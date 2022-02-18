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На Азов и Курилы не сунутся: Кедми раскрыл главный страх НАТО

18 февраля 2022, 05:00  •  209 • Политика
Фрегаты НАТО на Азов и Курилы ещё сунутся вряд ли из-за страха перед Россией. Политолог Яков Кедми раскрыл, чего боятся в Североатлантическом альянсе.
В начале недели корабли НАТО в Средиземном море пытались шпионить за русскими кораблями. Речь шла о радиоэлектронной и радиотехнической разведке во вторник, когда группировка военно-морского флота России проводила плановые учения.
Яков Кедми отметил, как быстро развивается русский флот.
"НАТО очень опасаются, что ВМФ России может достигнуть такой силы, что будет в состоянии нейтрализовать американский флот и флот альянса", - приводят слова политолога "Народные Новости".
Он добавил, что НАТО будет и впредь провоцировать Россию, однако тактику изменит. В Азовское море и в территориальные воды России в районе Курил сунутся вряд ли ещё раз. Там им Россия уже ясно дала понять, что неправомочные действия грозят немедленным потоплением судна.
Провокации фрегаты НАТО устроят там, где будут уверены в сохранности используемых ими средств. Но при этом сектор будет выбран так, чтобы Россия отреагировала резко и сильно, считает Кедми.

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