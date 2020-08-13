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На белорусском канале показали кающуюся молодежь после протестов

13 августа 2020, 00:20  •  56 • Политика
Протесты в Минске. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусские "онижедети" выглядят избитыми и крайне потрепанными
В эфире госканала "Беларусь 24" показали группу молодых людей, которые были задержаны в ходе протестных акций против результатов президентских выборов. Соответствующее видео опубликовано в "Твиттер".
Голос за кадром спрашивает у совсем юных белорусов, "будут ли они еще делать революцию?"
Участники протестов отвечают кратко "Нет" и "Никогда вообще в жизни", некоторые просто отрицательно качают головой.
При этом на кадрах отчетливо видно, что у троих из шести задержанных разбиты лица, у двух девушек растрепаны волосы.
Отмечается, что в данной группе были четверо белорусов, остальные – украинцы.
По белорусскому телевидению показывают сильно избитую молодежь, которая испуганно выражает раскаяние. Видео: Расстрига pic.twitter.com/6P2ACOnpkv
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 12, 2020

Ранее в телеграм-канале появилось видео, снятое жильцами из собственного окна, в каком состоянии содержат задержанных в одном из местных отделений милиции: люди вповалку лежат прямо на асфальте. Место действия не указано, возможно, это Октябрьское РОВД в Минске.
Как написал у себя в аккаунте российский военкор Александр Коц, "вот так, благодаря белорусским силовикам, оппозиция вербует себе сторонников, ничего для этого не делая".
Добавим, что сегодня в Минске целый день проходит акция против насилия – сотни девушек и женщин в белых одеждах с цветами выстраиваются в цепочку в знак протеста.

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