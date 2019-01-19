На американские компании Amazon, Apple, Netflix и YouTube подали жалобу из-за нарушения регламента ЕС о защите данных

Жалоба, в которой американские технологические гиганты App;e, Amazon? YouTube и Spotify обвиняются в ненадлежащем исполнении Общего регламента защиты данных ЕС, подана в австрийский орган по надзору за выполнением пунктов закона ор защите персональных данных

Австрийская инициативная группа None of your business, выступающая за защиту прав пользователе от частных компаний, нарушающих их права, подала жалобу в австрийский орган по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных на действия американских технологических гигантов, среди которых Amazon, Apple, Netflix, YouTube и Spotify.

Как сообщает газета Financial Times, в жалобе говорится, что указанные компании не могут разъяснить своим клиентам, кому и как могут передоваться их персональные данные, как эти данные продаются в рекламных целях. Из-за это права пользователей постоянно нарушаются.

Основатель NOYB с 2011 года подавал аналогичные иски против Facebook, требуя прекратить применять практики, которые нарушают неприкосновенность их частной жизни.

В случае новой жалобы, NOYB указывают на то, что компании по запросу должны своим пользователям предъявлять все их личные данные. Но смысла в "сыром массиве данных" мало: пользователи получают их втаком формате, что разобраться в них, не имея специальных знаний, просто невозможно. По их мнению, заявления компаний о выполнении требований европейского законодательства, являются голословным маркетингом.

"Если пользователь не может разобраться в данных, которые вы ему предоставляете, это не позволяет ему должным образом реализовать свои права", - цитирует обращение NOYB ТАСС