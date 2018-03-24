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На Балканах всё непросто

24 марта 2018, 12:24  •  129 • Политика
В Боснии и Герцеговине события ускоряют ход
24 марта – памятный для сербов день. 24 марта 2018 года исполнилось 19 лет с начала агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии (Малой Югославии). К тому времени четыре бывшие югославские республики – (Хорватия, Словения, Македония и Босния и Герцеговина) уже были оторваны от Большой Югославии (СФРЮ). Главным итогом агрессии 1999 года стало дальнейшее расчленение территории южных славян, – разделка её на самостоятельные Сербию и Черногорию и отрыв от югославского геополитического пространства Автономного края Косово и Метохия, объявленного «Республикой Косово».
Это напоминание о событиях недавней истории (в России её называют постсоветской, в Сербии – пост-югославской) поясняет, что может произойти ещё в одной из бывших югославских республик – Боснии и Герцеговине.
После Боснийской войны и интервенции НАТО Дейтонские соглашения 1995 года зафиксировали существование Боснии и Гецеговины (БиГ) в качестве конфедеративного государства, состоящего из двух частей (энтитетов) – Мусульманско-хорватской федерации (населена католиками-хорватами и боснийцами-мусульманами, причём те и другие принадлежат к славянскому роду-племени) и Республики Сербской (РС), населённой православными сербами.
В рамках проработки вариантов сохранения своего влияния на Боснию и Герцеговину (влияние обеспечивается путём втягивания очередного политического образования в зону ответственности НАТО) Вашингтон приступил к разработке планов своего военного/гибридного вмешательства в этой стране на случай негативного для США развития там событий накануне и в ходе всеобщих выборов в БиГ, которые должны состояться 5 октября 2018 года.
Два энтитета (РС и Мусульманско-хорватская федерация) скреплены между собой довольно слабо. Разделяет их и принципиально различное отношение к планам НАТО по поводу Боснии и Герцеговины. В этих планах БиГ рассматривается как второй на Балканах (после Македонии) кандидат на членство в альянсе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 31 января 2018 г. сербской газете «Политика», что Западные Балканы – регион, имеющий для НАТО стратегическое значение, и альянс сохранит присутствие в нём, потому что это «способствует стабильности». «Сегодня две страны Западных Балкан [Македония и Босния и Герцеговина. – Ред.] хотят присоединиться к НАТО. Мы поддерживаем устремления обеих стран и работаем со своими друзьями в Скопье и Сараево, чтобы помочь им на пути к членству в альянсе», – сказал Столтенберг.
Однако кроме Скопье и Сараево существует Баня-Лука – и там на вопрос о том, чтобы «присоединиться к НАТО», смотрят совсем по-другому
Когда к 19-й годовщине начала натовской агрессии 1999 года сербская неправительственная организация «Институт по европейским делам» провела опрос об отношении сербов к гипотетическому членству в НАТО, полученные результаты были таковы: 84% опрошенных сербских граждан – против членства Сербии в НАТО, 10% – «за» и 6% затруднились ответить. На вопрос «приняли бы вы извинения НАТО за бомбардировки?» 62% опрошенных ответили «нет», и 68% опрошенных не посчитали какое-либо сотрудничество с НАТО полезным.
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Если это голос сербского народа, то Мирослав Додик говорит как сын своего народа. Высказываясь по поводу планов НАТО он заявляет: «И такая организация ожидает, что мы вступим в нее? Мы говорим "нет", это наше решение. Мы не хотим, чтобы граница между Сербией и Республикой Сербской на Дрине стала границей НАТО. Мы не можем забыть то, что на наши головы бросали бомбы, а сейчас хотят, чтобы мы им за это еще и аплодировали. Наши больницы, особенно детские, наполнены больными раком, катастрофически растет число больных в тех местах, которые подверглись бомбардировке…» Додик последовательно отстаивает принцип военного нейтралитета Республики Сербской. «НАТО – не наш выбор, – говорит он. – …У нас бытует мнение, что в случае вступления в НАТО Республики Сербской не станет, и БиГ превратится в унитарное государство. Люди испытывают страх перед таким альянсом, а я как их президент всего лишь передаю их мнение… Республика Сербская не может вступить в НАТО потому, что этого не хочет ее народ».
В такой ситуации американцы исходят из того, что Мирослав Додик решится на проведение референдума в РС об отношении его сограждан к курсу на вступление в НАТО. Это неизбежно актуализирует и обострит проблему независимости сербского энтитета. Подавляющее большинство населения РС поддерживает политику Додика, и референдум надолго заблокирует планы США по дальнейшему продвижению НАТО на восток.
В связи с этим Государственный департамент США предложил министерству обороны разработать операцию по военному/гибридному вмешательству в ситуацию, если дипломатическое давление на Додика и его партию Союз независимых социал-демократов (СНСД) не сработает. Пентагон уже приступил к разработке оперативных планов вводу в БиГ контингента сил НАТО.
Для нового натовского вмешательства на Балканах готов и предлог: им послужит обращение Евросоюза, опирающегося на доклады своей миссии «Алтея», с просьбой оказать содействие подразделениям ЕС в БиГ для «недопущения эскалации межэтнической напряжённости» (контингент EUFOR Althea в БиГ сменил Стабилизационные силы НАТО в 2004 году, но 80 % войск там остались теми же – натовскими). Первыми такую просьбу сформулируют члены «демократической» оппозиции в РС. Их основной тезис – Москва якобы намерена оказать помощь Додику путём поставок оружия и инструкторов для диверсионных подразделений РС, которые будут прикрыты деятельностью гуманитарного центра в аэропорту Баня-Луки, создание которого лоббирует президент Республики Сербской – по аналогии с Российско-сербским гуманитарным центром (РСГЦ) в Нише.
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Британская The Guardian пишет, что в 2016 году русские якобы использовали Центр в Нише на юге Сербии для организации попытки государственного переворота в Черногории, чтобы помешать её вступлению в НАТО, а теперь попытаются повторить это в Боснии и Герцеговине. 16 марта 2018 года американский Институт исследований внешней политики» (Foreign Policy Research Institute – FPRI) обнародовал доклад под провоцирующим названием «Босния на русской плахе: угроза насилия и как это предотвратить». Буквально в тот же день, 16 марта, доклад FPRI подробно изложил для широкой западной аудитории Newsweek; заглавие материала было опять-таки броским: «Ещё одна Украина? Россия поддерживает военное строительство политиков-сепаратистов в Боснии и Герцеговине». И американцев уже, конечно, пересказывают украинские СМИ: 20 марта 2018 года электронное издание Диалог.UA сообщило своей целевой аудитории, что «Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы».
Интенсивность этого информационного наступления говорит об одном: ход событий на Балканах снова ускоряется. Так было и перед ударом НАТО по Югославии 24 марта 1999 года. В состав НАТО уже включены бывшие югославские республики Словения, Хорватия, Черногория, а также Албания. Североатлантические альянс контролирует сейчас практически всё побережье Адриатики за исключением побережья Боснии и Герцеговины. Значит ли это, что настал и её черёд?

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