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Н - независимость: Зеленский попросил Помпео назначить чиновника США для решения проблем с Донбассом и Крымом

31 января 2020, 22:09  •  74 • Политика
Зеленский попросил Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу и Крыму. Просьба прозвучала на их совместном брифинге в Киеве.
На встрече с госсекретарём США Майком Помпео президент Украины Владимир Зеленский попросил его назначить специального чиновника, который будет заниматься вопросами урегулирования конфликта в Донбассе и "деоккупацией" Крыма. Просьба прозвучала во время совместного брифинга в Киеве.
Зеленский выразил надежду, что США будут более активно участвовать в процессах, происходящих на Украине. В частности, президент упомянул конфликт в Донбассе и вопрос Крыма. Украинский лидер предложил, что США могут назначить специального чиновника, который бы занялся решением данных вопросов.
Напомним, что ранее в Госдепе США была должность спецпредставителя по Украине. Однако она была сокращена, так как никто из дипломатов не хотел её занимать. Последним эту должность занимал Курт Волкер.
Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента, - сказал Зеленский на брифинге с Помпео.

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