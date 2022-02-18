На Азов и Курилы не сунутся: Кедми раскрыл главный страх НАТО

Фрегаты НАТО на Азов и Курилы ещё сунутся вряд ли из-за страха перед Россией. Политолог Яков Кедми раскрыл, чего боятся в Североатлантическом альянсе.

В начале недели корабли НАТО в Средиземном море пытались шпионить за русскими кораблями. Речь шла о радиоэлектронной и радиотехнической разведке во вторник, когда группировка военно-морского флота России проводила плановые учения.

Яков Кедми отметил, как быстро развивается русский флот.

"НАТО очень опасаются, что ВМФ России может достигнуть такой силы, что будет в состоянии нейтрализовать американский флот и флот альянса", - приводят слова политолога "Народные Новости".

Он добавил, что НАТО будет и впредь провоцировать Россию, однако тактику изменит. В Азовское море и в территориальные воды России в районе Курил сунутся вряд ли ещё раз. Там им Россия уже ясно дала понять, что неправомочные действия грозят немедленным потоплением судна.

Провокации фрегаты НАТО устроят там, где будут уверены в сохранности используемых ими средств. Но при этом сектор будет выбран так, чтобы Россия отреагировала резко и сильно, считает Кедми.