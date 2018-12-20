«На антироссийской волне»: зачем американские сенаторы призывают провести операцию в Керченском проливе

Американские сенаторы призвали президента США Дональда Трампа провести международную операцию по установлению «свободы судоходства» в Керченском проливе. Под резолюцией подписались более 40 членов верхней палаты парламента. Обращение истеблишмента Соединённых Штатов перекликается с заявлением секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который ранее пригласил страны НАТО присоединиться к новой акции Киева в Керченском проливе. По мнению экспертов, такая синхронность неслучайна: Вашингтон помогает украинским властям усилить напряжённость в регионе перед президентскими выборами, которые намечены на март 2019 года. Аналитики полагают, что у Киева появится предлог продлить военное положение в регионах, где Петра Порошенко поддерживают меньше всего.

В сенате США подготовили резолюцию, призывающую главу Белого дома Дональда Трампа инициировать международную операцию по обеспечению свободы судоходства в Чёрном море и беспрепятственного прохода судов в Азовское море. Также сенаторы предлагают оказать дополнительную помощь украинским военным, особенно в области обеспечения безопасности на море. Как уточняется в документе, это необходимо, чтобы продемонстрировать поддержку признанных международных границ.

Резолюция «призывает президента страны сотрудничать с союзниками США с целью безотлагательного проведения активной многонациональной операции по обеспечению свободы навигации в Чёрном море для демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договорённостей и принципа безопасного прохождения судов в Керченском проливе и Азовском море, а также для того, чтобы противостоять чрезмерным притязаниям России на суверенитет (над обозначенной акваторией)».

Документ призывает НАТО нарастить военно-морское присутствие и потенциал союзных сил в Чёрном море, «в том числе повысить информированность в отношении морских акваторий и усилить береговую оборону». По мнению составителей и подписантов резолюции, это необходимо для поддержки операций по «обеспечению свободы навигации».

В то же время европейские союзники США должны запретить российским военным кораблям заходить в свои порты для дозаправки.

Американские сенаторы не обошли вниманием и строительство второй ветки газопровода «Северный поток — 2». Законодатели призывают партнёров и союзников Вашингтона отказаться от реализации этого проекта. Сенаторы ссылаются на принятую 12 декабря резолюцию Европарламента, осуждающую строительство газовой магистрали. Напомним, авторы этого документа назвали работы по прокладке трубопровода политическим проектом, представляющим угрозу безопасности Европы, а также подчеркнули «ключевую» роль Украины в обеспечении европейского рынка энергоносителей.

Один из пунктов резолюции настоятельно призывает президента воспользоваться своими полномочиями «для расширения возможностей вооружённых сил Украины».

Сенатор США Рон Джонсон

AFP

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Критикуя Россию, сенаторы ссылаются на заявление европейского комиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга, который в начале декабря обвинил Москву в организации информационной кампании против Украины — якобы таким образом российская сторона готовила почву для захвата судов украинских ВМС. Например, в вину РФ было поставлено распространение слухов о вирусе холеры в водах Азовского моря, хотя информация подобного рода периодически циркулирует в СМИ вот уже несколько лет, появившись впервые задолго до государственного переворота на Украине. Экс-депутат Рады прокомментировал подготовку Украиной прохода кораблей через Керченский пролив



Обращаясь к главе Белого дома, сенаторы напомнили также о «важных национальных интересах США» в Черноморском регионе, включая безопасность трёх государств — членов НАТО.

«Мы должны ответить — и ответить силой. Слабость лишь провоцирует дальнейшую агрессию», — заявил сенатор Джеймс Инхоф, подписавший документ.

Резолюцию поддержал 41 сенатор из 100, включая авторов — республиканца Рона Джонсона и демократа Ричарда Дурбина.

По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, подготовка этого документа является попыткой создать политический хайп вокруг темы, в которой американские сенаторы даже толком не разбираются.

«Они не понимают сути вопроса, технических аспектов, и, если их спросить о глубине фарватера Керченского пролива, они не смогут ответить. Мало того, многие и вовсе не смогут показать его на карте. Но они видят здесь информационно-политическую историю, в которую пытаются встроиться, естественно, на антироссийской волне. По большому счёту это очень характерная ситуация, в ней показано всё, что нужно знать о современной американской политике в отношении России», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

«Сплотить новую Антанту»

Не исключено, что такие представления о ситуации в Черноморском регионе у американских законодателей могли сформироваться в том числе при помощи киевских партнёров. Один из авторов резолюции Рон Джонсон в начале декабря побывал с визитом на Украине, где встретился с президентом Петром Порошенко и посетил Яворовский военный полигон в Львовской области. В ходе переговоров с украинским лидером американский сенатор заявил, что США осуждают действия Москвы.

