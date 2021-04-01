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На 20-й этаж пешком: Чиновников заставили на себе почувствовать проблемы людей

01 апреля 2021, 18:50  •  74 • Политика
Губернатор заставил чиновников пройти пешком два десятка этажей новостройки, чтобы они на себе прочувствовали необходимость скорейшего решения вопроса о замене лифтов в регионе.
Чиновников заставили на себе прочувствовать проблемы жителей многоэтажки с неработающим лифтом. Эксперимент устроил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Он провёл выездное заседание в доме-долгострое, строительство которого было завершено только после вмешательства властей региона. Губернатор заставил мэра Волгограда и секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" пешком подняться на 20-й этаж, чтобы они на себе прочувствовали, каково это, когда в многоэтажном доме не работает лифт.
Реализация программы по замене лифтового хозяйства является ведущей и важнейшей для жителей Волгоградской области и города-героя Волгограда. Я считаю, что региональное отделение партии "Единая Россия"… должно взять этот проект… на личный контроль,
- прокомментировал журналистам свой поступок губернатор.
Он добавил, что в Волгоградской области необходимо заменить около 4 тысяч лифтов. На этот год запланирована замена более 800 из них, а на следующий - около 1400. Губернатор отметил, что Волгограду и другим городам региона необходимо разработать долгосрочную программу по замене лифтов.

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