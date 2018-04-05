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На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины

05 апреля 2018, 11:54  •  276 • Украина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля. /ТАСС/. Оперативная группа для недопущения пиратских действий со стороны Украины создана в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства, сообщили ТАСС в пресс-службе Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Вопрос о мерах по обеспечению безопасности российских рыбодобывающих судов в ходе промысла в Азовском море обсудили во время заседания Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета в Ростове-на-Дону после задержания украинскими пограничниками российского рыболовного судна "Норд".

"Игорь Рулев (руководитель АЧТУ) проинформировал участников совета о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности российских рыбаков, осуществляющих промысел в Азовском море. Он сообщил, что в АЧТУ создана оперативная группа, которая координирует действия Росрыболовства с пограничными управлениями, обеспечивая информирование о местонахождении рыболовных судов в Азовском море для недопущения пиратских действий со стороны Украины", - пояснили в пресс-службе.

Территориальное управление Росрыболовства направило рыбопромышленникам рекомендации о порядке выхода на промысел в Азовское море. Рыбопромышленники должны предварительно уведомлять погрануправления о выходе судна и об изменении дислокации. В случае чрезвычайной ситуации рыбакам рекомендовано выходить на связь на определенной частоте.

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