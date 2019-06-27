На барахолке нашли несколько тысяч неизвестных ранее фотографий последствий теракта 9/11

Напомним: теракт, считающийся одним из страшнейших в истории не только Америки, но и всего мира, произошел 11 сентября, потому часто обозначается цифрами 9/11. Тогда захваченный террористами пассажирский самолет был направлен в одну из башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Через несколько минут во вторую башню, так называемого "близнеца", врезался второй захваченный самолет. В итоге возник страшный пожар, а затем оба гигантских здания обрушились. Трагедия унесла жизни около 3 тысяч людей.

На диске были найдены более 2,5 тысяч фотографий, сделанных на месте теракта. По некоторым предположениям, снимки сделал кто-то из рабочих, помогавших убирать завалы на месте трагедии.

Все найденные на диски снимки были выложены в открытый доступ на портале flickr.com.