На беглого олигарха Плахотнюка объявили охоту

На земле осталось мало мест, где олигарх может спрятаться, но меньше всего ждут его на родине

Соединённые Штаты приняли решение о введении санкций в отношении беглого молдавского олигарха, бывшего лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка и членов его семьи.

«Плахотнюк был замешан в коррупционной деятельности, которая подрывала верховенство закона и негативно сказывалась на деятельности демократических институтов в Молдавии. США на стороне Молдовы в борьбе против коррупции. Госдеп продолжит использовать своё влияние для того, чтобы привлекать к ответственности коррупционеров по всему миру»,

– говорится в официальном заявлении госсекретаря США Майка Помпео .

Напомним, в Молдове Плахотнюк объявлен в международный розыск, его обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах и в попытке узурпации власти.

Молдавские СМИ сообщают, что американская виза Плахотнюка истекла 14 декабря, после чего он перебрался в Европу. В какой стране находится экс-глава ДПМ, сегодня неизвестно, однако Швейцария и Лихтенштейн уже признали олигарха персоной нон грата и закрыли для него свои границы.

Разыскивают Плахотнюка и правоохранительные органы Российской Федерации – за организацию преступной схемы отмывания денег под названием «молдавский ландромат», за покушение на убийство и за наркоторговлю в международных масштабах.

«Санкции против бежавшего из страны олигарха – хороший и ожидаемый сигнал со стороны наших западных партнёров, за что мы им благодарны. Мы неоднократно обращались к ним, в том числе и напрямую к США, с такой просьбой. Однако чтобы добиться результата, понадобилась кропотливая, порой незаметная работа, прежде всего правоохранительных органов, которые предоставили для этого необходимые аргументы»,

– прокомментировал решение США в интервью ТАСС Игорь Д одон .

Поблагодарила «западных партнёров» и экс-премьер Молдовы Майя Санду, предупредив Додона, что он может повторить путь Плахотнюка.

«Правительство США удовлетворило нашу просьбу наказать бывшего лидера ДПМ, тем самым подарив надежду гражданам Республики Молдавия… Игорь Додон, который пытается взять на себя коррумпированную систему Плахотнюка, должен помнить – рано или поздно те, кто совершает преступления против собственного народа, будут наказаны»,

– заявила Санду.

Тем временем начались поиски Плахотнюка и в Европе – правоохранительные органы Румынии и Великобритании ответили на запрос Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК), заверив, что на их территории нет ни Владимира Плахотнюка, ни Владислава Новака (второй паспорт Плахотнюка).

Однако, по мнению мэра города Бельцы и лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, Плахотнюка всё-таки найдут в Румынии.

«У него остались лишь два законных паспорта: первый – гражданина Молдовы, а второй – гражданина Румынии. В ближайшие дни его обяжут покинуть территорию США. Ему некуда сегодня ехать, потому что цивилизованные страны его не примут, его не примет Великобритания и другие государства Евросоюза. Поэтому Плахотнюк, как я и говорил раньше, вернётся в Румынию, поскольку он является её гражданином, а это сегодня единственная площадка, где он может перекантоваться, но недолго»,

– цитирует п олитика газета «Молдавские ведомости» .

По его словам, молдавские политики не заинтересованы, чтобы Плахотнюка возвращали в Молдавию, потому что у того есть компрометирующая информация обо всей политической элите страны.

А депутат от партии «Достоинство и справедливость» Владимир Боля предполагает, что олигарха могут убить, если его доставят в Молдову, чтобы судить – ведь он слишком много знает. Такое предположение политик высказал в эфире передачи Cutia Neagră на каналеTV8.

О компрометирующей информации на молдавских политиков написал и председатель общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. По его мнению, санкции со стороны США введены с большим опозданием, а за это время он успел поделиться информацией со своими покровителями за океаном и информация эта всплывёт в Молдове ближе к выборам.

«Но если США действительно озаботились помощью Молдове в борьбе с коррупцией, то подобные санкции необходимо вводить не только в отношении Плахотнюка, но и в отношении армии исполнителей, без которых Плахотнюк не смог бы ничего сделать и реализовать. Этих исполнителей знает вся страна: некоторые из них сегодня очень хорошо себя чувствуют в правительстве и парламенте, занимая высокие посты в стране. Поэтому пока не будет системного подхода, в желание реальной помощи США я не верю. Скорее, это желание очистить свою репутацию от связей с сомнительным олигархом»,

– прокомментировал Т улянцев сообщение о введении санкций .

Пока неясно, будет ли внесён Плахотнюк в базу международной организации уголовной полиции Интерпол.

«В настоящее время запрос не принят. В Секретариате нам сообщили, что заявка рассматривается. Однако не был установлен определённый срок. Мы не знаем почему, но у нас пока нет ответа. Представители Интерпола обещали ответить нам»,

– объяснил журналистам руководитель Международного центра полицейского сотрудничества Виорел Центиу. Он отметил, что Интерпол может и отклонить просьбу молдавской прокуратуры.