На Азовском море завелись пираты. А разговор с пиратами — короткий! • 37 • Аналитика







От сухопутного разбоя — к морскому





Переход "потомков древних трипольцев и шумеров" к самому банальному морскому пиратству был, в общем, ожидаем. Всем известно, что щирые козаки всегда были куда больше бандитами и пиратами, нежели воинами "за идею", и ходили "за зипунами" в охотку. Те, кто сейчас называют себя "козаками" на территории, называющей себя Украиной, также не дураки пограбить. Переполненные ценными вещами и разным барахлом, которое даже бомж не украдет, грузовики и БТРы, что "герои АТО" отправляли по хатынкам и хуторам "Новой почтой" — тому подтверждение. Еще и уверяли, что это им "благодарные жители Донбасса", мол, "подарили". Немцам тоже "яйки, млеко, брот" точно также дарили в войну в каждом оккупированном селе.



Ну а теперь древние укры решили возродить традиции предков, грабивших встречных и поперечных на козацких "чайках". Для чего новые конкуренты пиратов Сомали, Нигерии или, скажем, Юго-Восточной Азии используют катера украинской погранохраны — тоже, в общем, дело для знакомых с историей пиратства знакомое. В свое время было трудно отличить купца от пирата, пирата с патентом капера от просто пирата и военный корабль от пирата. Правда, золотых галеонов в Азовском море у чубатых и усатых поклонников Джека Воробья нет, остаются только сейнеры и траулеры. Но это, очевидно, не пугает селян, считающих себя наследниками грозной славы Амаро Парго, Франсуа Олонэ и Генри Моргана. Нету галеонов — будут сейнеры. В общем, как в известном анекдоте — "яка країна – такій и теракт ", то есть, какие моряки — такая и "добыча".



История, что и говорить, неприятная. Особенно после нее активизировались, как обычно, всякие обличители-крикуны с обвинениями российских властей, МО РФ, командования ВМФ или Береговой охраны Погранслужбы ФСБ . Если оставить кликушество в стиле "Путин слил" и обычные эмоции, то упреки и правда можно адресовать пограничникам — почему, зная о неадекватности соседей, а также, учитывая неопределенность правового статуса Азовского моря и до событий 2014 года, а теперь подавно, не вели наблюдение в спорных районах, а также недостаточно, очевидно, воздействовали на нестойкие умы капитанов рыболовных судов, вбивая в них необходимые инструкции поведения при встрече с украинскими самотопами.



Что можно было сделать и что не было сделано



Многие моряки, однако, считают, что капитан "Норда" сам в значительной мере виноват в том, что с ним случилось. Дело в том, что для действий при встрече что с сомалийскими, что с украинскими, что с какими-то еще дикарями не в их территориальных водах инструкции примерно одинаковы. Капитан, при попытке остановить его катерами украинских "прикордонников", обязан был произвести съемку средствами объективного контроля (сфотографировать, да хотя бы и на телефон) экрана системы спутниковой навигации НАВСТАР-ГЛОНАСС, экрана навигационной РЛС, сохранить и зафиксировать показания глубины, полученные с эхолота (если на его посудине таковой вообще есть и работает), сделать необходимую запись в бортовом журнале о неправомочной попытке военного корабля остановить его. Также он обязан подать сигнал "Mayday! Mayday! Mayday!" на аварийной частоте 2182 кГц и на 16-м канале УКВ (частота 156.8 Мгц) — Международном Канале бедствия, с указанием координат и сообщая о попытке незаконного захвата его судна и кем именно производится такая попытка, желательно также иметь выйти и на своих пограничников непосредственно, хотя вышеуказанные каналы на море прослушивают все. При этом он также должен был уходить к своим на полном ходу (хотя легко сказать "полный ход", у такого сейнера он на уровне средней скорости транспортов в первую и вторую мировые, то есть узлов 10-12, но все равно — на полном ходу для его судна), сообщая по радио курс ухода. Итоги недели. Что ещё есть у «этих русских»?



