МЗКТ: продать нельзя закрыть • 163 • Аналитика



«Но, как мы видим, эти слова не всеми были услышаны. В случае с «Панцирем» (и не только с ним) сделали не только «труднее и дороже», но и хуже. Вряд ли это простая чиновничья глупость. Скорее всего, так было выгоднее для многих…



Между тем уже есть печальный для Москвы пример, когда, пытаясь разработать альтернативу шасси МЗКТ для зенитной и ракетной техники, российский ВПК в рамках проекта «Платформа-О» потратил впустую девять лет и 270 млн. долларов. В итоге же как минимум в ближайшие 8-10 лет вооруженным силам России все равно придется прибегать к услугам белорусской стороны для получения специальных колесных шасси и тягачей среднего и тяжелого класса» (naviny.by).





На первый взгляд, всё так и есть. Вроде как бы: зачем городить огород и изобретать что-то своё, когда имеется в наличии действующий завод по производству тех самых колёсных тягачей? Идея «не отдавать деньги» тут просто смешна — России в процессе перевооружения много чего было нужно, и идея пытаться всё мастерить самостоятельно была не самой разумной.



Рассуждать о том, «что лучше все деньги оставить себе», может человек от производства бесконечно далёкий. Практически всегда небольшую серию сложных изделий проще купить и не маяться. Не нужно никому это «изобретательство и рационализаторство». Нездоровый это подход. И сегодня на очень многих заводах подобной тематики всё, что можно, стараются «отдать на сторону». И оставить за собой «общее руководство». Даже так.



Так проще жить, однако. И деньги за тягачи МЗКТ — не такие уж великие деньги, по российским, понятно, масштабам. Но, как ни странно, решение плавно отходить от «белорусского» поставщика вполне верное и продуманное. Тут «политика», но не та, о которой обычно думают в РБ. Не из вредности и желания создать Минску сложности.



В принципе, Москву устроил бы и чисто коммерческий контракт: товар-деньги (неустойки). С одной стороны. Если бы он в принципе был возможен. И если бы тот же МЗКТ был, например, частной лавочкой. Зачем городить огород? Толковые «коммерсы» вполне работают с МО США, и всё пучком (в большинстве случаев). Оборонное предприятие совсем не обязательно должно быть казённым, как раз наоборот.



Россия заказывает тягачи, завод изо всех сил их собирает… и всячески подстраивается под своего основного заказчика (МО РФ) — приобретает новое оборудование, совершенствует тех. процессы. Беда в том, что МЗКТ — как раз часть того самого белорусского государства, со всеми вытекающими. То есть проблемы ни в МЗКТ ни разу.



Проблемы в белорусском государстве и его внутренней и внешней политике. То есть чисто коммерческий контракт (с жёсткими неустойками), заключённый с частником на поставку тех самых тягачей, МО РФ, может бы и устроил. А вот «бодаться» с белорусским государством интересно куда менее. Вернее, совсем неинтересно.



Именно поэтому Россия (что вполне логично!) хотела приобрести тот самый МЗКТ (при сохранении производства в Минске). Вполне естественно, что самый основной заказчик хочет купить важный для него завод. Нормальное явление. Насчёт «отжатия». Во-первых, завод не был создан в независимой Белоруссии за белорусские деньги, он был создан в рамках СССР. Во-вторых, его продукция в больших количествах практически никому неинтересна, кроме одного заказчика в Москве. В-третьих, масса хай-тековых советских заводов тихо отдали концы в «независимой Беларуси», и никто по этому поводу не возмущался — это принималось как должное. «Патриотический» интерес к заводу возникал, когда он становился интересен России.



Позиция РБ такова: русским очень нужен этот завод, давайте его не отдадим! Тот простой факт, что, кроме русских, в рабочем состоянии он не нужен никому, почему-то не принимается во внимание. Ну, и многие наши современники почему-то не учитывают, что за последние десятилетия понятие «завод» сильно изменилось. Когда-то открыть и наладить производство было очень сложно и очень долго. Веке так в 19-м…



Да, было время, когда создание крупного завода было целой эпопеей. Времена, однако, изменились. В принципе уже в 30-х годах в СССР была продемонстрирована возможность ускоренной индустриализации, когда заводы создавали десятками. Переход к станкам с ЧПУ и компьютеризация производственного процесса в конце 20-го века резко сократили размеры заводов и количество занятого на них персонала.



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То есть производство не только «уехало в Китай», оно вообще «ужалось». Те «страшные миллиарды», которые Лукашенко потребовал за МЗКТ у России, выглядели бы логично лет 50 назад. К сожалению, РБ возглавил не директор завода, а директор колхоза… многие индустриальные вещи ему просто-напросто непонятны. Надо сказать, что в России производство колёсных тягачей вообще-то имело место, например, был такой КЗКТ (Курган).



Позже оказалось, что если у вас чего-то нет в России (но есть в Беларуси) то этого у вас просто нет. СССР мог себе позволить в подобной ситуации дублирующие заводы. Россия имеет гораздо более ограниченные возможности, и одного завода колёсных тягачей ей более чем достаточно. Вопрос в том, где ему быть. У МЗКТ есть первое, главное и основное преимущество: он уже вовсю работает.



