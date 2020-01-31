Н - независимость: Зеленский попросил Помпео назначить чиновника США для решения проблем с Донбассом и Крымом

На встрече с госсекретарём США Майком Помпео президент Украины Владимир Зеленский попросил его назначить специального чиновника, который будет заниматься вопросами урегулирования конфликта в Донбассе и "деоккупацией" Крыма. Просьба прозвучала во время совместного брифинга в Киеве.

Зеленский выразил надежду, что США будут более активно участвовать в процессах, происходящих на Украине. В частности, президент упомянул конфликт в Донбассе и вопрос Крыма. Украинский лидер предложил, что США могут назначить специального чиновника, который бы занялся решением данных вопросов.

Напомним, что ранее в Госдепе США была должность спецпредставителя по Украине. Однако она была сокращена, так как никто из дипломатов не хотел её занимать. Последним эту должность занимал Курт Волкер.