Никакого права остановить его у укропиратов в той ситуации не было, что, конечно, их не останавливало. С одной стороны, конечно, гражданское судно обязано останавливаться по запросу военного корабля, но пограничный катер вне своих вод таковым не является. Также существуют требования о том, что капитан обязан воспрепятствовать попыткам силового захвата судна, но тут, скорее, надо вести речь о другой модели поведения, применяемой при общении с черными коллегами укроприватиров — фиксировать курс и закрываться в машинном, чтобы не попасть под обстрел, и не геройствовать лишний раз. А что сделал капитан Норда Горбенко? А ничего из этого он не сделал, остановился по первому требованию, без шума и пыли, тихо-мирно дав взять себя на буксир и как телка на веревочке, повести на бойню. Что это такое? Последствия 23-летнего пребывания под владычеством потомков шумеров? Привычка подчиняться? Нежелание иметь неприятности, и мыслишка что "само рассосется" или "договоримся"? Трудно сказать, да и осуждать лишний раз не будем, капитан и так уже наказал сам себя.



Возможно, кто-то скажет, мол, легко сказать"действовать по инструкции", а вдруг бы "укропы" стрелять начали? Вот для этого капитан должен был укрыть экипаж максимально (то есть в машинном), а инструкции существуют для их выполнения, а не для рассуждений. Пожар тушить тоже страшно, по инструкции, убежать и бросить все — куда проще. Только последствия могут быть тяжелее, пусть и не для убежавшего (которого, кстати, за небрежение инструкцией могут привлечь к ответственности).



Новошумерское "береговое братство" в мариупольской "Тортуге"



К тому же стоит посмотреть внимательнее, из чего могли бы стрелять украинские пираты. В мариупольское "береговое братство" (ой, простите, в отряд морской погранохраны) Украины входят следующие корабли и катера. Флагман отряда — "корабль" морской охраны BG-32 "Донбас" (именно так, с одной "с"), в девичестве — ПСКР пр. 205П, родной братик старого проекта ракетного катера пр.205 разработки начала 60-х годов. Вооружен этот 240-тонный сверхдредноут изрядно — две 30мм спаренные артустановки АК-230. Эффективность этих орудий против даже небольших суденышек невелика — фугасное и зажигательное действие снарядов невысокое, скорострельность тоже невысока, в отличие от шестиствольных "резаков" АК-630 или АК-306, за счет мощи секундного залпа "добрать" не получается. В Сети имеется достаточно роликов с последствиями расстрела подобными пушками, до сих пор имеющимися на некоторых наших ПСКР на Дальнем Востоке — стрелять приходилось достаточно долго в район кормовой части, чтобы судно теряло ход и ложилось в дрейф (и то зачастую не из-за выхода из строя силовой установки, а потому, что до рыбаков-браконьеров с опозданием доходило, что шутки-то кончились). Иран засиделся на старте



Также имеется 5 катеров типа "Гриф", пр.1400М — 40-тонные катера крайне популярного в СССР проекта, вооружены спаркой 12.7мм пулеметов на носу, скорость 29 узлов. Именно такой катер был расстрелян, как говорят, танковыми управляемыми ракетами какими-то неизвестными танкистами в памятные дни августа-сентября 2014 года у побережья ДНР. Вместе с ним пострадал малый катер типа "Калкан" водоизмещением 8 тонн, вооруженный в лучшем случае ПКМ, если не забыли с собой взять, или автоматами экипажа. Таких катеров в местном отделении "берегового братства" осталось 6. Есть еще совсем небольшие катера различных проектов — 4 штуки, тоже невооруженные. Один из таких катеров в 2015г. подорвался на выставленных самими же "укропами" противодесантными минами (установка которых в мирное время запрещена, но эти идиоты "воюют с Россией", гибридно, в основном, правда, языком в интернете) . Его потом подняли и отремонтировали.



Сами понимаете, что ни 12,7-мм пулеметы, ни тем более автоматы и ПК/ПКМ (хотя с "укропов" станется и "Максим" выдать, и РПД) не остановят даже утлый сейнер.



Но "Норд" был остановлен не вышеперечисленными катерами. Его перехватила и взяла на абордаж бывшая турецкая шхуна "Баба Хасан", а ныне BG-59 "Онiкс". Эта корсарская посудина также никакого установленного вооружения не несет. То есть с "Нордом", по сути, произошло то, что в полицейской хронике обычно обозначается как "угрожая словами, преступник заставил сделать то-то и то-то".



Русская "Мёртвая рука"? Её не существует!

Бывшая турецкая шхуна "Баба Хасан", а ныне пиратская шхуна украинских "береговых братьев" BG-59 "Онiкс"



Ну а теперь судно вполне могут конфисковать, напирая на его якобы "украинскую" принадлежность, и капитана посадить (экипаж выдадут России).