Всё, дальше начинаются недостатки. У России, безусловно, есть негативный технический опыт самостоятельного создания «платформ», однако у неё есть ещё более негативный опыт сотрудничества с белорусским государством, в котором на самом деле осталось не так уж и много интересных активов. МЗКТ — одно из исключений, и создан он отнюдь не в годы суверенитета.



Говоря о всех преимуществах и наработках МЗКТ, нельзя забывать одну «маленькую» деталь: он не существует «сам по себе», по факту, к нему «верёвочкой» привязано всё белорусское «социяльное» государство. То есть Лукашенко интересен не столько МЗКТ и его технологии, и даже не его прибыль, сколько возможности шантажа, которые открывает этот «завод стратегического назначения». Именно поэтому реакция Лукашенко на решение Москвы «плыть самостоятельно» была столь нервной и болезненной (и даже грубой). Один завод — это только один завод, а вот политическое значение его продукции — совсем другое дело. Все люди братья. Выгодная сказка сегодняшнего дня



То есть, как мы понимаем, 30 миллионов долларов (2016), 15 миллионов (2015) ежегодной прибыли МЗКТ, по российским меркам, — это слёзы. Не будет никто из-за таких денег «бои на арене» устраивать. Несерьёзно это. Пусть будет 50, пусть будет 60 (если будет!)… всё одно, несерьёзно (вы представляете себе масштаб российских «злобных олигархов»?). Да и для РБ с её долгами в десятки миллиардов тех же «вечнозелёных», МЗКТ — отнюдь не панацея. Не тот масштаб.



Лукашенко он нужен для того, чтобы, например, в ходе сложных газовых переговоров, «в сердцах» бросить: «Да мы для вас стратегические тягачи делаем, а вы!..» То есть это, по факту, шантаж в чистом виде. В любых нормальных (не шантажистских) вариантах использования МЗКТ малоинтересен. Ну что такое миллионов 30 долларов годовой прибыли? Для Москвы? Для Минска? О чём вообще разговор? Вы представляете, как Путин мучительно обсуждает подобный вопрос? При ежегодных многомиллиардных дотациях Беларуси…



Очень смешно.



То есть вполне себе присутствует такая вот двойственность: с одной стороны, предложение перевооружить армию РБ за счёт российского бюджета, с другой стороны, МЗКТ был есть и останется белорусским (или надо выложить миллиарда 2 зелени, и то не факт). При этом своей толковой армии у РБ нет, весь расчёт на российскую, которой нужны тягачи МЗКТ… «Патронов нет? А ты у меня купи!»



Нет, в принципе, идея покупать продукцию МЗКТ никакого отторжения не вызывает — всё нормально. Беда как раз в том, как было уже сказано, что «чистой коммерции»: товар-деньги — тут не получится никак. Покупать тягачи придётся именно и конкретно у господина Лукашенко (как и БелАЗы!), а он тут ценами на газ недоволен… а, простите, ради продукции одного (пусть даже очень важного!) завода предоставлять многомиллиардные скидки — ну это надо быть форменным идиотом (тягачи уже получатся бриллиантовыми).



Дешевле построить свой завод. Проще, дешевле и логичней. Нет, даже не так: гораздо проще и гораздо дешевле. Ну, или развернуть производство на уже существующих. Своего рода синдром «Мистралей — Мотор Сича». Для украинских моторостроителей российский рынок тоже был основным, а французские верфи Саркози спасал от банкротства…



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Ну и что мы получили по итогам? Мы можем получить законтрактованную (и оплаченную!) продукцию при выполнении ряда политических условий… Приехали. То есть «быстродоступные и качественные» «Мистрали» и «недорогие и качественные» двигатели «Мотор Сич» нам внезапно как-то жёстко аукнулись… И плюсом к контрактным обязательствам оплаты внезапно добавились условия чисто политические. Задним числом, когда заказ уже оплачен. То есть нам тот же самый товар пытаются продать второй раз. Вот такие «надёжные поставки».



Вообще, если кто не понял, то покупатель товара, как правило, ничего не должен продавцу, кроме оплаты (ни в политическом, ни в идеологическом плане). Я очень сомневаюсь, что в контракте по «Мистралям» вообще упоминалась Украина. Многие, кстати, не в курсе, но те самые немцы, которые постоянно высказывают сомнения в «надёжности» России как поставщика энергоресурсов, как правило, включают в контракт по поставке оборудования маленький пунктик, который позволяет срывать сроки и вообще отменять поставку, не выплачивая при этом никаких неустоек. Якобы «разрешение не дали» госорганы.



Вот такие вот «надёжные немецкие партнёры». И они не считают это чем-то зазорным. То есть срыв поставок — это достаточно распространённое явление. А контракт… ну да, контракт. А вы, гады, зачем Скрипаля убили? Страны НАТО не верят в британскую версию «дела Скрипаля»



Учитывая все те «художества», которые А.Г. Лукашенко позволял себе во взаимоотношениях с Россией, рассчитывать на его «честное президентское слово» как-то совсем не хочется. Белорусские авторы любят концентрироваться на технических параметрах продукции МЗКТ, которая серьёзно превосходит российские аналоги. Так-то оно так, но вот политический аспект проблемы всё портит.



