«На 101 единицу»: МИД России заявил о превышении Вашингтоном разрешённого СНВ-III числа вооружений • 24 • В мире США превысили заложенные в СНВ-III показатели, сообщили в МИД РФ. Отмечается, что четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, Вашингтон перевёл в категорию, не предусмотренную соглашением. Кроме того, в ведомстве напомнили, что США в одностороннем порядке вывели «из засчёта по договору» 56 пусковых установок БРПЛ Trident II и 41 тяжёлый бомбардировщик В-52Н. По мнению экспертов, это говорит о безответственном отношении США к сохранению принципа паритетности между ядерными силами сторон. Вашингтону нужно будет аргументировать или исправить эти расхождения, подчеркнули аналитики. Запуск американской баллистической ракеты Trident II (D5LE) globallookpress.com © US Navy/via Globallookpress.com МИД России заявил о превышении Соединёнными Штатами числа вооружений, разрешённого СНВ-III (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, американская сторона перевела в категорию, не предусмотренную соглашением, и отказывается «включать их в засчёт по договору» в качестве соответствующих неразвёрнутых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР). «Таким образом, разрешённый в соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи II договора показатель превышен США на 101 единицу», — сообщает российское Министерство иностранных дел. Кроме того, в МИД РФ напомнили, что Соединённые Штаты в одностороннем порядке вывели «из засчёта по договору» 56 пусковых установок БРПЛ Trident II и 41 тяжёлый бомбардировщик В-52Н. «Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору», — подчёркивает российское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, Министерство иностранных дел России указало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений в рамках СНВ-III. Так, по состоянию на начало марта РФ обладает 517 единицами развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развёрнутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), а также развёрнутых тяжёлых бомбардировщиков (ТБ), у США — 651. Также Россия имеет 1456 ядерных боезарядов, расположенных на данных типах вооружений или же засчитываемых за развёрнутыми ТБ, у США таких 1357. Кроме того, российская сторона обладает 767 единицами развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развёрнутых и неразвёрнутых тяжёлых бомбардировщиков. Американская сторона имеет 800 таких единиц. МИД России

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press История вопроса Напомним, СНВ-III (Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) был заключён в Праге 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011-го. Как подчёркивал МИД РФ в конце апреля текущего года, СНВ-III «выработан на строго паритетной основе в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности». «Договор предусматривает реальные, проверяемые и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений», — отмечало ведомство. Уточнялось, что «в результате таких сокращений имеющиеся у сторон суммарные количества средств стратегических наступательных вооружений через семь лет после вступления договора в силу и в дальнейшем не должны превышать» 700 единиц для развёрнутых МБР, БРПЛ и тяжёлых бомбардировщиков, 1550 единиц для боезарядов на этих видах вооружений, а также 800 единиц для развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжёлых бомбардировщиков. «Таким образом, Россия и США на треть сокращают боезаряды («потолок» по Договору о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года — 2200 единиц) и более чем в два раза стратегические носители («потолок» по договору о СНВ 1991 года — 1600 единиц)», — говорится в сообщении. Как добавили в МИД РФ, документом предусматривается, что Москва и Вашингтон имеют право «самостоятельно определять состав и структуру своих СНВ», однако запрещается базирование стратегических наступательных вооружений «за пределами национальной территории». В начале текущего года стороны продлили СНВ-III после длительных консультаций и переговоров. Соглашение о пролонгации договора на пять лет вступило в силу 3 февраля. Как уточнял ранее МИД РФ, «договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений». В ведомстве также подчёркивали, что продление соглашения обеспечило «сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности» и международной безопасности. «Обнаружила несоответствия» Как отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, заявление МИД России о том, что США превысили заложенные в СНВ-III показатели, сделано на основе официальных уведомлений сторон, которые предусматриваются договором. «Москва в данном случае информирует об отклонениях, базируясь на объективных данных», — сказал он. Военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT заявил, в свою очередь, что превышение американцами заложенных в СНВ-III показателей на 101 единицу — «это серьёзная цифра». «Российская сторона обнаружила несоответствия, что является важным фактором для российско-американских отношений. Вашингтону нужно будет либо аргументировать все эти расхождения, либо исправить их. Кроме того, ситуация вокруг одностороннего выведения из засчёта по соглашению пусковых установок БРПЛ Trident II и тяжёлых бомбардировщиков В-52Н говорит о безответственном отношении США к сохранению принципа паритетности между ядерными силами сторон и того уровня международной безопасности, который сейчас наблюдается», — считает аналитик. Тяжёлый бомбардировщик В-52Н

Reuters

© U.S. Air Force/Senior Airman Keifer Bowes По мнению Леонкова, несмотря на выявление превышений с американской стороны, примерный паритет между странами всё же сохраняется. Однако вместе с тем наблюдается и «опасная тенденция, которая впоследствии может привести к нарушению баланса ядерных сил между странами», — считает аналитик. «После такого заявления российского МИД вполне можно ожидать совещания сторон, продливших СНВ-III, чтобы привести всё в соответствие с заявленными параметрам. Если же Вашингтон продолжит игнорировать Москву, то рано или поздно такое поведение американской стороны приведёт к тому, что договор будет прекращён раньше даты, до которой его продлевали», — сказал эксперт. Разгул украинской преступности в Европе Сообщение российского Министерства иностранных дел говорит и о том, что «РФ впредь публично будет настаивать на точном следовании» Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, отметил Леонков. «Теперь любые отклонения от соглашения Россией будут обнародоваться, чтобы у Вашингтона позже не было шанса обвинять Москву в неисполнении предписаний документа», — полагает аналитик. При этом эксперты сходятся во мнении, что СНВ-III «является сейчас единственным механизмом, позволяющим регулировать количество ядерных боеголовок и их носителей, развёрнутых и неразвёрнутых» «Документ также предотвращает неконтролируемую гонку ядерных вооружений. Поэтому Вашингтон всё же будет стараться сохранить это правовое поле, в том числе и систему контроля за российским вооружением», — сообщил Леонков. Вместе с тем аналитики резюмируют, что через пять лет сторонам предстоит заключить новый договор по стратегическим наступательным вооружениям. «В противном случае сотрудничество между Россией и США в этой сфере будет просто прекращено», — сказал Коновалов. При этом он спрогнозировал, что ситуация вокруг нового соглашения может быть похожа на переговоры по пролонгации СНВ-III. Эксперт напомнил, что Вашингтон при 45-м президенте США Дональде Трампе допускал непродление документа. «Однако, оценив всю опасность этого шага, уже новая американская администрация от этой меры отказалась. Переговоры по новому соглашению будут строиться примерно по такому же сценарию. В то же время Россия занимает чёткую позицию по этому вопросу, которая состоит в том, что подобный договор нужен не только РФ, но и всем другим странам, поскольку он является базовым для поддержания баланса сил в мире», — заключил аналитик. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...





24 Источник Похожие новости Разгул украинской преступности в Европе Немецкий комик сказал правду о США и России, сорвав аплодисменты Дальше только война. Лукашенко сажает оппозицию по-новому Животное из вашего ночного кошмара - часть сенсации: Оно учит нас жить вечно "Кровь и страдания миллионов": Захарова научила Запад правильному "шокированию" Ilta-Sanomat: Финляндия в составе России была независимой Новости партнеров