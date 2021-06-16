N-TV: Пекин обвинил G7 во вмешательстве во внутренние дела

«Лидеры стран G7, призывая к единству, искусственно создают конфронтацию и раскол в мире»

Впервые за всю историю семь ведущих развитых стран выступили с совместным заявлением, в котором резко обратились к Китаю. Но и Китай точно так же резко ответил на подобное заявление через своё посольство в Лондоне.

«В итоговой декларации G7, в которую входят США, Великобритания, Германия, Канада, Франция, Италия и Япония, много места было уделено Китаю, однако отзывались лидеры G7 об этой стране весьма нелестно. Китай обвинили в недобросовестной и даже в нечестной торговле, в нарушении прав человека и в жестоком обращении с жителями бывшей британской колонии Гонконг, а также в регионе Синьцзян», – сообщает немецкий информационный телеканал N-TV на своём сайте.

В ответ Пекин обвинил лидеров стран G7 во вмешательстве во внутренние дела Китая – представитель китайского посольства в Лондоне заявил о том, что в совместном заявлении намеренно искажены факты о Синьцзяне, Гонконге и Тайване таким образом, чтобы «очернить Китай».

Китай – миролюбивая страна, выступающая за сотрудничество, напомнил представитель китайского посольства, однако в Пекине верны своим принципам и всегда будут выступать категорически против любого вмешательства во внутренние дела страны, а также против распространения клеветы.

Западные страны уверены в том, что в Синьцзяне – регионе суверенного государства Китай – нарушаются права человека. Хотя Пекин не раз пытался объяснить, что на северо-западе Китая идёт борьба не с населением региона, а с сепаратизмом и экстремизмом. Однако Запад не слышит разумных доводов и объяснений Пекина, вводя санкции в отношении Китая из-за якобы нарушения прав человека в уйгурском районе Синьцзян, что выглядит достаточно странно.

Говоря о призыве «Большой семёрки» к «мирному урегулированию напряжённости с Тайванем», представитель китайского посольства напомнил, что остров является неотъемлемой частью Китая. В связи с этим другим государствам придётся придерживаться пекинского принципа «одного Китая», даже если им это и не нравится, и прекратить подстрекательства «сил независимости Тайваня».

«В условиях пандемии, экономического кризиса и изменения климата сотрудничество между всеми странами жизненно необходимо. Однако на самом деле ведущие западные государства, призывая к единству, искусственно создают конфронтацию и раскол в мире»,

– цитирует N-TV заявление Пекина.