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На арсенале в Балаклее произошли взрывы
15 ноября 2019, 17:09 • 85 • Украина
На арсенале в Балаклее Харьковской области Украины произошло несколько взрывов и начался пожар, передаёт «Укринформ» со ссылкой на региональный медиацентр Министерства обороны.
© Joint Forces Operation
«На территории арсенала проходили работы по утилизации ранее собранных на территории боеприпасов. Было несколько взрывов, и произошло возгорание сухой травы», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что на место были направлены пожарные подразделения.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В настоящее время над городом со стороны арсенала стоит густой дым, информирует агентство.
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