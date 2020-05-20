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На 15 млн жителей 20 COVID-коек: В какой стране коронавирус может выкосить половину населения

20 мая 2020, 14:55  •  107 • В мире
Эксперты сферы здравоохранения назвали страну, где до сих пор не готовы к пандемии. На 15 миллионов жителей в ней всего 20 коек для больных COVID, а заражённых уже сейчас намного больше. Если так пойдёт и дальше, то коронавирус может выкосить чуть ли не половину населения.
Телеканал Al Arabia сообщил, что в Сомали только в одной больнице могут принимать пациентов с COVID-19, и для них имеется только 20 коек. Именно эту страну назвали наиболее неподготовленной к пандемии коронавируса, которая продолжается уже больше двух месяцев.
В Сомали 15 миллионов жителей. По данным на 19 мая, подтверждено 1455 случаев коронавирусной инфекции. Специализированное отделение для таких больных есть лишь в столице страны Могадишо. Доктор этой клиники, советница целевой группы по борьбе с коронавирусом при правительстве Деко Мохаммед сообщила, что около 70% тестов на COVID-19 оказываются положительными.
"Это демонстрирует, насколько серьёзна вспышка заболевания в стране и как она усугубляется", - добавила она.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в Африке может расположиться следующий глобальный эпицентр пандемии COVID-19. Среди стран на востоке континента только Джибути опережает Сомали.
В Сомали крайне слабая система здравоохранения. Деко Мохаммед заявила, что к тому времени, как в эту страну приедут аппараты ИВЛ и гуманитарная помощь, может быть уже слишком поздно.

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