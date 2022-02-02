Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоат...
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического ...
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
Главная / В России

На 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля: в России за сутки госпитализирован 17 201 пациент с COVID-19

02 февраля 2022, 15:00  •  45 • В России
За минувшие сутки в России был госпитализирован 17 201 человек с коронавирусом (на 1,6% меньше, чем накануне). При этом выявлены 141 883 новых случая COVID-19, выздоровели 48 426 человек, умерли 678 пациентов с COVID-19. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, введение в России локдауна, карантина и чрезвычайных мер из-за ситуации с коронавирусной инфекцией не обсуждается. По её словам, несмотря на ожидаемый рост числа случаев COVID-19, в стране выработаны «понятные противоэпидемические меры».
 
РИА Новости © Виталий Тимкив
 

В России за минувшие сутки был госпитализирован 17 201 человек с коронавирусной инфекцией — количество госпитализаций на 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля (17 487). 

Суточный прирост числа заболевших COVID-19 по всей стране составил 141 883. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (23 784), Санкт-Петербурге (19 234) и Московской области (10 188).

Полностью выздоровели за это время 48 426 пациентов, 678 человек скончались.

Общее число зарегистрированных за всё время в России случаев коронавируса достигло 12 128 796.

Все федеральные округа РФ находятся в фазе эпидемического роста. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию. Мы говорим о том, что, да, количество заболевших будет увеличиваться, но для этого у нас сегодня есть средства диагностики. У нас понятные противоэпидемические меры отработаны, все методические документы есть», — сказала Попова.

Наряду с этим главный санитарный врач РФ заметила, что коронавирусная инфекция в ходе постоянных изменений и адаптации к организму человека потеряла свою «способность проникать в лёгочную ткань»: «В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов». При заболевании «омикроном» в основном поражаются верхние дыхательные пути, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.

«Тяжёлые формы течения, которые мы видели раньше, он не вызывает. Однако, мы не знаем, какие будут осложнения — очень маленький период времени наблюдений», — заметила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, Россия демонстрирует «очень неплохие» результаты в борьбе с «омикроном», поскольку с первых же дней были выставлены все необходимые кордоны и закрыты все входы для вируса. В целом страна прошла два года пандемии «с ровными результатами».

«Я хочу сказать, что эти цифры абсолютно истинные, у нас советская система полицевого и персонального учёта, и здесь ошибиться невозможно», — констатировала она.

  • AP
  • © Roman Yarovitcyn

Говоря о необходимом уровне коллективного иммунитета, Попова указала, что если сначала говорилось о достаточном уровне в 60%, затем в 80%, то теперь на фоне распространения «омикрона» стало очевидно, что уровень коллективного иммунитета должен превышать 90%.

«Останется ли с нами вакцинация? Да, скорее всего, так и будет. Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет, в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет», — заметила главный санитарный врач РФ.

«Спутник V»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) до сих пор не признало российскую вакцину «Спутник V» исключительно по политическим мотивам. Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы привили «‎Спутником V»‎ почти миллион венгров, включая меня. Российская вакцина очень хорошо показала себя в Венгрии. И я считаю, что единственная причина, по которой «‎Спутник V» не был признан Европейским медицинским агентством, — чисто политическая. Если посмотреть на эффективность, то «‎Спутник‎»‌‎ точно не хуже любой другой признанной вакцины, а может быть и лучше», — подчеркнул он.

По его словам, в Венгрии очень благодарны России за «Спутник V» и заинтересованы в производстве препарата для мирового рынка: «Мы понимаем: спрос будет. Так что это хороший бизнес».

Ранее замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов в интервью RT сообщал о получении от EMA положительного заключения по клиническим исследованиям российской вакцины.

Россия и Венгрия прорабатывают вопрос о производстве «Спутника V» на венгерской территории. Об этом заявил 1 февраля Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром республики Виктором Орбаном. Также российский лидер указал, что ведутся переговоры относительно поставке Будапешту «Спутника Лайт», который может быть бустером для ревакцинации тех, кто прививался другими вакцинами.

Глава венгерского правительства, в свою очередь, указал, что в скором времени в республике будет построен завод, который сможет производить разные виды вакцин, в том числе «Спутник V».

«Мы запустим завод модулярного типа, который начнёт работу в конце этого года. Мы там сможем производить и «Спутник V», если договоримся об этом — почему бы нам не договориться», — сказал Орбан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


45
Источник
Похожие новости
30 января 2022, 00:40
«Способен нанести поражение авианосной группировке»: в чём уникальность российского берегового комплекса «Бастион»
29 января 2022, 00:10
«Архиактуальное направление»: в чём уникальность тяжёлого российского БПЛА «Гелиос-РЛД»
01 февраля 2022, 18:00
«Найдена. Погибла»: в Новгородской области обнаружили тело пропавшей девочки
31 января 2022, 20:25
«Могут загрызть тех, кто их кормит»: президент Центра правовой зоозащиты — о стерилизации и росте числа бродячих собак
29 января 2022, 23:30
Помощь бездомным, понятие «пытка» и закон о СМИ-иноагентах: Путин утвердил поручения по итогам заседания СПЧ
31 января 2022, 11:40
В погоне за мечтой: как создавались первые отечественные скоростные электропоезда
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможн...
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
02 февраля 2022, 05:45
Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской гр...
02 февраля 2022, 01:40
В Совбезе ООН устроили провокацию. Небензя дал пояснения после "острейшей перепа...
02 февраля 2022, 06:55
Какое действие ВСУ приведёт к полному разрыву Минских соглашений: Эксперты назвали &q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2022, 01:20
Киев всерьёз готовится к войне? Западное СМИ выдало секретную операцию спецслужб Украины
30 января 2022, 01:20
По базе США в Сирии нанесли ракетные удары: Военкор заявил о раненых
29 января 2022, 23:35
После скандала с Никитой Михалковым журналиста Караулова дождалось разоблачение
01 февраля 2022, 10:30
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического решения
30 января 2022, 13:00
Кто возглавит постмайданную Украину?
28 января 2022, 09:05
Нуланд пошутила о начинке "Северного потока - 2" и вмиг получила "диагноз" от русских
31 января 2022, 11:10
Варшава сделала беспрецедентное предложение Киеву: "Безвозмездно"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.