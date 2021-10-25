На Аляске отрепетировали войну с Россией: Поддубный напомнил США об одном нюансе

Американские лётчики отрепетировали на Аляске "действия во время полномасштабной войны с Россией". "Не ясно, чем помогут американцам уцелевшие самолёты, когда их страна будет превращена в "радиоактивный пепел", - комментирует Поддубный.

Лётчики США отрепетировали "действия во время полномасштабной войны с Россией" на Аляске, сообщает американский журнал Forbes. Материал прокомментировал русский журналист Евгений Поддубный.

Речь идёт о военных учениях, в ходе которых американские лётчики отработали выведение самолётов с авиабаз и их рассредоточение по небольшим взлётно-посадочным полосам. Предполагается, что в случае войны с Россией такие действия позволят сохранить хоть какое-то количество боевых самолётов, чтобы "дать отпор русским".

Не ясно, чем помогут американцам уцелевшие самолёты, когда их страна будет превращена в "радиоактивный пепел",

- комментирует Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.