Как лечить чубатых приватиров?



Что нужно делать, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем? Да, в общем-то, ничего запредельного совершать не надо. Сообщалось, что якобы Краснознаменный Черноморский флот РФ готов обеспечить безопасность судоходства на Азовском море. Об этом сообщало РИА "Новости".



После задержания украинскими пограничниками крымского судна "Норд" командование Черноморского флота готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах РК. Рыболовецкое судно Норд с крымским экипажем, задержанное украинскими пограничниками в Азовском море "Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства", — сказал он. По словам собеседника, угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась.



Есть сомнения в том, что эта задача является задачей именно флота, тем более на Азовском море. В районе Крыма — там и боевые корабли КЧФ, в частности, сторожевые корабли "Сметливый", "Пытливый" гоняли не в меру распетушившихся "козаков" на их утлых "чайках" в районе спорных (как представляется Украине) буровых платформ. Но на Азовском море эту задачу вполне могут решать пограничники, в тесном контакте с Росрыболовством и самими рыбаками. Именно отлаженного взаимодействия и четкого выполнения инструкций и не хватало. Чужой среди разрезов



Тем более что у Береговой охраны Погранслужбы ФСБ России сил и средств на Черном и Азовском морях более, чем достаточно, хотя и протяженность морских границ также солидная, и "пациенты" рядом живут неспокойные. Всего имеется более 60 плавъединиц, из них 16 ПСКР. В том числе 6 новейших ПСКР проекта 22460, 750 тонн водоизмещением, вооруженных в мирное время достаточно скромно — 1 АК-630М с оптоэлектронной системой управления и 2 12.7мм установки, но зато обладающих солидным радиоэлектронным вооружением и имеющих вертолет-беспилотник "Горизонт" S100. Также имеется 5 "Светляков-МН" пр.10410/10410Б, 375 тонн, но куда лучше вооруженных, в том числе 76мм артустановками АК-176 и 30мм шестиствольными "мясорубками" , 2 "Молнии" пр.1241ПЭ, примерно так же вооруженных, и ПСКР пр.745П с вооружением из 2 30мм АК-306. В число ПСКР входит два сверхскоростных кораблика типа "Сокжой"пр.14230, 100-тонных, вооруженных одной "мясорубкой" АК-306М, но зато скорость хода у них до 55 узлов. Все эти корабли — новые, построены в 2000-х и 2010-х годах, за исключением двух "Молний" и еще одного корабля — эти построены в 90-е, но вполне в форме.



Также имеется 36 пограничных сторожевых катеров и 3 погранкатера специальной службы — также, в основном, новые и новейшие суда, вооруженные башенными или тумбовыми или дистанционными установками калибра 12.7мм и в большинстве своем обладающие скоростями хода до 48-52уз. Пограничные патрульные суда числом 4 штуки переоборудованы из почти таких же сейнеров, как несчастный "Норд", обладают низкой скоростью хода и не имеют вооружения и в данном случае бесполезны. Чудовище лжи проснулось



Имеются у пограничников и беспилотники, и своя авиация, в том числе вооруженная, в крайнем случае, можно и к ВКС обратиться за помощью, и к Морской авиации КЧФ. Наверняка развернута в Азовском море и система гидроакустического и радиолокационного контроля. Но тем не менее, совершенно необходимо вести регулярное наблюдение за пиратскими посудинами с соседней одичавшей территории, в частности, при помощи БПЛА. И патрулирование в районах рыбной ловли и неподалеку от логова укропиратов. И при необходимости — не церемониться, топить без всяких сантиментов. Пусть жалуются в СБ ООН потом. Видимо, кое-кто забыл 2014 год, память оказалась короткой. Значит, требуется обновление условного рефлекса, по методу Нобелевского лауреата 1904 г., академика Императорской Санкт-Петербургской академии наук Ивана Петровича Павлова. Иначе, видно, не понимают.



При необходимости еще и следует проход под Крымским мостом перекрыть, разумеется, временно, в связи с ремонтом. И только для украинских судов. Вопрос лишь в том, пойдет ли Россия на такой шаг, но в том, что за повторение попыток пиратства будут наказывать, верится сразу. Так что посмотрим.



