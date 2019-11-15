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На арсенале в Балаклее произошли взрывы

15 ноября 2019, 17:09  •  85 • Украина
На арсенале в Балаклее Харьковской области Украины произошло несколько взрывов и начался пожар, передаёт «Укринформ» со ссылкой на региональный медиацентр Министерства обороны.
 
© Joint Forces Operation
 

«На территории арсенала проходили работы по утилизации ранее собранных на территории боеприпасов. Было несколько взрывов, и произошло возгорание сухой травы», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что на место были направлены пожарные подразделения.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящее время над городом со стороны арсенала стоит густой дым, информирует агентство.

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