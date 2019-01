На американские компании Amazon, Apple, Netflix и YouTube подали жалобу из-за нарушения регламента ЕС о защите данных

Австрийская инициативная группа None of your business, выступающая за защиту прав пользователе от частных компаний, нарушающих их права, подала жалобу в австрийский орган по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных на действия американских технологических гигантов, среди которых Amazon, Apple, Netflix, YouTube и Spotify.

Как сообщает газета Financial Times, в жалобе говорится, что указанные компании не могут разъяснить своим клиентам, кому и как могут передоваться их персональные данные, как эти данные продаются в рекламных целях. Из-за это права пользователей постоянно нарушаются.

Основатель NOYB с 2011 года подавал аналогичные иски против Facebook, требуя прекратить применять практики, которые нарушают неприкосновенность их частной жизни.

В случае новой жалобы, NOYB указывают на то, что компании по запросу должны своим пользователям предъявлять все их личные данные. Но смысла в "сыром массиве данных" мало: пользователи получают их втаком формате, что разобраться в них, не имея специальных знаний, просто невозможно. По их мнению, заявления компаний о выполнении требований европейского законодательства, являются голословным маркетингом.

"Если пользователь не может разобраться в данных, которые вы ему предоставляете, это не позволяет ему должным образом реализовать свои права", - цитирует обращение NOYB ТАСС