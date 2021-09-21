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На абсурд Госдепа о выборах в России журналист ответил "классикой" ТикТока: "Буква "Ю"!"
21 сентября 2021, 16:10 • 169 • Политика
На абсурдные заявления Госдепа о выборах в России журналист и военкор "Комсомольской правды" Александр Коц ответил "классикой" ТикТока: "Буква "Ю"!"
Таким образом журналист прокомментировал заявление Госдепа о том, что Вашингтон не признаёт проведение выборов в Государственную думу России "на суверенной украинской территории". Он отметил, что на Украине голосование проходило исключительно на территории посольства, "что не может нарушать суверенитет страны".
"В любом случае, как говорят в ТикТоке, "Буква "ю" - …!", - написал он в своём Telegram-канале.
Мнение коллеги поддержала журналистка Юлия Витязева. По её словам, "степень концентрации абсурда в головах наших западных "партнёров" уже давно достигла своего апогея". Она отметила, что лицемерие Запада настолько зашкаливает, что иностранные руководители запросто игнорируют волеизъявление миллионов граждан России, проживающих в Крыму и Донбассе.
В целом, по мнению Витязевой, Вашингтон в России беспокоит только оппозиция, которую можно использовать в своих целях - в это же время жители Донбасса ему абсолютно неинтересны, а довольные возвращением Крыма на Родину и с радостью голосующие граждане и вовсе не вписываются в "канву историй про "принуждение под дулами автоматов".
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