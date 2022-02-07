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На 15% меньше по сравнению с 6 февраля: в России за сутки госпитализированы 10 843 человека с COVID-19

07 февраля 2022, 15:45  •  44 • В России
В России за минувшие сутки госпитализированы 10 843 человека с коронавирусом, что на 15% меньше, чем днём ранее (12 749). Прирост числа новых случаев COVID-19 в стране составил 171 905. Полностью выздоровели 55 683 человека, скончались 609 пациентов. По оценке специалистов, штамм коронавируса «омикрон» продолжает вытеснять вариант «дельта».
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

В России за минувшие сутки были госпитализированы 10 843 человека с коронавирусной инфекцией — на 15% меньше по сравнению с 6 февраля (12 749).

Суточный прирост числа заболевших COVID-19 по всей стране составил 171 905 (на 8166 меньше, чем накануне). Больше всего новых случаев выявлено в Москве (15 442), Санкт-Петербурге (13 372) и Московской области (12 230).

За последние сутки полностью выздоровели 55 683 пациента, 609 человек скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 12 982 023.

По оценке директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, в Москве на долю штамма «омикрон» приходится 90—95% от общего числа заболевших COVID-19.

О росте процента инфицированных именно этим штаммом сообщил и главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко. В своём Telegram-канале он написал: «Омикрон» всё больше вытесняет штамм «дельта», из поступающих в ГКБ №15 около 80% заражены новым штаммом, многие из них имеют сопутствующие патологии».

Гинцбург также указал, что ранее переболевшие COVID-19 не обладают иммунитетом, который поможет защититься от повторного инфицирования новыми штаммами. По его словам, надолго вируснейтрализующая способность к новым вариантам SARS-CoV-2 сохраняется только после прививок.

«Только вакцинация, причём вакцинация бустерная... даёт возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью», — пояснил он.

В свою очередь, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что коронавирус продолжит мутировать в сторону большей контагиозности и меньшей тяжести болезни.

«Более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, по которому сейчас движутся, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания», — сказала она в эфире канала «Россия 24».

Аналогичной позиции придерживается Пётр Чумаков — вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта.

«Коронавирус продолжает эволюционировать. Во время этого процесса он всё более и более утрачивает патогенность. При этом его заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться», — заявил он в интервью радио Sputnik.

«Спутник Лайт» в Индии

Накануне, 6 февраля, стало известно о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в Индии. Как сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, отечественный препарат получил одобрение более чем в 30 странах с общим населением свыше 2,5 млрд человек.

«Одобрение «Спутника Лайт» — ещё один важный шаг в успешной совместной борьбе России и Индии против коронавируса. «Спутник Лайт» доказал свою безопасность и эффективность как в качестве самостоятельной вакцины, так и в качестве бустера, который стимулирует более сильный иммунный ответ по сравнению с повторной вакцинацией одним и тем же препаратом», — сказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, применение «Спутника Лайт» в качестве бустерной дозы — ключ к увеличению эффективности и продолжительности действия других вакцин, в том числе против «омикрона».

«Спутник Лайт» стал девятой вакциной, получившей разрешение на экстренное использование в Индии, сообщил в своём Twitter министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия. «Это ещё больше укрепит коллективную борьбу нации с пандемией», — добавил он.

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