Правда, нельзя исключать, что, понимая, что такая шутка удается лишь один раз, наши "друзья" попробуют что-то новое и в другом месте. А мы можем оказаться не совсем готовы к очередной мелкой пакости уже там. Захват, как сообщается, в шестнадцати с половиной миль от берега (то есть в нейтральных водах) траулера "Норд" можно квалифицировать как провокацию. Но и как морское пиратство. А с пиратами разговор должен быть короткий!Переход "потомков древних трипольцев и шумеров" к самому банальному морскому пиратству был, в общем, ожидаем. Всем известно, что щирые козаки всегда были куда больше бандитами и пиратами, нежели воинами "за идею", и ходили "за зипунами" в охотку. Те, кто сейчас называют себя "козаками" на территории, называющей себя Украиной, также не дураки пограбить. Переполненные ценными вещами и разным барахлом, которое даже бомж не украдет, грузовики и БТРы, что "герои АТО" отправляли по хатынкам и хуторам "Новой почтой" — тому подтверждение. Еще и уверяли, что это им "благодарные жители Донбасса", мол, "подарили". Немцам тоже "яйки, млеко, брот" точно также дарили в войну в каждом оккупированном селе.Ну а теперь древние укры решили возродить традиции предков, грабивших встречных и поперечных на козацких "чайках". Для чего новые конкуренты пиратов Сомали, Нигерии или, скажем, Юго-Восточной Азии используют катера украинской погранохраны — тоже, в общем, дело для знакомых с историей пиратства знакомое. В свое время было трудно отличить купца от пирата, пирата с патентом капера от просто пирата и военный корабль от пирата. Правда, золотых галеонов в Азовском море у чубатых и усатых поклонников Джека Воробья нет, остаются только сейнеры и траулеры. Но это, очевидно, не пугает селян, считающих себя наследниками грозной славы Амаро Парго, Франсуа Олонэ и Генри Моргана. Нету галеонов — будут сейнеры. В общем, как в известном анекдоте — "яка країна – такій и теракт ", то есть, какие моряки — такая и "добыча".История, что и говорить, неприятная. Особенно после нее активизировались, как обычно, всякие обличители-крикуны с обвинениями российских властей, МО РФ, командования ВМФ или Береговой охраны Погранслужбы ФСБ . Если оставить кликушество в стиле "Путин слил" и обычные эмоции, то упреки и правда можно адресовать пограничникам — почему, зная о неадекватности соседей, а также, учитывая неопределенность правового статуса Азовского моря и до событий 2014 года, а теперь подавно, не вели наблюдение в спорных районах, а также недостаточно, очевидно, воздействовали на нестойкие умы капитанов рыболовных судов, вбивая в них необходимые инструкции поведения при встрече с украинскими самотопами.Многие моряки, однако, считают, что капитан "Норда" сам в значительной мере виноват в том, что с ним случилось. Дело в том, что для действий при встрече что с сомалийскими, что с украинскими, что с какими-то еще дикарями не в их территориальных водах инструкции примерно одинаковы. Капитан, при попытке остановить его катерами украинских "прикордонников", обязан был произвести съемку средствами объективного контроля (сфотографировать, да хотя бы и на телефон) экрана системы спутниковой навигации НАВСТАР-ГЛОНАСС, экрана навигационной РЛС, сохранить и зафиксировать показания глубины, полученные с эхолота (если на его посудине таковой вообще есть и работает), сделать необходимую запись в бортовом журнале о неправомочной попытке военного корабля остановить его. Также он обязан подать сигнал "Mayday! Mayday! Mayday!" на аварийной частоте 2182 кГц и на 16-м канале УКВ (частота 156.8 Мгц) — Международном Канале бедствия, с указанием координат и сообщая о попытке незаконного захвата его судна и кем именно производится такая попытка, желательно также иметь выйти и на своих пограничников непосредственно, хотя вышеуказанные каналы на море прослушивают все. При этом он также должен был уходить к своим на полном ходу (хотя легко сказать "полный ход", у такого сейнера он на уровне средней скорости транспортов в первую и вторую мировые, то есть узлов 10-12, но все равно — на полном ходу для его судна), сообщая по радио курс ухода.