Легко можно предположить, что вопрос исполнения контракта на тягачи может быть «включён» в «общую авоську» вопросов, таких, как «справедливые» цены на газ, кредиты для «братской Белоруссии», вопросы поставки молочной продукции на рос. рынок ну и так далее, по мелочи. В чём «сила» Лукашенко при переговорах по оборонным вопросам? А он не интересуется безопасностью своей страны: хотят русские враждовать с Америкой — пусть враждуют, а белорусам это не интересно…



То есть как бы все вопросы по базам и тягачам интересны Москве, но не Минску. Вот с этой позиции переговоры и ведутся: хотите обеспечивать стратегическую безопасность? Ваше дело — обеспечивайте! Поэтому тут с РБ всерьёз о чём-то договориться невозможно. Стратегическая безопасность нужна исключительно России, а Беларусь прибита гвоздями к небесной сфере и земным тревогам не подвержена.



Поэтому при заказе спецпродукции на МЗКТ неизбежны политические риски, что значительно обесценивает все технические компетенции данного предприятия. Плохая платформа, которая есть, гораздо лучше великолепной, которой нет. Ласковое приглашение со стороны белорусских экспертов поиграться в политическую рулетку выглядит достаточно странно — такими вещами не шутят.



Ну и чисто такой коммерческий момент. Уже вне всяких личных качеств и взглядов Лукашенко и его отношения к России. МЗКТ — предприятие государственное, а белорусское государство находится в перманентном экономическом кризисе. Чуете (по опыту российских промышленных гигантов 90-х), чем это пахнет? Интересный нам МЗКТ — часть очень большой, очень прожорливой и весьма «небогатой» структуры. То есть МО РФ может быть, например, интересно резкое наращивание объёмов и расширение производства (на каком-то этапе) или разработка новых образцов, или модернизация старых… но конкретные управленческие решения будут принимать не в Москве, а в Минске, исходя из совсем других приоритетов. Турция должна сделать выбор: НАТО или БРИКС



И деньги на оборудование и зарплаты будут выделяться совсем не в Москве… То есть контролировать и поддерживать на плаву критически важное производство не получится практически никак. Напрямую не получится. Вот как если бы это была частная лавочка. МЗКТ будет частью большой проблемной системы с миллионами голодных пенсионеров. Содержать вот эту всю систему ради одного МЗКТ? Господа, вы деньги считать умеете?



Белорусы любят концентрироваться на том, что якобы Москва «зажимает» деньги для покупки минских тягачей. И якобы злобные «русо олигархо» хотят захватить «жемчужину колёсного тягачестроения». Логика тут совсем другая: при покупке завода Россией он «отвязывался» бы от большинства внутрибелорусских проблем (и вот как раз это белорусам активно и не нравится). Завод бы платил налоги и разные отчисления, платил за потребляемые ресурсы и выплачивал зарплату… но это и всё.



Проблемы белорусского государства/бюджета (а они весьма велики) после этого к МЗКТ отношения бы не имели. Да и менеджмент был бы российский — соответственно возможно перевооружение производства исходя далеко не из белорусских стандартов. Россия банально богаче, извините. «Зряплаты» выше, ну и так далее.







То есть логика тут была весьма железная. Да, нам интересно было решить все проблемы МЗКТ, нет нам не интересно делать то же самое в отношении всей РБ. Вот былая причина попыток покупки завода. То есть МЗКТ «в комплекте с проблемами Беларуси» нам не интересен. Америка требует от России публичного самоунижения и покорности



Теперь это уже история. Заметьте: Лукашенко не смог договориться ни с кем и ни о чём. Почему этим принято гордиться в Белоруссии, абсолютно непонятно. Упущенные возможности сложно вернуть. Вообще, как ни странно, «непродажа» МЗКТ — это в результате хорошо. Вопрос тут чисто стратегический: РБ очень долго была внешне стабильной, но это была «псевдостабильность». Все проблемы просто зажимались, глушились, замораживались.



Пока были финансы, это было относительно незаметно, последние лет 6 идёт конфликт по нарастающей. Нет, безусловно, это глубоко внутрибелорусская проблема, но вот иметь на такой нестабильной территории стратегически важный завод несколько абсурдно. То есть от всех головняков отвязаться всё одно не получилось бы даже в случае продажи завода. Россия, кстати, заказывала на Украине не только двигатели, и майдан-2 очень жёстко ударил по выполнению госконтрактов в России. Зачем наступать на те же грабли?



То есть мифические 2 миллиарда за завод имели бы какой-то смысл лет 15 назад, во времена расцвета правления Лукашенко. Сегодня всё немного не так: завтра власть сменится, начнётся пересмотр «грабительских» контрактов новой, «неполживой» властью… и что? Кто вернёт нам наши 2 миллиарда?



Вообще, как можно что-то гарантировать в условиях надвигающихся на Синеокую «грозовых туч» нестабильности? Говорите, контракты у МЗКТ на много лет вперёд? Да это просто замечательно! Беда не в МЗКТ, беда в самом белорусском государстве. У РБ как раз «контрактов на много лет вперёд» не просматривается, только выплата долгов и политические разборки. Проблема МЗКТ как раз в том, что МЗКТ очень сильно отличается от всей остальной РБ.



