков.

  • Instagram
  • © omskiy.kolhoznik

— Почему ты ушёл из военного училища и чем занимаешься теперь?

— Из военного училища я, можно сказать, вылетел по причине пневмонии с дальнейшими осложнениями на сердце. Я два курса отучился по одной из самых элитных специальностей в вооружённых силах — военной разведке.

Родители хорошо меня подготовили, и я туда прошёл. Но после того, как я три недели лечился от пневмонии, меня отчислили, а на моё место перевели другого человека. Я писал по этому поводу президенту, но тогда я ещё не был известным и у меня ничего не вышло. В этом году пытался поступить в Омск, тоже в военное училище, но не прошёл по здоровью. В итоге пошёл в Омский институт речного транспорта. По специальности я теперь инженер-судоэлектромеханик.

В деревне я помогаю родным с хозяйством — родители занимаются молоком и молочной продукцией, держат коров.

— Местные жители обращаются к тебе за помощью?

— Да, знакомые земляки мне прямо пишут: «Лёша, мы тебя будем возить туда, где есть интернет, только помоги отремонтировать дорогу!»

  • Instagram
  • © omskiy.kolhoznik

Эта дорога областного значения, она соединяет город Называевск и посёлок Крутинку, и она просто «убитая». По ней возят щебень. Одна надежда — на зиму, когда ямы немного заметёт снегом и машины смогут разгоняться аж до 70 километров в час. Кстати, чтобы позвонить или загрузить видео, иногда выхожу и на обочину дороги.

В нашей деревне живут 39 человек, и, чтобы выйти в интернет, надо выйти не только из дома, но и за пределы Станкевичей. Мы даже договорились с соседями и вырубили часть деревьев — связь действительно стала получше.

Но летом в посёлке вообще связи нет. Как только распускается листва — всё, как будто она поглощает сигнал. И если нужно поговорить по телефону, приходится тоже куда-то идти, чтобы не было: «Алло, алло, не слышу тебя».

«Я когда-то сама звонила со стога сена»

Обращение блогера поддержали его подписчики, которые рассказали о том, как они сталкивались с похожей проблемой.

«С одной стороны, это так забавно звучит, что выход в интернет только с берёзы. Я сама когда-то звонила со стога сена. С другой стороны, это, конечно, печально, когда это необходимо делать каждый день и ещё как-то учиться», — написала пользователь elen_bozhko17 в комментариях к видеообращению Дудоладова в его аккаунте в Instagram.

«В мае с сыном тоже в деревне были, также ездила в поле ловила сеть, чтобы домашку отправить/получить», — написала в комментариях пользователь justmom_.

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