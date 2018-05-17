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На американца, призвавшего Украину бомбить Россию, завели дело

17 мая 2018, 18:09  •  200 • В России

15 мая 2018 года в России было торжественно открыто автомобильное движение по Крымскому мосту, соединяющему Крымский и Таманский полуостров. Это событие широко освещалось не только российскими средствами массовой информации. Иностранные масс-медиа в ярких красках подали эту тему в интернете, что вызвало небывалое возбуждение у отдельных читателей.

В частности, гражданин США Том Роган опубликовал на своем интернет-сайте статью под названием "Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge" (Украине нужно взорвать Крымский мост Путина), которая также была размещена на веб-сайте издания еженедельного журнала "Washington Examiner". Автор прямо и беззастенчиво призывал официальный Киев взорвать Крымский мост путем нанесения бомбовых ударов.

"Как полагает следствие, в указанной статье Тома Рогана, размещенной в открытом доступе в сети Интернет, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории России, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти России и воздействия на принятие ими решений, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (терроризм), - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

За подобные призывы в России наказывают довольно строго: суды наказывают штрафом от ста до пятисот тысяч рублей, или лишают подозреваемых свободы на сроки от 2 до 5 лет.

Но это если автор вменяемый. Следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, и проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

Будет спрос и с редактора еженедельного интернет-журнала "Washington Examiner", который разместил материал Тома Рогана. В отношении него назначена отдельная доследственная проверка.

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