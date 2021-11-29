На бегство из США времени не останется: Эксперт заявил о наступлении "эры уничтожения"

Американский журналист-аналитик Эрик Бест, который покинул родину 30 лет назад, заявил о наступлении "эры уничтожения". Он отметил, что на бегство из США времени не останется.

В интервью журналистке чешского издания Kupředu do minulosti Эрик Бест рассказал о происходящем перемещении богатства и власти с Запада на Восток. Этот процесс начался как минимум 40-50 лет назад, он не слишком заметен. И, когда средний наблюдатель поймёт, что происходит, может быть слишком поздно.

Запад и США в частности "построили нечто". Не всё там было хорошо, но и не всё плохо. Однако сейчас полным ходом идёт процесс разрушения.

Наступила эра деструкции и уничтожения. <…> И я почти каждый день отмечаю события этого рода, - заявил Эрик Бест.

По его словам, главная проблема в том, что мало кто понимает происходящее. Некоторым европейским политикам не хватает опыта, США через СМИ продолжают убеждать своих граждан, что Америка лучшая и что всё будет хорошо. Бест подчеркнул, что эта вера в себя у Штатов уже почти ни на чём не основана.

Журналист попросила эксперта прокомментировать его высказывание шестилетней давности. Тогда Бест заявил, что США - лучшее место на планете, но через некоторое время всё изменится, и люди захотят уехать оттуда. Аналитик утверждает, что сделал это 30 лет назад одним из первых. Интервьюер поинтересовалась, пришло ли уже время перемен.

"Пожалуй, ещё нет. Но, боюсь, оно наступит очень быстро", - произнёс Бест и добавил, что вскоре на бегство из США времени не останется.

У бизнесменов всегда наготове самолёты и вертолёты, обыватели же не понимают необходимости "великого исхода" из США. Когда они поймут, будет поздно, объяснил эксперт.