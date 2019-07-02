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На БелАЭС начались испытания – в Литве готовятся к концу света

02 июля 2019, 15:39  •  163 • Украина
Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС, построенной недалеко от границы с Литвой, всё ближе – на первом энергоблоке в начале июня началась подготовка оборудования к проведению гидравлических испытаний. И чем ближе пуск БелАЭС, который намечен на конец этого года, тем выше градус истерии в Вильнюсе.
На белорусско-литовской границе уже готовят установку оборудования радиационного мониторинга.
А администрация Вильнюса в панике потребовала от правительства «уделить достаточно внимания вопросам гражданской безопасности и позаботиться о закупке препаратов йода для граждан», для муниципальных работников эти препараты приобретёт сама мэрия.
«Не так давно мы решили, что часть оборудования, которое на границе около Нериса обязано установить какое-то министерство, установит Вильнюсский муниципалитет, а также обеспечит своевременное информирование и предупреждение его жителей. Подготовка к чрезвычайной ситуации ведётся, но многие детали не могут быть раскрыты из-за того, что такие планы гражданской обороны засекречены», – заявил директор администрации муниципалитета Повилас Подярскис на заседании городского совета на прошедшей неделе.
Замдиректора администрации Адомас Бужинскас на заседании отчитался, что в начале июня уже проведены «совместные учения между муниципалитетом и Центром радиационной защиты», а в начале сентября «пройдут учения по гражданской обороне, связанные с радиационной угрозой».
Тем временем министерство здравоохранения Литвы пообещало закупить около четырёх миллионов таблеток йода для защиты от радиации, все эти миллионы таблеток раздадут тем, кто живёт вблизи границы с Белоруссией.
А спасатели уже разработали план на случай аварии на АЭС.
«Если произойдёт какая-то авария и нужно будет известить людей, мы сразу же распространим СМС-сообщения. Получив сообщение, следует предпринять три действия: зайти в помещение, оставаться в помещении, ждать информации», – отчитался Эдгарас Гяда, начальник Управления гражданской безопасности Департамента противопожарной безопасности и спасения.
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас настроен более оптимистично, он уверен, что Литва готова к любым испытаниям, однако уточнил, что вероятность аварии очень низкая. Тогда непонятно, почему вся страна готовится к концу света в одном отдельно взятом регионе.
Очевидно, зловещую роль сыграл американский сериал «Чернобыль». Да и деньги, вбрасываемые заграницей в проект противодействия БелАЭС работают, тем более, что вливания подкреплены позицией литовских чиновников, как выясняется, и на местном уровне, раздувающих панику.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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