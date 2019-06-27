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На барахолке нашли несколько тысяч неизвестных ранее фотографий последствий теракта 9/11

27 июня 2019, 05:39  •  25 • В мире
Неожиданная находка ждала сотрудников американского архива на обычной барахолке. Там нашелся диск с несколькими тысячами фотографий последствий теракта 11 сентября 2001 года, ранее не известных.
Напомним: теракт, считающийся одним из страшнейших в истории не только Америки, но и всего мира, произошел 11 сентября, потому часто обозначается цифрами 9/11. Тогда захваченный террористами пассажирский самолет был направлен в одну из башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
Через несколько минут во вторую башню, так называемого "близнеца", врезался второй захваченный самолет. В итоге возник страшный пожар, а затем оба гигантских здания обрушились. Трагедия унесла жизни около 3 тысяч людей.
На диске были найдены более 2,5 тысяч фотографий, сделанных на месте теракта. По некоторым предположениям, снимки сделал кто-то из рабочих, помогавших убирать завалы на месте трагедии.
Все найденные на диски снимки были выложены в открытый доступ на портале flickr.com.

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