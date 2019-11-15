На арсенале в Балаклее произошли взрывы

На арсенале в Балаклее Харьковской области Украины произошло несколько взрывов и начался пожар, передаёт «Укринформ» со ссылкой на региональный медиацентр Министерства обороны.

«На территории арсенала проходили работы по утилизации ранее собранных на территории боеприпасов. Было несколько взрывов, и произошло возгорание сухой травы», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что на место были направлены пожарные подразделения.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящее время над городом со стороны арсенала стоит густой дым, информирует агентство.