Если бы вся остальная РБ походила на МЗКТ, то ситуация была бы совсем иной. Почему-то это активно используется для «разжигания»: а русские хотят «отжать» МЗКТ… А что ещё они хотят сегодня «отжать» в 10-миллионной стране? Кто ещё что хочет «отжать»? Назовите хоть один центр хай-тека, созданный в независимой Белоруссии (Украине!) за годы независимости. Империи зла: ничего личного, только бизнес



«25 июля 1954 постановлением Совета Министров СССР на Минском автомобильном заводе было создано специальное конструкторское бюро (СКБ-1) по разработке многоосных автомобилей высокой проходимости для нужд Министерства обороны страны».



Тогда и слова-то никто не знал такого: Беларусь. А Сталина помнили очень хорошо… То есть данный комплекс был создан не некими «независимыми ни от кого белорусами», а строго в рамках империи. Почему-то вспоминается, что наиболее крупными налогоплательщиками Украины были ЧФ и «Труба». Ещё один былой сверхмощный источник: торговля с Россией. Не находите странным: страна «европейская», а главные источники прибыли связаны с РФ?



У РБ, как ни странно, всё практически аналогично. Назовите мощный современный хай-тековый белорусский завод, нацеленный на европейский рынок. Слушаю вас внимательно… То есть я плавно подвожу всех к мысли, что МЗКТ работает так здорово, что он скорее часть российской экономики, чем белорусской… В Белоруссии он просто расположен исторически и географически, и это всё. В советском Киеве 80-х было просто до чёрта высокотехнологичных предприятий, к майдану-2 от них осталась чуть ли не одна макаронная фабрика…







«Мотор Сич» — это, конечно, очень круто и очень «по-украински», вот только основа на 100% имперско-советская. В «независимой Украине» ничего интересного создано не было. То есть чтобы вот это самое «промышленное счастье» продолжалось, нужна была плотная кооперация с Россией. И Украина, и Белоруссия приняли чёткое решение о полной самостийности и «сближении с Западом».



Украина буквально извертелась в воздухе, стремясь сохранить остатки хай-тека (аэрокосмос и двигателестроение) и одновременно порвать с Россией… Абсолютно серьёзно. Но и «Мотор Сич», и «Антонов» без России жить не могут. То есть в Киеве сидели не такие уж идиоты, и значимость подобных компаний для страны они прекрасно понимали, но переступить через официальную русофобию они не могли (это как совхозы-колхозы и пустые овощные-продуктовые магазины в СССР)… Шум-гора: замок Мстислава или могила Рюрика?



Та же самая ситуация в случае Лукашенко и МЗКТ. Как, впрочем, и Лукашенко и МАЗа. Лукашенко приложил просто дьявольские усилия для сохранения МАЗа, но, к сожалению, он сильно любит власть и не сильно любит Россию. В результате в РБ сложилась какая-то абсолютно чудовищная идеология: страна должна иметь полный доступ к российскому рынку (всем его сегментам, в том числе и оборонному наравне с российскими предприятиями), иметь внутрироссийские цены на энергоносители, при этом быть абсолютно независимой от России и активно сближаться с «цивилизованным Западом».



И граница с Россией должна быть «частично прозрачной»: полная, герметичная изоляция от «вредных» идей «Русского мира» одновременно со свободным и беспошлинным движением белорусских товаров в Россию… и российских беспроцентно-безвозвратных «кредитов» в Минск… Ну, и российский рынок труда должен быть полностью открыт для белорусов.



Это я «выжимку» даю из белорусской прессы и комментариев к ней (и люди верят в это!). Вот как раз «сближение с Западом» и дистанцирование от Росcии при одновременном планах на 10 лет вперёд по поставке многоколёсных тягачей для СЯС РФ выглядит вообще «феерично». По сути, МЗКТ — это символ того пути, по которому не пошла «независимая Белоруссия». То есть по пути интеграции с Россией и совместного развития экономики и в первую очередь её «сложных» сегментов (для Украины такие символы — это злополучные Антонов/Южмаш).



МЗКТ — это ни разу не «достижение сувяренного государства», а один из последних «реликтов» Страны Советов на территории бывшей БССР. Так сказать, «символ уходящего» для белорусов. Если кто не знает: в РБ вполне официально существует программа по переселению горожан в сельскую местность. Причина проста: горожанин потребляет гораздо больше ресурсов, чем селянин. И рабочее место для него стоит гораздо дороже, чем для жителя села. Армянский гол в свои ворота



Сравните стоимость плуга/лошадки и мартеновской печи… То-то! Индустриализация — это очень дорого. Городская квартира с водопроводом, канализацией и центральным отоплением стоит гораздо дороже сельского домика типа «изба» с удобствами во дворе… Не находите? Решение современных проблем жилья и занятости очень простое — всех в село, а там по избам и в поле на 12 часов…



Жить в городе в благоустроенной квартире со всеми удобствами и работать по 8 часов в офисе/на заводе (как хочет большинство!) можно… но совсем в другой экономической модели. Для РБ это безальтернативная кооперация с РФ. И по итогам — интеграция/полуинтеграция, но не незалежность…



Зато городской стиль жизни с интересными зарплатами и хорошим образованием/медициной был бы доступен очень многим, да и зарплата на селе была бы выше. Суверенное государство, безусловно, возможно, но оно больше будет напоминать о беднейших районах Балкан… То есть тяжёлый труд в поле/безработица в городе, отсутствие любых перспектив, высокие цены на всё.



