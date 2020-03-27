На авианосце США новые жертвы коронавируса: О числе заболевших в этот раз и вовсе умолчали

Telegram-канал "Военный обозреватель" рассказал о сообщении командующего американских ВМС Майкла Гилдэя. Тот уведомил о новых случаях коронавируса среди находящихся на атомном авианосце USS Theodore Roosevelt.

Скриншот: Telegram/@new_militarycolumnist

РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли подтвердило это информацию.

"Мы обнаружили ещё несколько случаев на борту корабля", – цитирует агентство американского и.о. министра.

Модли рассказал, что авианосец по-прежнему в строю и держит курс на базу Гуам. Военное руководство опасается, что заболевание распространится, поэтому приняло решение протестировать всех без исключения членов экипажа. Известно также, что в Гуаме команде сойти на берег позволено не будет.

По словам Модли, инфицированные с судна уже эвакуированы. Они на карантине в удовлетворительном состоянии.