Спикер Рады предложит лишить Украинскую православную церковь её названия «Наверное, американского сенатора очень щедро встретили в Киеве, поэтому у него и возникла идея такой резолюции. К подобным инициативам нужно относиться, с одной стороны, трезво и серьёзно, но в то же время нужно понимать, что американская политика всё больше превращается в цирк», — отметил в интервью RT заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков.

Практически одновременно с обнародованием проекта резолюции американского сената украинская редакция ВВС опубликовала интервью секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, в котором он сообщил о подготовке новых попыток прорыва через Керченский пролив украинскими военными кораблями.

Александр Турчинов

Reuters

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«Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить. Мы предлагаем и нашим партнёрам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье», — заявил Турчинов.

Отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли в Азовском море появиться корабли НАТО, Турчинов заявил, что «это было бы очень логично», но пока такая инициатива Киева «не получила ответа».

Комментируя высказывания секретаря СНБО Украины и американских сенаторов, эксперты пришли к выводу, что речь идёт о скоординированной акции.

«Синхронность заявлений американских сенаторов и Киева неслучайна. Американская сторона заинтересована в том, чтобы максимально раздувать пожар на Украине и довести конфликт между Москвой и Киевом до самого пика, — пояснил Поляков в разговоре с RT. — Это нужно, чтобы сплотить новую Антанту и превратить Россию в агрессора, который будет изгнан из ООН по модели 1939 года, когда Советский Союз был исключён из Лиги Наций в результате вооружённого конфликта с Финляндией».

Кроме того, секретарь СНБО рассказал о целой «российской армаде», которая якобы сосредоточилась у границ Украины со стороны РФ. По словам Турчинова, Москва вкладывает «колоссальные ресурсы», развивая военную инфраструктуру вдоль границ, восстанавливая аэродромы для штурмовой авиации и создавая «огромные базы» военной техники.

При этом Киев постарался заручиться поддержкой не только представителей американского истеблишмента, но и международного сообщества. 18 декабря Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, предложенную украинской стороной в соавторстве с 30 государствами. В документе Россия обвиняется в нарушении прав человека в Крыму. Также там осуждается «временная оккупация Российской Федерацией части территории Украины». Резолюция выражает озабоченность «прогрессирующей милитаризацией» Крымского полуострова, а также инцидентом, произошедшим 25 ноября в Керченском проливе. По мнению авторов документа, ответственность за него лежит на российской стороне.

В конце ноября три военных корабля Украины, проплывая по Керченскому проливу, зашли в российские территориальные воды. Экипажи судов отказались подчиниться законным требованиям российской погранслужбы и были задержаны. В МИД России инцидент с украинскими судами назвали осознанной провокацией. Для киевских властей события в Керченском проливе послужили формальным поводом к введению военного положения в отдельных областях Украины сроком на 30 дней.

Как стало известно позднее, украинское Минобороны наложило гриф секретности на все материалы, касающиеся инцидента в Керченском проливе. Об этом рассказал заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Обострить обстановку»

По мнению экспертов, своими действиями Киев стремится создать в Черноморском регионе зону постоянной напряжённости и конфликта, отказываясь от диалога. Как пояснил Леонид Поляков, Киев ссылается на договор от 2003 года, согласно которому украинские и российские суда могут проходить пролив беспрепятственно. Но с тех пор ситуация кардинально изменилась. Во-первых, Крымский полуостров вошёл в состав России, и, как следствие, оба берега пролива оказались под юрисдикцией РФ.

«Во-вторых, Украина отказалась продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, на основании которого был подписан договор об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Это юридический вопрос, который должен быть урегулирован и разрешён, но этого не происходит», — подчеркнул эксперт.

Судя по всему, мирные переговоры явно не входят в планы Киева: в декабре стало известно, что Украина готовит до конца месяца вооружённую провокацию на границе с Крымом. Об этом рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Reuters

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«Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, это то, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооружённую провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом», — заявил Лавров.

Параллельно украинские власти готовятся к стремительному наступлению в Донбассе. Об этом 13 декабря заявила представитель МИД России Мария Захарова. По информации российского дипломатического ведомства, Киев планирует операцию на мариупольском направлении, чтобы затем пробиться к российской границе.

По мнению Полякова, военную активность Киеваможно связать с неофициальным стартом предвыборной кампании на Украине. У действующего лидера республики Петра Порошенко сейчас крайне низкий рейтинг, он проигрывает сразу нескольким соперникам.

«Агрессивные заявления, поступающие из Киева, вполне могут быть направлены на то, чтобы обострить обстановку. А это на руку украинскому президенту, — считает Поляков. — Возможно, одна из целей этой политики — продление военного положения в областях, где Порошенко поддерживают меньше всего».

Попытки американских сенаторов вмешаться в ситуацию на Украине тоже вполне объяснимы, так как сейчас может оказаться уязвимым режим, который был приведён к власти на Украине в 2014 году при непосредственной поддержке США. Очевидно, что это не может не беспокоить многих представителей американского истеблишмента, отмечают эксперты.