Теперь оцените, по какому пути пошли белорусы. Самое важное —независимость? Ну, типа того… Но нелишне поинтересоваться, что это будет за независимость и от чего придётся отказаться. РБ не сможет сама по себе развивать хай-тек. Не сможет. Точка. Следовательно, это будет слабое, бедное, отсталое государство, полностью зависящее от более сильных и успешных соседей. И МЗКТ там точно не будет, зуб даю. В Польше, например, ничего подобного МЗКТ нет и не предвидится.



(naviny.by).На первый взгляд, всё так и есть. Вроде как бы: зачем городить огород и изобретать что-то своё, когда имеется в наличии действующий завод по производству тех самых колёсных тягачей? Идея «не отдавать деньги» тут просто смешна — России в процессе перевооружения много чего было нужно, и идея пытаться всё мастерить самостоятельно была не самой разумной.Рассуждать о том, «что лучше все деньги оставить себе», может человек от производства бесконечно далёкий. Практически всегда небольшую серию сложных изделий проще купить и не маяться. Не нужно никому это «изобретательство и рационализаторство». Нездоровый это подход. И сегодня на очень многих заводах подобной тематики всё, что можно, стараются «отдать на сторону». И оставить за собой «общее руководство». Даже так.Так проще жить, однако. И деньги за тягачи МЗКТ — не такие уж великие деньги, по российским, понятно, масштабам. Но, как ни странно, решение плавно отходить от «белорусского» поставщика вполне верное и продуманное. Тут «политика», но не та, о которой обычно думают в РБ. Не из вредности и желания создать Минску сложности.В принципе, Москву устроил бы и чисто коммерческий контракт: товар-деньги (неустойки). С одной стороны. Если бы он в принципе был возможен. И если бы тот же МЗКТ был, например, частной лавочкой. Зачем городить огород? Толковые «коммерсы» вполне работают с МО США, и всё пучком (в большинстве случаев). Оборонное предприятие совсем не обязательно должно быть казённым, как раз наоборот.Россия заказывает тягачи, завод изо всех сил их собирает… и всячески подстраивается под своего основного заказчика (МО РФ) — приобретает новое оборудование, совершенствует тех. процессы. Беда в том, что МЗКТ — как раз часть того самого белорусского государства, со всеми вытекающими. То есть проблемы ни в МЗКТ ни разу.Проблемы в белорусском государстве и его внутренней и внешней политике. То есть чисто коммерческий контракт (с жёсткими неустойками), заключённый с частником на поставку тех самых тягачей, МО РФ, может бы и устроил. А вот «бодаться» с белорусским государством интересно куда менее. Вернее, совсем неинтересно.Именно поэтому Россия (что вполне логично!) хотела приобрести тот самый МЗКТ (при сохранении производства в Минске). Вполне естественно, что самый основной заказчик хочет купить важный для него завод. Нормальное явление. Насчёт «отжатия». Во-первых, завод не был создан в независимой Белоруссии за белорусские деньги, он был создан в рамках СССР. Во-вторых, его продукция в больших количествах практически никому неинтересна, кроме одного заказчика в Москве. В-третьих, масса хай-тековых советских заводов тихо отдали концы в «независимой Беларуси», и никто по этому поводу не возмущался — это принималось как должное. «Патриотический» интерес к заводу возникал, когда он становился интересен России.Позиция РБ такова: русским очень нужен этот завод, давайте его не отдадим! Тот простой факт, что, кроме русских, в рабочем состоянии он не нужен никому, почему-то не принимается во внимание. Ну, и многие наши современники почему-то не учитывают, что за последние десятилетия понятие «завод» сильно изменилось. Когда-то открыть и наладить производство было очень сложно и очень долго. Веке так в 19-м…Да, было время, когда создание крупного завода было целой эпопеей. Времена, однако, изменились. В принципе уже в 30-х годах в СССР была продемонстрирована возможность ускоренной индустриализации, когда заводы создавали десятками. Переход к станкам с ЧПУ и компьютеризация производственного процесса в конце 20-го века резко сократили размеры заводов и количество занятого на них персонала.То есть производство не только «уехало в Китай», оно вообще «ужалось». Те «страшные миллиарды», которые Лукашенко потребовал за МЗКТ у России, выглядели бы логично лет 50 назад. К сожалению, РБ возглавил не директор завода, а директор колхоза… многие индустриальные вещи ему просто-напросто непонятны. Надо сказать, что в России производство колёсных тягачей вообще-то имело место, например, был такой КЗКТ (Курган).Позже оказалось, что если у вас чего-то нет в России (но есть в Беларуси) то этого у вас просто нет. СССР мог себе позволить в подобной ситуации дублирующие заводы. Россия имеет гораздо более ограниченные возможности, и одного завода колёсных тягачей ей более чем достаточно. Вопрос в том,ему быть. У МЗКТ есть первое, главное и основное преимущество: он уже вовсю работает.