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На амбразуры: Бурлящий Хабаровск встретил нового главу региона

22 июля 2020, 11:00  •  35 • Политика
С одной стороны, 39-летний Михаил Дегтярёв, хоть он и давний член ЛДПР и был кандидатом в мэры Москвы, не имеет управленческого опыта. С другой же – для него это назначение станет главным вызовом в жизни, по крайней мере, сейчас. И ему изо всех сил придётся доказывать, что он не хуже арестованного предшественника.
Автор:
Александр Степанов
Хабаровск встретил Михаила Дегтярёва неласково.
Сначала под его постом в Instagram, где сообщалось о назначении, появилось немало яростных выпадов – на манер "лучше не приезжай".
А когда он прибыл – вылетел буквально сразу после того, как пообщался с президентом, – у здания краевого правительства опять собрались протестующие, требуя к себе Дегтярёва – пообщаться.
Но, пожалуй, общение было явно не в числе приоритетов: судя по кадрам с места событий, митингующие заранее запаслись плакатами с ровно теми же требованиями, которые уже высказывались прежде в комментариях на его странице в соцсети.

Партийность в "хабаровском бунте" – дело десятое

Логика решения Кремля с назначением депутата Госдумы от партии либерал-демократов, в общем-то, понятна.
Всё-таки избранный в 2018-м Фургал – член ЛДПР, и в краевой думе подавляющее большинство депутатов – представители этой же партии. Да и сам Владимир Вольфович грозно ругался по поводу того, что либерал-демократов хотят лишить одного из трёх представителей в губернаторском корпусе.
Наверняка были и другие кандидатуры в кресло врио – нет никаких сомнений, что были. Но их отодвинули в пользу Дегтярёва.
Зато очень быстро расставились все акценты.
Жириновского этот ход устроил точно – он не возражал.
А вот накал напряжения в Хабаровске ожидаемо не спал. Те самые расплодившиеся инициативные группы "За Фургала" в соцсетях и мессенджерах работают вовсю, не снижая оборотов. И упорно призывают выходить на митинги (пусть не санкционированные, но и не разгоняемые), диктуют лозунги, кричалки, задают время и места очередных сборов, снабжают толпу агитпродукцией и управляют ею.
Официальный аккаунт Фургала в Instagram использовался для трансляции несанкционированных митингов протеста и раскрутки протестов. Интересно, кто имел от него "ключи"? Фото: Скрин со страницы Сергея Фургала / Instagram
Местные весомые политики из команды прежнего главы региона (разумеется, члены ЛДПР), которые, собственно, и стоят за акциями протеста, предпочли заявлений пока не делать.
Просто ведут по-тихому свою игру, и дела им никакого до успокоившегося Жириновского нет.
Более того, пара депутатов из краевой думы уже объявила о выходе из рядов либерал-демократов.
Таким образом, очевидно: партийность в этом вопросе сошла на нет. Если она и играла какую-то роль вообще: всё-таки голосование за Сергея Фургала, в своё время было демонстративно "против" его предшественника-единоросса Шпорта.

Президент поставил перед Дегтярёвым задачу: наладить работу органов власти

Но сейчас все ждут конкретных действий от Михаила Дегтярёва, это во многом определит его будущее у руля краевого правительства.
И, естественно, он обязательно должен будет представить программу развития региона – и не ту, что была у предшественника, пусть и однопартийца, а свою – как минимум не хуже.
Кое-что уже, к слову, от него есть.
Прежде всего он пообещал не разгонять команду Фургала, что, в общем, и понятно: своей команды у него пока нет, в регионе он своим станет тоже не завтра, а результаты ждут уже сейчас.
Главным образом президент руководствовался основной задачей – наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске, работу, в том числе, и в русле основополагающих документов и планов развития, национальных целей, которые сейчас ставятся во главу угла,
– так объяснил решение Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Для начала, однако, надо успокоить бунтовщиков.
Не тех, кто рулит процессом (они свой месседж уже получили: их оставят – во всяком случае, до поры), а обывателей, которые сейчас взбудоражены и арестом Фургала (протест-то идёт не потому, что он, по версии Следственного комитета, замешан в заказных убийствах, а оттого, что "Москва отобрала законно избранного губернатора"), и тем, что им прислали варяга.
Теперь уже бывший губернатор арестован – его обвиняют не в коррупции, а в чистом криминале. Фото: Сергей Ведяшкин / АГН "Москва".
Собственно, он сделал первые шаги в этом направлении.
"У нас много работы, нам нужно объединиться всем, чтобы жизнь в крае была достойной, чтобы зарплаты вовремя выплачивались, социальная поддержка оказывалась вовремя, чтобы в домах жителей региона с приходом холодов было тепло", – заявил Дегтярёв.
И пообещал, что с жаждущим личного общения населением непременно встретится.
Я с удовольствием выйду, и не раз, к хабаровчанам, и мы не раз встретимся. Что значит успокаивать? Я, честно говоря, планирую для всех работать. В народе есть абсолютно разные точки зрения и на вопросы управления, хозяйствования, и к задержанию по-разному (люди) относятся. Я с уважением к ним отношусь,
– пояснил он.

