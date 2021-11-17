На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка

Как выяснилось, для того, чтобы остудить "горячие головы" в Азербайджане и Армении, пришлось вмешаться не только министру обороны России Сергею Шойгу. На Ереван и Баку нашлась управа ещё серьёзнее - урегулировать конфликт пришлось президенту России Владимиру Путину. Но хватило одного его телефонного звонка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, кто остановил начавшийся было снова армяно-азербайджанский конфликт. Как оказалось, в ситуацию пришлось вмешаться не только министру обороны Сергею Шойгу.

Ранее, напомним, министр по телефону обсудил с представителями Армении и Азербайджана обстановку и призвал их остановить наращивание сил на границе. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник. После этой беседы с Шойгу военачальники отдали приказы остановить перекрёстный огонь.

Но нашлась на "горячие головы" управа ещё серьёзнее - примирением занялся и президент России Владимир Путин.

"Активные усилия в первую очередь прикладывал президент Путин, - рассказал журналистам Песков. - Для этого вчера состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении (Николом Пашиняном)".