Всё, дальше начинаются недостатки. У России, безусловно, есть негативный технический опыт самостоятельного создания «платформ», однако у неё есть ещё более негативный опыт сотрудничества с белорусским государством, в котором на самом деле осталось не так уж и много интересных активов. МЗКТ — одно из исключений, и создан он отнюдьв годы суверенитета.Говоря о всех преимуществах и наработках МЗКТ, нельзя забывать одну «маленькую» деталь: он не существует «сам по себе», по факту, к нему «верёвочкой» привязано всё белорусское «социяльное» государство. То есть Лукашенко интересен не столько МЗКТ и его технологии, и даже не его прибыль, сколько возможности шантажа, которые открывает этот «завод стратегического назначения». Именно поэтому реакция Лукашенко на решение Москвы «плыть самостоятельно» была столь нервной и болезненной (и даже грубой). Один завод — это только один завод, а вотзначение его продукции — совсем другое дело.То есть, как мы понимаем, 30 миллионов долларов (2016), 15 миллионов (2015) ежегодной прибыли МЗКТ, по российским меркам, — это слёзы. Не будет никто из-за таких денег «бои на арене» устраивать. Несерьёзно это. Пусть будет 50, пусть будет 60 (если будет!)… всё одно, несерьёзно (вы представляете себе масштаб российских «злобных олигархов»?). Да и для РБ с её долгами в десятки миллиардов тех же «вечнозелёных», МЗКТ — отнюдь не панацея. Не тот масштаб.Лукашенко он нужен для того, чтобы, например, в ходе сложных газовых переговоров, «в сердцах» бросить: «Да мы для вас стратегические тягачи делаем, а вы!..» То есть это, по факту, шантаж в чистом виде. В любых нормальных (не шантажистских) вариантах использования МЗКТ малоинтересен. Ну что такое миллионов 30 долларов годовой прибыли? Для Москвы? Для Минска? О чём вообще разговор? Вы представляете, как Путин мучительно обсуждает подобный вопрос? При ежегодных многомиллиардных дотациях Беларуси…Очень смешно.То есть вполне себе присутствует такая вот двойственность: с одной стороны, предложение перевооружить армию РБ за счёт российского бюджета, с другой стороны, МЗКТ был есть и останется белорусским (или надо выложить миллиарда 2 зелени, и то не факт). При этом своей толковой армии у РБ нет, весь расчёт на российскую, которой нужны тягачи МЗКТ… «Патронов нет? А ты у меня купи!»Нет, в принципе, идея покупать продукцию МЗКТ никакого отторжения не вызывает — всё нормально. Беда как раз в том, как было уже сказано, что «чистой коммерции»: товар-деньги — тут не получится никак. Покупать тягачи придётся именно и конкретно у господина Лукашенко (как и БелАЗы!), а он тут ценами на газ недоволен… а, простите, ради продукции одного (пусть даже очень важного!) завода предоставлять многомиллиардные скидки — ну это надо быть форменным идиотом (тягачи уже получатся бриллиантовыми).Дешевле построить свой завод. Проще, дешевле и логичней. Нет, даже не так: гораздо проще идешевле. Ну, или развернуть производство на уже существующих. Своего рода синдром «Мистралей — Мотор Сича». Для украинских моторостроителей российский рынок тоже был основным, а французские верфи Саркози спасал от банкротства…Ну и что мы получили по итогам? Мы можем получить законтрактованную (и оплаченную!) продукцию при выполнении рядаусловий… Приехали. То есть «быстродоступные и качественные» «Мистрали» и «недорогие и качественные» двигатели «Мотор Сич» нам внезапно как-то жёстко аукнулись… И плюсом к контрактным обязательствам оплаты внезапно добавились условия чисто политические. Задним числом, когда заказ уже оплачен. То есть нам тот же самый товар пытаются продать второй раз. Вот такие «надёжные поставки».Вообще, если кто не понял, то покупатель товара, как правило, ничего не должен продавцу, кроме оплаты (ни в политическом, ни в идеологическом плане). Я очень сомневаюсь, что в контракте по «Мистралям» вообще упоминалась Украина. Многие, кстати, не в курсе, но те самые немцы, которые постоянно высказывают сомнения в «надёжности» России как поставщика энергоресурсов, как правило, включают в контракт по поставке оборудования маленький пунктик, который позволяет срывать сроки и вообще отменять поставку, не выплачивая при этомнеустоек. Якобы «разрешение не дали» госорганы.Вот такие вот «надёжные немецкие партнёры». И они не считают это чем-то зазорным. То есть срыв поставок — это достаточно распространённое явление. А контракт… ну да, контракт. А вы, гады, зачем Скрипаля убили?Учитывая все те «художества», которые А.Г. Лукашенко позволял себе во взаимоотношениях с Россией, рассчитывать на его «честное президентское слово» как-то совсем не хочется. Белорусские авторы любят концентрироваться на технических параметрах продукции МЗКТ, которая серьёзно превосходит российские аналоги. Так-то оно так, но вот политический аспект проблемы всё портит.