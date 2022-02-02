На 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля: в России за сутки госпитализирован 17 201 пациент с COVID-19

За минувшие сутки в России был госпитализирован 17 201 человек с коронавирусом (на 1,6% меньше, чем накануне). При этом выявлены 141 883 новых случая COVID-19, выздоровели 48 426 человек, умерли 678 пациентов с COVID-19. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, введение в России локдауна, карантина и чрезвычайных мер из-за ситуации с коронавирусной инфекцией не обсуждается. По её словам, несмотря на ожидаемый рост числа случаев COVID-19, в стране выработаны «понятные противоэпидемические меры».

В России за минувшие сутки был госпитализирован 17 201 человек с коронавирусной инфекцией — количество госпитализаций на 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля (17 487).

Суточный прирост числа заболевших COVID-19 по всей стране составил 141 883. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (23 784), Санкт-Петербурге (19 234) и Московской области (10 188).

Полностью выздоровели за это время 48 426 пациентов, 678 человек скончались.

Общее число зарегистрированных за всё время в России случаев коронавируса достигло 12 128 796.

Все федеральные округа РФ находятся в фазе эпидемического роста. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию. Мы говорим о том, что, да, количество заболевших будет увеличиваться, но для этого у нас сегодня есть средства диагностики. У нас понятные противоэпидемические меры отработаны, все методические документы есть», — сказала Попова.

Наряду с этим главный санитарный врач РФ заметила, что коронавирусная инфекция в ходе постоянных изменений и адаптации к организму человека потеряла свою «способность проникать в лёгочную ткань»: «В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов». При заболевании «омикроном» в основном поражаются верхние дыхательные пути, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.

«Тяжёлые формы течения, которые мы видели раньше, он не вызывает. Однако, мы не знаем, какие будут осложнения — очень маленький период времени наблюдений», — заметила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, Россия демонстрирует «очень неплохие» результаты в борьбе с «омикроном», поскольку с первых же дней были выставлены все необходимые кордоны и закрыты все входы для вируса. В целом страна прошла два года пандемии «с ровными результатами».

«Я хочу сказать, что эти цифры абсолютно истинные, у нас советская система полицевого и персонального учёта, и здесь ошибиться невозможно», — констатировала она.

AP

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Говоря о необходимом уровне коллективного иммунитета, Попова указала, что если сначала говорилось о достаточном уровне в 60%, затем в 80%, то теперь на фоне распространения «омикрона» стало очевидно, что уровень коллективного иммунитета должен превышать 90%.

«Останется ли с нами вакцинация? Да, скорее всего, так и будет. Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет, в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет», — заметила главный санитарный врач РФ.

«Спутник V»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) до сих пор не признало российскую вакцину «Спутник V» исключительно по политическим мотивам. Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы привили «‎Спутником V»‎ почти миллион венгров, включая меня. Российская вакцина очень хорошо показала себя в Венгрии. И я считаю, что единственная причина, по которой «‎Спутник V» не был признан Европейским медицинским агентством, — чисто политическая. Если посмотреть на эффективность, то «‎Спутник‎»‌‎ точно не хуже любой другой признанной вакцины, а может быть и лучше», — подчеркнул он.

По его словам, в Венгрии очень благодарны России за «Спутник V» и заинтересованы в производстве препарата для мирового рынка: «Мы понимаем: спрос будет. Так что это хороший бизнес».

Ранее замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов в интервью RT сообщал о получении от EMA положительного заключения по клиническим исследованиям российской вакцины.

Россия и Венгрия прорабатывают вопрос о производстве «Спутника V» на венгерской территории. Об этом заявил 1 февраля Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром республики Виктором Орбаном. Также российский лидер указал, что ведутся переговоры относительно поставке Будапешту «Спутника Лайт», который может быть бустером для ревакцинации тех, кто прививался другими вакцинами.

Глава венгерского правительства, в свою очередь, указал, что в скором времени в республике будет построен завод, который сможет производить разные виды вакцин, в том числе «Спутник V».

«Мы запустим завод модулярного типа, который начнёт работу в конце этого года. Мы там сможем производить и «Спутник V», если договоримся об этом — почему бы нам не договориться», — сказал Орбан.