На 20-й этаж пешком: Чиновников заставили на себе почувствовать проблемы людей

Губернатор заставил чиновников пройти пешком два десятка этажей новостройки, чтобы они на себе прочувствовали необходимость скорейшего решения вопроса о замене лифтов в регионе.

Чиновников заставили на себе прочувствовать проблемы жителей многоэтажки с неработающим лифтом. Эксперимент устроил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Он провёл выездное заседание в доме-долгострое, строительство которого было завершено только после вмешательства властей региона. Губернатор заставил мэра Волгограда и секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" пешком подняться на 20-й этаж, чтобы они на себе прочувствовали, каково это, когда в многоэтажном доме не работает лифт.

Реализация программы по замене лифтового хозяйства является ведущей и важнейшей для жителей Волгоградской области и города-героя Волгограда. Я считаю, что региональное отделение партии "Единая Россия"… должно взять этот проект… на личный контроль,

- прокомментировал журналистам свой поступок губернатор.

Он добавил, что в Волгоградской области необходимо заменить около 4 тысяч лифтов. На этот год запланирована замена более 800 из них, а на следующий - около 1400. Губернатор отметил, что Волгограду и другим городам региона необходимо разработать долгосрочную программу по замене лифтов.