Никакого права остановить его у укропиратов в той ситуации не было, что, конечно, их не останавливало. С одной стороны, конечно, гражданское судно обязано останавливаться по запросу военного корабля, но пограничный катер вне своих вод таковым не является. Также существуют требования о том, что капитан обязан воспрепятствовать попыткам силового захвата судна, но тут, скорее, надо вести речь о другой модели поведения, применяемой при общении с черными коллегами укроприватиров — фиксировать курс и закрываться в машинном, чтобы не попасть под обстрел, и не геройствовать лишний раз. А что сделал капитан Норда Горбенко? А ничего из этого он не сделал, остановился по первому требованию, без шума и пыли, тихо-мирно дав взять себя на буксир и как телка на веревочке, повести на бойню. Что это такое? Последствия 23-летнего пребывания под владычеством потомков шумеров? Привычка подчиняться? Нежелание иметь неприятности, и мыслишка что "само рассосется" или "договоримся"? Трудно сказать, да и осуждать лишний раз не будем, капитан и так уже наказал сам себя.Возможно, кто-то скажет, мол, легко сказать"действовать по инструкции", а вдруг бы "укропы" стрелять начали? Вот для этого капитан должен был укрыть экипаж максимально (то есть в машинном), а инструкции существуют для их выполнения, а не для рассуждений. Пожар тушить тоже страшно, по инструкции, убежать и бросить все — куда проще. Только последствия могут быть тяжелее, пусть и не для убежавшего (которого, кстати, за небрежение инструкцией могут привлечь к ответственности).К тому же стоит посмотреть внимательнее, из чего могли бы стрелять украинские пираты. В мариупольское "береговое братство" (ой, простите, в отряд морской погранохраны) Украины входят следующие корабли и катера. Флагман отряда — "корабль" морской охраны BG-32 "Донбас" (именно так, с одной "с"), в девичестве — ПСКР пр. 205П, родной братик старого проекта ракетного катера пр.205 разработки начала 60-х годов. Вооружен этот 240-тонный сверхдредноут изрядно — две 30мм спаренные артустановки АК-230. Эффективность этих орудий против даже небольших суденышек невелика — фугасное и зажигательное действие снарядов невысокое, скорострельность тоже невысока, в отличие от шестиствольных "резаков" АК-630 или АК-306, за счет мощи секундного залпа "добрать" не получается. В Сети имеется достаточно роликов с последствиями расстрела подобными пушками, до сих пор имеющимися на некоторых наших ПСКР на Дальнем Востоке — стрелять приходилось достаточно долго в район кормовой части, чтобы судно теряло ход и ложилось в дрейф (и то зачастую не из-за выхода из строя силовой установки, а потому, что до рыбаков-браконьеров с опозданием доходило, что шутки-то кончились).Также имеется 5 катеров типа "Гриф", пр.1400М — 40-тонные катера крайне популярного в СССР проекта, вооружены спаркой 12.7мм пулеметов на носу, скорость 29 узлов. Именно такой катер был расстрелян, как говорят, танковыми управляемыми ракетами какими-то неизвестными танкистами в памятные дни августа-сентября 2014 года у побережья ДНР. Вместе с ним пострадал малый катер типа "Калкан" водоизмещением 8 тонн, вооруженный в лучшем случае ПКМ, если не забыли с собой взять, или автоматами экипажа. Таких катеров в местном отделении "берегового братства" осталось 6. Есть еще совсем небольшие катера различных проектов — 4 штуки, тоже невооруженные. Один из таких катеров в 2015г. подорвался на выставленных самими же "укропами" противодесантными минами (установка которых в мирное время запрещена, но эти идиоты "воюют с Россией", гибридно, в основном, правда, языком в интернете) . Его потом подняли и отремонтировали.Сами понимаете, что ни 12,7-мм пулеметы, ни тем более автоматы и ПК/ПКМ (хотя с "укропов" станется и "Максим" выдать, и РПД) не остановят даже утлый сейнер.Но "Норд" был остановлен не вышеперечисленными катерами. Его перехватила и взяла на абордаж бывшая турецкая шхуна "Баба Хасан", а ныне BG-59 "Онiкс". Эта корсарская посудина также никакого установленного вооружения не несет. То есть с "Нордом", по сути, произошло то, что в полицейской хронике обычно обозначается как "угрожая словами, преступник заставил сделать то-то и то-то".