Экзамены "школы губернаторов" придётся сдавать на практике

Ещё раз: Дегтярёву всего 39, исполнилось буквально 10 июля. И нынешнее назначение вполне может стать для него не только серьёзнейшим испытанием, но и хорошим трамплином в будущее.
Он – уроженец Самары, родился в семье врачей, выпускник Аэрокосмического университета (факультет двигателей летательных аппаратов), однако, по сути, с молодого возраста – в политике.
Избирался депутатом Самарской городской и областной дум, в ЛДПР – с 2005-го, а в 2009-м вошёл, несмотря, к слову, на партийную принадлежность, в кадровый резерв президента России.
В 32 года стал депутатом Госдумы, выступил соавтором 158 законодательных инициатив и поправок к действующим федеральным законам, выдвигался в кандидаты на пост мэра Москвы, в 2016-м занял пост председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.
Нынешним летом защитил докторскую диссертацию по юриспруденции, но вот не успел окончить "школу губернаторов" – он ещё числится, по информации Царьграда, слушателем программы подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня РАНХиГС.
Кстати, тема Дальнего Востока, вопреки распространённому мнению, для него не такая уж и незнакомая: буквально полгода назад он поднимал вопрос о миграционной политике макрорегиона.
Угрозой для Дальнего Востока может стать неправильная государственная политика. Каждый год мы слышим заявления о том, что с Дальнего Востока уезжают люди, каждый год принимаются половинчатые меры, которые не приводят к нужному результату. Предложение фракции ЛДПР – сделать регион безналоговой зоной. Тогда туда хлынут предприимчивые люди, возрастёт количество рабочих мест,
"Ну просто такова позиция": Делягин предложил почистить медиаполяну
– говорил Дегтярёв, выступая в Госдуме.
И кое-кого из местных либерал-демократов он тоже знает. Так что постепенно сторонники у него появятся.

Местные элиты боятся, что их оторвут от кормушки

Впрочем, важно и то, каким будет уровень его поддержки – и не только в крае (то будет вопрос лишь переговоров с региональными "лидерами общественного мнения").
Со стороны ЛДПР всё относительно понятно. Морально, по крайней мере, и с точки зрения партийной дисциплины Жириновский это постарается обеспечить.
Но вместе с тем ещё две влиятельные силы объявили о своей готовности помогать Дегтярёву на новом месте службы: Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл" и Всемирный Русский Народный Собор.
Самое главное, с чем он там столкнётся, – придётся объяснять местным, что Москва не живёт отдельной жизнью от Дальнего Востока. И те преференции, которые есть там (та же 2-процентная ипотека, программа "дальневосточного гектара" и ещё ряд других), – их, вообще-то, хорошо бы замечать и местным элитам,
– считает Михаил Смолин, кандидат исторических наук и член совета "Двуглавого Орла", в который входит и сам Михаил Дегтярёв.
По его мнению, именно эти самые элиты в определённой степени как раз занимаются своеобразным сепаратизмом в Хабаровске, поскольку действуют совершенно в отрыве от федеральной позиции.
"Думаю, что ему, несмотря на то, что он представитель оппозиции, там придётся быть флагманом федеральной власти, потому что в крае есть масса проблем, которые необходимо решать", – отмечает Смолин.
Дегтярёва уже официально представили сотрудникам краевого правительства. И сейчас ему предстоит самое сложное: борьба с местными элитами. Фото: Вячеслав Реутов / официальный сайт правительства Хабаровского края / khabkrai.ru
А это будет явно непросто. Тем более что в регионе уже есть сложившаяся "монополия на власть" – в том смысле, что Сергей Фургал сформировал, как водится, окружение из друзей, соратников по бизнесу, близкого круга.
И с этим нужно будет что-то делать новому руководителю, несмотря на принадлежность к одной партии с предшественником.
Вполне вероятно, начнутся обострения и столкновения внутри региональных групп влияния: протесты-то не прекращаются – следовательно, появлением Дегтярёва недовольны многие.
"Придётся, как мне кажется, менять некоторые элитные группировки внутри Хабаровского края. Будет ли у Дегтярёва трудоспособная команда, способная заменить этих людей? Мы надеемся, что он с этой задачей справится", – резюмирует Михаил Смолин.

"Есть ощущение, что у него получится. Именно поэтому так лютуют либералы"

Пресс-секретарь ВРНС Юрий Кот, комментируя назначение врио губернатора, акцентирует внимание на том, что Дегтярёв – член президиума Всемирного Русского Народного Собора, человек по-настоящему православный, верующий, многодетный отец, у которого есть, несмотря на молодость, жизненный опыт.
Прежде чем сделать такой выбор, президент, как всегда, всё взвесил и не случайно предложил Михаилу этот серьёзный фронт работы. Со своей стороны Всемирный Русский Народный Собор будет в силу своих возможностей помогать ему, поддерживать. И, безусловно, если произойдут вдруг с его стороны какие-то ошибки, мы будем стараться ему об этом говорить. А в случае необходимости – вместе их исправлять. Хотим пожелать ему сил, терпения, мудрости, спокойствия. Самое главное, спокойствия и ни в коем случае не раздражаться,
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– подчеркнул Юрий Кот.
Он напомнил, что для Михаила Дегтярёва основополагающим фактором, который он представлял в предвыборной мэрской программе, назывался порядок – и именно это сейчас то, чего от него хотят увидеть в регионе.
"Необходимо, чтобы было всё спокойно, все работали и понимали, что закон есть закон, и он для всех одинаков. Что нет неприкасаемых", – полагает пресс-секретарь ВРНС.
С другой стороны, по его словам, глядя на реакцию либеральной общественности на назначение Дегтярёва, когда явно "укусить" его не за что, она пытается найти хоть что-то второстепенное.
"И вот такая реакция взбеленившихся либералов вселяет очень большую надежду на то, что у Михаила получится, иначе бы они его хвалили и облизывали с ног до головы. Если бы они не боялись этого, ему просто пели бы сейчас огромное количество дифирамбов – как данайцы, дары приносящие. А здесь они раздражены, им не нравится, и это хорошо, так можно играть", – уверен Юрий Кот.

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