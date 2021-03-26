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На 30 дней: МВД предложило продлить действие истекшего паспорта

26 марта 2021, 21:35  •  25 • В России
МВД РФ предложило продлить на 30 дней срок действия российского паспорта, который подлежит замене по достижении возраста 20 и 45 лет. В ведомстве отметили, что сейчас документ прекращает действие сразу, в результате чего граждане сталкиваются с ограничением своих прав. В Госдуме отметили, что при текущем законодательстве люди могут оказаться в ситуации, когда паспорт в нужный срок заменить невозможно. Парламентарии констатировали, что сейчас это обстоятельство не избавляет от вероятной административной ответственности за нарушение срока замены документа.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

Министерство внутренних дел России подготовило изменения правил замены просроченного российского паспорта. Такая информация содержится в проекте, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Согласно предложенным изменениям, документ можно будет использовать ещё 30 дней после достижения 20 и 45 лет.

«Паспорт является недействительным по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, изменения гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменения сведений о дате и месте рождения, изменения пола либо со дня оформления нового паспорта», — говорится в документе.

Отметим, что в текущем законодательстве паспорт нужно менять в течение 30 дней после дня рождения. Заменить документ заранее или непосредственно в этот день нельзя.

В пояснительной записке отмечается, что сразу по достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене, что фактически означает прекращение его действия.

«Вследствие этого гражданин сталкивается с ограничением своих прав. Например, с невозможностью зарегистрироваться в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с целью подачи заявления о выдаче (замене) паспорта», — говорится в записке.

Кроме того, отмечается, что необходимость корректировки признания паспорта недействительным также связана с практикой банков, отказывающих гражданам в предоставлении услуг по причине того, что их паспорт отмечен недействительным на информационных ресурсах МВД.

  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Признание паспорта действительным на срок до 30 дней после наступления определенных обстоятельств позволит решить данную проблему ‎и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина ‎в общественной, политической, экономической жизни общества», — пишут авторы документа.

Наряду с этим проектом постановления предлагается разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта.

В тексте отмечается, что соответствующая информация «будет способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счёте позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан России».

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил мнение, что инициатива МВД является правильной и логичной. В беседе с RT он привёл пример, в котором гражданин не успевает поменять паспорт в срок до дня рождения, находясь за границей.

«Потом, нарушив установленный срок замены паспорта, он привлекается к административной ответственности и платит штраф. Поэтому, я полагаю, что данное решение в интересах граждан, так как будет дополнительная возможность в течение месяца пользоваться документом. В том числе решить вопрос, где, как и когда будет произведена замена», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что на фоне пандемии коронавируса действие ряда документов продлили в автоматическом режиме. Депутат констатировал, что «ничего страшного» из-за этого не произошло.

Перспектива выдачи электронных паспортов

Ранее стало известно, что уже в декабре 2021 года в Москве могут начать оформление и выдачу электронных паспортов. Это следует из проекта указа президента, подготовленного Минцифры РФ.

Сам документ будет представлять собой пластиковую карточку с электронным носителем информации российского производства. Как рассказывали ранее в МВД, на этом носителе будут данные, которые есть в действующем бумажном документе (о регистрации, о семейном положении, о детях). Основные сведения о гражданине будут размещены на самой карте.

Предполагается, что гражданин сможет установить мобильное приложение, которое будет выполнять функции паспорта.

При этом из документа Минцифры следует, что по всей стране возможность оформить электронный паспорт появится не позднее 1 июля 2023 года.

В начале 2021 года в МВД также сообщали о подготовке эксперимента по выпуску электронных паспортов, который должен стартовать в IV квартале 2021 года.

По словам представителей МВД на первом этапе проект будет реализован через подразделения ведомства, затем — посредством работы в МФЦ. Кроме того, в этот же период планируется запуск мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам.

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