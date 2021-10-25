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На Аляске отрепетировали войну с Россией: Поддубный напомнил США об одном нюансе
25 октября 2021, 18:50 • 71 • Политика
Американские лётчики отрепетировали на Аляске "действия во время полномасштабной войны с Россией". "Не ясно, чем помогут американцам уцелевшие самолёты, когда их страна будет превращена в "радиоактивный пепел", - комментирует Поддубный.
Лётчики США отрепетировали "действия во время полномасштабной войны с Россией" на Аляске, сообщает американский журнал Forbes. Материал прокомментировал русский журналист Евгений Поддубный.
Речь идёт о военных учениях, в ходе которых американские лётчики отработали выведение самолётов с авиабаз и их рассредоточение по небольшим взлётно-посадочным полосам. Предполагается, что в случае войны с Россией такие действия позволят сохранить хоть какое-то количество боевых самолётов, чтобы "дать отпор русским".
- комментирует Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
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