На БелАЭС начались испытания – в Литве готовятся к концу света

Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС, построенной недалеко от границы с Литвой, всё ближе – на первом энергоблоке в начале июня началась подготовка оборудования к проведению гидравлических испытаний. И чем ближе пуск БелАЭС, который намечен на конец этого года, тем выше градус истерии в Вильнюсе.

На белорусско-литовской границе уже готовят установку оборудования радиационного мониторинга.

А администрация Вильнюса в панике потребовала от правительства «уделить достаточно внимания вопросам гражданской безопасности и позаботиться о закупке препаратов йода для граждан», для муниципальных работников эти препараты приобретёт сама мэрия.

«Не так давно мы решили, что часть оборудования, которое на границе около Нериса обязано установить какое-то министерство, установит Вильнюсский муниципалитет, а также обеспечит своевременное информирование и предупреждение его жителей. Подготовка к чрезвычайной ситуации ведётся, но многие детали не могут быть раскрыты из-за того, что такие планы гражданской обороны засекречены», – заявил директор администрации муниципалитета Повилас Подярскис на заседании городского совета на прошедшей неделе.

Замдиректора администрации Адомас Бужинскас на заседании отчитался, что в начале июня уже проведены «совместные учения между муниципалитетом и Центром радиационной защиты», а в начале сентября «пройдут учения по гражданской обороне, связанные с радиационной угрозой».

Тем временем министерство здравоохранения Литвы пообещало закупить около четырёх миллионов таблеток йода для защиты от радиации, все эти миллионы таблеток раздадут тем, кто живёт вблизи границы с Белоруссией.

А спасатели уже разработали план на случай аварии на АЭС.

«Если произойдёт какая-то авария и нужно будет известить людей, мы сразу же распространим СМС-сообщения. Получив сообщение, следует предпринять три действия: зайти в помещение, оставаться в помещении, ждать информации», – отчитался Эдгарас Гяда, начальник Управления гражданской безопасности Департамента противопожарной безопасности и спасения.

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас настроен более оптимистично, он уверен, что Литва готова к любым испытаниям, однако уточнил, что вероятность аварии очень низкая. Тогда непонятно, почему вся страна готовится к концу света в одном отдельно взятом регионе.

Очевидно, зловещую роль сыграл американский сериал «Чернобыль». Да и деньги, вбрасываемые заграницей в проект противодействия БелАЭС работают, тем более, что вливания подкреплены позицией литовских чиновников, как выясняется, и на местном уровне, раздувающих панику.