Легко можно предположить, что вопрос исполнения контракта на тягачи может быть «включён» в «общую авоську» вопросов, таких, как «справедливые» цены на газ, кредиты для «братской Белоруссии», вопросы поставки молочной продукции на рос. рынок ну и так далее, по мелочи. В чём «сила» Лукашенко при переговорах по оборонным вопросам? А он не интересуется безопасностью своей страны: хотят русские враждовать с Америкой — пусть враждуют, а белорусам это не интересно…То есть как бы все вопросы по базам и тягачам интересны Москве, но не Минску. Вот с этой позиции переговоры и ведутся: хотите обеспечивать стратегическую безопасность? Ваше дело — обеспечивайте! Поэтому тут с РБ всерьёз о чём-то договориться невозможно. Стратегическая безопасность нужна исключительно России, а Беларусь прибита гвоздями к небесной сфере и земным тревогам не подвержена.Поэтому при заказе спецпродукции на МЗКТ неизбежны политические риски, что значительно обесценивает все технические компетенции данного предприятия. Плохая платформа, которая есть, гораздо лучше великолепной, которой нет. Ласковое приглашение со стороны белорусских экспертов поиграться в политическую рулетку выглядит достаточно странно — такими вещами не шутят.Ну и чисто такой коммерческий момент. Уже вне всяких личных качеств и взглядов Лукашенко и его отношения к России. МЗКТ — предприятие государственное, а белорусское государство находится в перманентном экономическом кризисе. Чуете (по опыту российских промышленных гигантов 90-х), чем это пахнет? Интересный нам МЗКТ — часть очень большой, очень прожорливой и весьма «небогатой» структуры. То есть МО РФ может быть, например, интересно резкое наращивание объёмов и расширение производства (на каком-то этапе) или разработка новых образцов, или модернизация старых… но конкретные управленческие решения будут принимать не в Москве, а в Минске, исходя из совсем других приоритетов.И деньги на оборудование и зарплаты будут выделяться совсем не в Москве… То есть контролировать и поддерживать на плаву критически важное производство не получится практически никак. Напрямую не получится. Вот как если бы это была частная лавочка. МЗКТ будет частью большой проблемной системы с миллионами голодных пенсионеров. Содержать вот эту всю систему ради одного МЗКТ? Господа, вы деньги считать умеете?Белорусы любят концентрироваться на том, что якобы Москва «зажимает» деньги для покупки минских тягачей. И якобы злобные «русо олигархо» хотят захватить «жемчужину колёсного тягачестроения». Логика тут совсем другая: при покупке завода Россией он «отвязывался» бы от большинства внутрибелорусских проблем (и вот как раз это белорусам активно и не нравится). Завод бы платил налоги и разные отчисления, платил за потребляемые ресурсы и выплачивал зарплату… но это и всё.Проблемы белорусского государства/бюджета (а они весьма велики) после этого к МЗКТ отношения бы не имели. Да и менеджмент был бы российский — соответственно возможно перевооружение производства исходя далеко не из белорусских стандартов. Россия банально богаче, извините. «Зряплаты» выше, ну и так далее.То есть логика тут была весьма железная. Да, нам интересно было решить все проблемы МЗКТ, нет нам не интересно делать то же самое в отношенииРБ. Вот былая причина попыток покупки завода. То есть МЗКТ «в комплекте с проблемами Беларуси» нам не интересен.Теперь это уже история. Заметьте: Лукашенко не смог договориться. Почему этим принято гордиться в Белоруссии, абсолютно непонятно. Упущенные возможности сложно вернуть. Вообще, как ни странно, «непродажа» МЗКТ — это в результате хорошо. Вопрос тут чисто стратегический: РБ очень долго была внешне стабильной, но это была «псевдостабильность». Все проблемы просто зажимались, глушились, замораживались.Пока были финансы, это было относительно незаметно, последние лет 6 идёт конфликт по нарастающей. Нет, безусловно, это глубоко внутрибелорусская проблема, но вот иметь на такой нестабильной территории стратегически важный завод несколько абсурдно. То есть отголовняков отвязаться всё одно не получилось бы даже в случае продажи завода. Россия, кстати, заказывала на Украине не только двигатели, и майдан-2 очень жёстко ударил по выполнению госконтрактов в России. Зачем наступать на те же грабли?То есть мифические 2 миллиарда за завод имели бы какой-то смысл лет 15 назад, во времена расцвета правления Лукашенко. Сегодня всё немного не так: завтра власть сменится, начнётся пересмотр «грабительских» контрактов новой, «неполживой» властью… и что? Кто вернёт нам наши 2 миллиарда?Вообще, как можно что-то гарантировать в условиях надвигающихся на Синеокую «грозовых туч» нестабильности? Говорите, контракты у МЗКТ на много лет вперёд? Да это просто замечательно! Беда не в МЗКТ, беда в самом белорусском государстве. У РБ как раз «контрактов на много лет вперёд» не просматривается, только выплата долгов и политические разборки. Проблема МЗКТ как раз в том, что МЗКТ очень сильно отличается от всей остальной РБ.Если бы вся остальная РБ походила на МЗКТ, то ситуация была бы совсем иной. Почему-то это активно используется для «разжигания»: а русские хотят «отжать» МЗКТ… А что ещё они хотят сегодня «отжать» в 10-миллионной стране? Кто ещё что хочет «отжать»? Назовите хоть один центр хай-тека, созданный в независимой Белоруссии (Украине!) за годы независимости.