На 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля: в России госпитализированы 18 597 человек с COVID-19

В России за прошедшие сутки были госпитализированы 18 597 человек с коронавирусной инфекцией. Суточный прирост числа новых случаев COVID-19 составил 203 766. Уровень коллективного иммунитета по стране составляет 61,9%, полный курс вакцинации от коронавируса прошёл 81 505 771 человек.

В России за прошедшие сутки были госпитализированы 18 597 человек с коронавирусной инфекцией — это на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля. Суточный прирост числа новых случаев COVID-19 по стране составил 203 766 — наибольшее число выявлено в Санкт-Петербурге (21 689), Москве (14 336) и Московской области (9146).

Полностью выздоровели за это время 112 658 пациентов, 729 человек скончались.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 13 935 560.

По данным московского оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, за сутки в столице госпитализировали 1377 пациентов с COVID-19.

«На ИВЛ находятся 625 человек», — говорится в сообщении.

По состоянию на 11 февраля, уровень коллективного иммунитета по стране составляет 61,9%. Полный курс вакцинации от коронавируса прошёл 81 505 771 человек.

Тем временем правительство России выделило более 400 млн рублей на изучение генома штамма коронавируса «омикрон». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», — отмечал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в начале февраля.

Средства из резервного фонда кабмина будут направлены учреждениям Роспотребнадзора и пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов «для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот геноварианта «омикрон».

Ожидается, что финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тыс. проб.

Между тем Минздрав России сообщил о перепрофилировании клиники высоких технологий НМИЦ здоровья детей ведомства в Центр инфекционных болезней на фоне роста числа случаев инфицирования коронавирусом среди детей. С 10 февраля там оказывают круглосуточную медицинскую помощь детям с подозрением на COVID-19 или с подтверждённым коронавирусом.

«Пять этажей, 330 койко-мест из которых 30 — реанимационные, восемь операционных на случай необходимости оказания экстренной хирургической помощи, специалисты высочайшей компетенции, аппаратура экспертного класса — все готово для лечения COVID-19 у детей», — подчеркнули в Минздраве.

Помимо этого, с 21 февраля в России несовершеннолетние смогут самостоятельно получить печатный сертификат о вакцинации от COVID-19, медицинских противопоказаниях к прививке или перенесенном заболевании.

Чтобы получить сертификат, лица, не достигшие 14 лет, должны предъявить работнику МФЦ свидетельство о рождении. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение, что в ближайшие дни заболеваемость COVID-19 в Москве пойдёт на спад.

«Мы где-то на пике. Я думаю, что в ближайшие дни пойдет спад. Предсказать с точностью до одного-двух дней очень трудно. Снижение бывает не очень большое, но постепенно оно нарастает. И это всё будет тянутся ещё довольно долго — февраль и март», — заявил он в беседе с «Москва 24».

При этом специалист заметил, что у большинства жителей столицы коронавирусная инфекция протекает в лёгкой форме, и коек для тяжёлых ковидных больных в городе хватает, однако ситуация по-прежнему остается напряжённой.

АГН «Москва»

© Киселев Сергей

Специалист напомнил, что главной защитой от вируса остаются вакцинация и соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

В свою очередь учёный-вирусолог, главный научный сотрудник центра Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов допустил, что в перспективе коронавирус будет вести себя по аналогии с вирусом гриппа: останется в популяции, но не будет таким опасным. По его словам, на сегодняшний день уже есть данные о том, что «омикрон» вытесняет более опасные штаммы, занимая их нишу.

«К лету, я думаю, пандемия закончится, «омикрон» сыграет свою службу. Сейчас уже в некоторых странах благополучная ситуация», — высказался вирусолог в разговоре с газетой «Взгляд».

Вместе с тем замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что подвид омикрон-штамма ВА.2 не может протекать тяжелее исходного варианта.

«Действительно, линия ВА.2 более заразительная, чем исходный вариант «омикрона». Но нельзя сказать, что инфекция, обусловленная «омикроном» ВА.2, будет протекать тяжелее, чем исходный вариант омикрон-штамма», — цитирует его ТАСС.

Горелов отметил, что зафиксированная в некоторых странах вторая волна после снижения уровня заболеваемости обусловлена как раз преобладанием подвида ВА.2.