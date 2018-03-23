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На 8% не человек: Ученые расшифровали ДНК "пришельца" из Атакамы
23 марта 2018, 03:54 • 67 • В мире
Генетики выяснили, кем был миниатюрный гуманоид, найденный в южноамериканской пустыне.
После долгих лет исследований ученые-генетики раскрыли тайну 15-сантиметрового гуманоида, останки которого были найдены в пустыне Атакама в 2003 году. Какие секреты раскрыл ДНК-анализ "пришельца", сообщает научный журнал Genome Research.
Ученые выяснили, что останки совершенно точно принадлежат ребенку человека. Этим объясняется необычайно малый размер костей. Что же касается странной вытянутой формы черепа, то это результат повреждения или нарушения работы генов. ДНК-анализ показал, что 8% не соответствуют норме.
Он добавляет, что тело "пришельца" следует вернуть в Чили, где оно было обнаружено, и захоронить согласно местным обычаям.
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