Тогда и слова-то никто не знал такого: Беларусь. А Сталина помнили очень хорошо… То есть данный комплекс был создан не некими «независимыми ни от кого белорусами», ав рамках империи. Почему-то вспоминается, что наиболее крупными налогоплательщиками Украины были ЧФ и «Труба». Ещё один былой сверхмощный источник: торговля с Россией. Не находите странным: страна «европейская», а главные источники прибыли связаны с РФ?У РБ, как ни странно, всё практически аналогично. Назовите мощный современный хай-тековый белорусский завод, нацеленный на европейский рынок. Слушаю вас внимательно… То есть я плавно подвожу всех к мысли, что МЗКТ работает так здорово, что он скорее часть российской экономики, чем белорусской… В Белоруссии он просто расположен исторически и географически, и это всё. В советском Киеве 80-х было просто до чёрта высокотехнологичных предприятий, к майдану-2 от них осталась чуть ли не одна макаронная фабрика…«Мотор Сич» — это, конечно, очень круто и очень «по-украински», вот только основа на 100% имперско-советская. В «независимой Украине» ничего интересного создано не было. То есть чтобы вот это самое «промышленное счастье» продолжалось, нужна была плотная кооперация с Россией. И Украина, и Белоруссия приняли чёткое решение о полной самостийности и «сближении с Западом».Украина буквально извертелась в воздухе, стремясь сохранить остатки хай-тека (аэрокосмос и двигателестроение) и одновременно порвать с Россией… Абсолютно серьёзно. Но и «Мотор Сич», и «Антонов» без России жить не могут. То есть в Киеве сидели не такие уж идиоты, и значимость подобных компаний для страны они прекрасно понимали, но переступить через официальную русофобию они не могли (это как совхозы-колхозы и пустые овощные-продуктовые магазины в СССР)…Та же самая ситуация в случае Лукашенко и МЗКТ. Как, впрочем, и Лукашенко и МАЗа. Лукашенко приложил просто дьявольские усилия для сохранения МАЗа, но, к сожалению, он сильно любит власть и не сильно любит Россию. В результате в РБ сложилась какая-то абсолютно чудовищная идеология:И граница с Россией должна быть «частично прозрачной»: полная, герметичная изоляция от «вредных» идей «Русского мира» одновременно со свободным и беспошлинным движениемтоваров в Россию… и российских беспроцентно-безвозвратных «кредитов» в Минск… Ну, и российский рынок труда должен быть полностью открыт для белорусов.Это я «выжимку» даю из белорусской прессы и комментариев к ней (и люди верят в это!). Вот как раз «сближение с Западом» и дистанцирование от Росcии при одновременном планах на 10 лет вперёд по поставке многоколёсных тягачей для СЯС РФ выглядит вообще «феерично». По сути, МЗКТ — это символ того пути, по которому«независимая Белоруссия». То есть по пути интеграции с Россией и совместного развития экономики и в первую очередь её «сложных» сегментов (для Украины такие символы — это злополучные Антонов/Южмаш).МЗКТ — это ни разу не «достижение сувяренного государства», а один из последних «реликтов» Страны Советов на территории бывшей БССР. Так сказать, «символ уходящего» для белорусов. Если кто не знает: в РБ вполне официально существует программа по переселению горожан в сельскую местность. Причина проста: горожанин потребляетбольше ресурсов, чем селянин. И рабочее место для него стоитдороже, чем для жителя села.Сравните стоимость плуга/лошадки и мартеновской печи… То-то! Индустриализация — этодорого. Городская квартира с водопроводом, канализацией и центральным отоплением стоит гораздо дороже сельского домика типа «изба» с удобствами во дворе… Не находите? Решение современных проблем жилья и занятости очень простое — всех в село, а там по избам и в поле на 12 часов…Жить в городе в благоустроенной квартире со всеми удобствами и работать по 8 часов в офисе/на заводе (как хочет большинство!) можно… но совсем в другой экономической модели. Для РБ это безальтернативная кооперация с РФ. И по итогам — интеграция/полуинтеграция, но не незалежность…Зато городской стиль жизни с интересными зарплатами и хорошим образованием/медициной был бы доступен очень многим, да и зарплата на селе была бы выше. Суверенное государство, безусловно, возможно, но оно больше будет напоминать о беднейших районах Балкан… То есть тяжёлый труд в поле/безработица в городе, отсутствие любых перспектив, высокие цены на всё.Теперь оцените,пути пошли белорусы. Самое важное —независимость? Ну, типа того… Но нелишне поинтересоваться, что это будет за независимость и от чего придётся отказаться. РБ не сможет сама по себе развивать хай-тек. Не сможет. Точка. Следовательно, это будет слабое, бедное, отсталое государство, полностью зависящее от более сильных и успешных соседей. И МЗКТ там точно не будет, зуб даю. В Польше, например, ничего подобного МЗКТ нет и не предвидится. Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 163 Источник Похожие новости Надводный флот России утратил возможность ответного удара по АУГ США. Можно ли спасти ситуацию? Америка требует от России публичного самоунижения и покорности Записки Колорадского Таракана. Не слишком долгое и не прощай

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