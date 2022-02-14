На 17,4% меньше по сравнению с 13 февраля: в России за сутки госпитализирован 10 451 пациент с COVID-19

За минувшие сутки в России был госпитализирован 10 451 человек с коронавирусом. Выявлено 180 456 новых случаев COVID-19, выздоровели 97 185 пациентов, умерли 683 человека. В Роспотребнадзоре сообщили, что разработали детектор, обнаруживающий коронавирусную инфекцию на самых ранних стадиях. Кроме того, исследование подтвердило безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт», сообщили в РФПИ.

В России за последние сутки был госпитализирован 10 451 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» — это на 17,4% меньше, чем за день до этого (12 653). По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, количество госпитализаций снизилось в 56 субъектах РФ.

«Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 76,5 и возрос по сравнению с предыдущей неделей на 7%», — говорится в сообщении.

Суточный прирост числа пациентов с COVID-19 по всей стране составил 180 456 (13 февраля был зафиксирован показатель 197 949). Больше всего новых случаев выявлено в Санкт-Петербурге (11 384), Москве (9 616) и Московской области (6 398).

За последние сутки полностью выздоровели 97 185 пациентов, 683 человека скончались. Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 14 313 965.

В оперштабе добавили, что за минувшую неделю показатель заболеваемости составил 907,64 инфицированных на 100 тыс. населения, прирост заболевших составил 18,8%. «Увеличение заболеваемости произошло в 74 субъектах РФ, в том числе в 33 регионах увеличение более чем в среднем по стране», уточнили там.

Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, текущая волна коронавирусной инфекции идёт на спад.

«Заметный спад, я бы сказал радикальный спад, амбулаторное звено. Очень похоже, что очередная волна коронавируса уходит. Мы все надеемся, что больше и не придёт, дай бог. Это позволит нам более ритмично работать в других сферах», — сказал он на совещании с главами округов и региональными министрами.

Более 81% россиян признались в усталости от пандемии COVID-19. Это следует из результатов опроса портала «Стопкоронавирус.рф», проведённого в социальных сетях. При этом не менее 34% респондентов указали на влияние эпидемиологической обстановки на их настроение. В свою очередь, свыше 38% граждан РФ устали от разговоров про коронавирус.

14 февраля стало известно, что учёные центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса. Речь идёт о технологии, позволяющей обнаружить SARS-CoV-2 при минимальной концентрации, то есть на самых ранних стадиях заболевания. Изобретение зарегистрировано в Роспатенте.

«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции чувствительность теста и оперативность при получении результата являются важнейшими характеристиками диагностических систем. Новая разработка ЦНИИЭ в полной мере отвечает этим требованиям», — говорится в пресс-релизе.

По словам одного из разработчиков, заведующего лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИЭ Александра Тюменцева, предложенная технология может стать основой системы, позволяющей быстро проводить диагностику прямо у постели больного с диагнозом «коронавирусная инфекция». Данная тест-система не требует высокотехнологичного оборудования, заметил специалист.

«Спутник Лайт»

Проведённое в России и Азербайджане исследование подтвердило безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт». Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

«В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведённых клинических исследований по безопасности вакцин AstraZeneca, «Спутник V» и «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдение за добровольцами велось на протяжении 57 дней после первой прививки. За этот период не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией.

«Предварительные данные комбинированного применения вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca подтверждают правильность использования различных вакцин в ходе ревакцинации. В условиях возникновения новых опасных штаммов коронавируса именно подобный подход способен обеспечить безопасную, эффективную и долгосрочную защиту», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее в AstraZeneca указывали, что подадут документы на регистрацию в России своей вакцины против COVID-19 после получения результатов испытаний.

При этом в РФПИ подчёркивали, что «Спутник Лайт» — эффективный универсальный бустер для вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino». Комбинация российской однокомпонентной вакцины с другими препаратами через 14 дней даёт больший иммунный ответ, чем при использовании одной вакцины.