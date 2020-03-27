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На авианосце США новые жертвы коронавируса: О числе заболевших в этот раз и вовсе умолчали
27 марта 2020, 20:35 • 135 • В мире
США не стали рассказывать, сколько человек заболели COVID-2019 на USS Theodore Roosevelt. Командующий военно-морскими силами Майкл Гилдэй рассказал только, что на атомном авианосце есть новые жертвы коронавируса.
Telegram-канал "Военный обозреватель" рассказал о сообщении командующего американских ВМС Майкла Гилдэя. Тот уведомил о новых случаях коронавируса среди находящихся на атомном авианосце USS Theodore Roosevelt.
Скриншот: Telegram/@new_militarycolumnist
РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли подтвердило это информацию.
"Мы обнаружили ещё несколько случаев на борту корабля", – цитирует агентство американского и.о. министра.
Модли рассказал, что авианосец по-прежнему в строю и держит курс на базу Гуам. Военное руководство опасается, что заболевание распространится, поэтому приняло решение протестировать всех без исключения членов экипажа. Известно также, что в Гуаме команде сойти на берег позволено не будет.
По словам Модли, инфицированные с судна уже эвакуированы. Они на карантине в удовлетворительном состоянии.
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