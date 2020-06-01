На баррикады против папы: Дочь мэра Нью-Йорка попалась в "горячей точке" бунтовщиков - NYT

В благородном семействе мэра Нью-Йорка случился скандал. Его 25-летнюю дочь Кьяру де Блазио арестовали вечером в "горячей точке" бунтовщиков на Манхэттене. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Как оказалось, девушка со товарищи блокировала движение на Бродвее, за что и была арестована, отказавшись покидать это место.

"Это была настоящая горячая точка, - рассказал собеседник газеты. - Там горели полицейские машины, люди бросали и кричали, сражались с полицейскими".

По словам источника, в это время здесь находились тысячи людей.

Судя по сказанному собеседником, Кьяра полезла на городские баррикады против папы - Билла де Блазио. Тот буквально через час после ареста дочери призывал митингующих горожан разойтись по домам.

"Мы ценим и уважаем все мирные протесты, - заявил де Блазио на пресс-конференции в 23:30 в штаб-квартире Управления по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка в центре Бруклина. - Но теперь пришло время людям идти домой".

Знал ли он уже о том, что его дочь была арестована всего за час до его выступления, неясно. Как сообщает СМИ, девушка не сказала полицейским, что она дочь мэра.