Бывшая турецкая шхуна "Баба Хасан", а ныне пиратская шхуна украинских "береговых братьев" BG-59 "Онiкс"Ну а теперь судно вполне могут конфисковать, напирая на его якобы "украинскую" принадлежность, и капитана посадить (экипаж выдадут России).Что нужно делать, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем? Да, в общем-то, ничего запредельного совершать не надо. Сообщалось, что якобы Краснознаменный Черноморский флот РФ готов обеспечить безопасность судоходства на Азовском море. Об этом сообщало РИА "Новости".Есть сомнения в том, что эта задача является задачей именно флота, тем более на Азовском море. В районе Крыма — там и боевые корабли КЧФ, в частности, сторожевые корабли "Сметливый", "Пытливый" гоняли не в меру распетушившихся "козаков" на их утлых "чайках" в районе спорных (как представляется Украине) буровых платформ. Но на Азовском море эту задачу вполне могут решать пограничники, в тесном контакте с Росрыболовством и самими рыбаками. Именно отлаженного взаимодействия и четкого выполнения инструкций и не хватало.Тем более что у Береговой охраны Погранслужбы ФСБ России сил и средств на Черном и Азовском морях более, чем достаточно, хотя и протяженность морских границ также солидная, и "пациенты" рядом живут неспокойные. Всего имеется более 60 плавъединиц, из них 16 ПСКР. В том числе 6 новейших ПСКР проекта 22460, 750 тонн водоизмещением, вооруженных в мирное время достаточно скромно — 1 АК-630М с оптоэлектронной системой управления и 2 12.7мм установки, но зато обладающих солидным радиоэлектронным вооружением и имеющих вертолет-беспилотник "Горизонт" S100. Также имеется 5 "Светляков-МН" пр.10410/10410Б, 375 тонн, но куда лучше вооруженных, в том числе 76мм артустановками АК-176 и 30мм шестиствольными "мясорубками" , 2 "Молнии" пр.1241ПЭ, примерно так же вооруженных, и ПСКР пр.745П с вооружением из 2 30мм АК-306. В число ПСКР входит два сверхскоростных кораблика типа "Сокжой"пр.14230, 100-тонных, вооруженных одной "мясорубкой" АК-306М, но зато скорость хода у них до 55 узлов. Все эти корабли — новые, построены в 2000-х и 2010-х годах, за исключением двух "Молний" и еще одного корабля — эти построены в 90-е, но вполне в форме.Также имеется 36 пограничных сторожевых катеров и 3 погранкатера специальной службы — также, в основном, новые и новейшие суда, вооруженные башенными или тумбовыми или дистанционными установками калибра 12.7мм и в большинстве своем обладающие скоростями хода до 48-52уз. Пограничные патрульные суда числом 4 штуки переоборудованы из почти таких же сейнеров, как несчастный "Норд", обладают низкой скоростью хода и не имеют вооружения и в данном случае бесполезны.Имеются у пограничников и беспилотники, и своя авиация, в том числе вооруженная, в крайнем случае, можно и к ВКС обратиться за помощью, и к Морской авиации КЧФ. Наверняка развернута в Азовском море и система гидроакустического и радиолокационного контроля. Но тем не менее, совершенно необходимо вести регулярное наблюдение за пиратскими посудинами с соседней одичавшей территории, в частности, при помощи БПЛА. И патрулирование в районах рыбной ловли и неподалеку от логова укропиратов. И при необходимости — не церемониться, топить без всяких сантиментов. Пусть жалуются в СБ ООН потом. Видимо, кое-кто забыл 2014 год, память оказалась короткой. Значит, требуется обновление условного рефлекса, по методу Нобелевского лауреата 1904 г., академика Императорской Санкт-Петербургской академии наук Ивана Петровича Павлова. Иначе, видно, не понимают.При необходимости еще и следует проход под Крымским мостом перекрыть, разумеется, временно, в связи с ремонтом. И только для украинских судов. Вопрос лишь в том, пойдет ли Россия на такой шаг, но в том, что за повторение попыток пиратства будут наказывать, верится сразу. Так что посмотрим.Правда, нельзя исключать, что, понимая, что такая шутка удается лишь один раз, наши "друзья" попробуют что-то новое и в другом месте. А мы можем оказаться не совсем готовы к очередной мелкой пакости уже там. Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 37 Источник Похожие новости Итоги недели. Что ещё есть у «этих русских»? ВС России столкнутся с тандемом ПРО «PAC-3» - «SkyCeptor». 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