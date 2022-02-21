Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией • 414 • Аналитика © REUTERS / Andreas Gebert Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности Войны все нет, а президент Украины уже успел совершить подвиг. Дело в том, что американские кураторы практически открытым текстом запретили ему ехать в Мюнхен на конференцию по безопасности, она проходила в субботу-воскресенье. Там он смог бы переговорить с европейскими лидерами, удостовериться лишний раз, что никакой войны они не хотят, зацепиться за эту позицию и еще немножко поупираться, пока Вашингтон пинками гонит его на фронт. Да и вообще как-то неприлично выглядит: страна под угрозой русского "вторжения", из Киева эвакуируют посольства, а президент страны вместо того, чтобы, хмуря бровки, фотографироваться в бронежилете, едет отдыхать в легендарный отель Бауэриш Хоф. Там его ждут спа, бассейн, трехзвездочный мишленовский ресторан. А украинские граждане тем временем в окопах зачем-то мерзнут. Некрасиво, воля ваша. "Возможно, это (поездка на конференцию. — Прим. ред.) не самый мудрый выбор", — заметил по этому поводу Джо Байден. Но Зеленский все-таки не послушал своих хозяев и рванул в Мюнхен на выходные. Подвиг не подвиг, но что-то героическое в этом есть. На конференции украинский лидер произнес речь — одновременно пламенную и осторожную. С одной стороны, он попросил не нагнетать тему "агрессии" России: "Чтобы действительно помочь Украине, не надо постоянно говорить о датах вероятного вторжения". Чувствовалось, что ему уже все нервы истрепали этими разговорами. С другой — попытался быстренько обналичить тему "вторжения", потребовав ответа на вопрос, когда уже наконец Украину примут в ЕС — и заодно в НАТО: "Нам намного больше нужны другие даты. И все понимают какие". Ответ он вскоре получил, но до этого произошло еще много интересного. Генсек НАТО Столтенберг заявил, что если Кремль хочет меньше НАТО на своих границах, то получит "больше НАТО". Парадокс, но, несмотря на это откровенное разжигание войны, он получил премию имени Эвальда фон Клейста — первого организатора Мюнхенской конференции, настоящего миротворца, человека, действительно много сделавшего для безопасности в Европе. Эвальд фон Клейст, успевший послужить в вермахте во Вторую мировую, принадлежал к одной из самых знатных и прославленных семей Германии. Военные, политики, ученые, поэты — кого там только не было, в том числе и один из величайших драматургов Европы Генрих фон Клейст. Семья Клейст активно оппонировала Гитлеру. И юный Эвальд, и его отец были участниками заговора Штауффенберга. Отца после провала казнили, Эвальд спасся каким-то чудом. Двоюродный дядя Эвальда, генерал-фельдмаршал, командовавший немецкими танковыми войсками, был осужден в СССР как нацистский преступник и умер во Владимирском централе в 1954 году. Наследственное поместье Клейстов в Померании после войны оказалось на территории Польши. Нестандартный жизненный опыт сделал немецкого аристократа выдающимся миротворцем. Организованная им Мюнхенская конференция стала переговорной площадкой для американских и европейских элит. Вплоть до конца холодной войны это было действительно полезное мероприятие. Европейцы весьма ловко крутились между СССР и США, выгадывая себе относительную независимость и добиваясь отсутствия конфликтов на континенте. Европа жила мирно. Успешно шли процессы разоружения. Однако в 90-е годы американцы начали приватизировать эту площадку. Эвальд фон Клейст отошел от дел, а его пост занял Хорст Тельчик, параллельно подрабатывавший в совете директоров американской корпорации "Боинг". Постепенно американцы полностью застроили представителей Старого Света и навязали им свое видение "европейской безопасности". Пренебрегли их позицией по Ираку, втянули в бомбардировки Белграда, затащили всех в Ливию, в Афганистан, ну и далее по списку. Очень живо описал атмосферу на Мюнхенской конференции в начале нулевых тогдашний генсек НАТО, британский политик Джордж Робертсон: "…к нам, словно Терминатор, вернулся Дон Рамсфельд (министр обороны США. — Прим. ред.) и выразил намерение решительно разобраться с европейцами". Эту унизительную однополярность, полную зависимость европейских элит от американских патронов точно подметил в своей мюнхенской речи 2007 года Владимир Путин. Надо было видеть в этот момент лица европейских руководителей! Российский президент предупредил их и об опасности такого подхода. В какой-то момент американцам станет выгодно разжечь войну в самой Европе, и местные руководители ничего не смогут с этим поделать. Нечего и говорить, что спустя пятнадцать лет все сбылось как по писаному. США влезли на Украину и превратили ее в криминальный анклав размером с Техас. Местные нацисты в любой момент могут устроить резню в стране, в результате чего в Европу кинутся сотни тысяч беженцев. Руководитель анклава сегодня грозит под предлогом несоблюдения Будапештского соглашения сварганить на коленке ядерное оружие. Европа вынуждена молча на все это взирать. А сейчас Штаты используют Мюнхенскую конференцию, чтобы втянуть европейские элиты в кровавую бойню на Украине, которую сами же пытаются организовать. Главным сюжетом Мюнхена-2022 стало пресловутое "вторжение" России. Один за другим спикеры заявляли, что Россия "на самом деле" войска от украинской границы не отвела. Что все взрывы и обстрелы Донбасса являются опять-таки "провокацией" России. Эвакуация женщин и детей из ДНР и ЛНР? Это тоже провокация. Вскоре Россия непременно вторгнется на Украину, что бы там ни заявлял Путин, а потом заплатит за вторжение по полной. Агрессивнее всех звучал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Мы удвоили свое военное присутствие в Эстонии, — доложил он. — Нарастили военное присутствие в Польше <…> и в воздушном пространстве Юго-Восточной Европы, <…> мы отправили шесть истребителей "Тайфун" на Кипр, военные корабли в Восточное Средиземноморье и Черное море. <…> Горжусь тем, что с 2014 года мы помогаем Украине, натренировав там 22 тысячи солдат и отправив туда 2000 противотанковых ракет. <…> Если Россия применит насилие против мирного и невинного украинского народа, то <…> в наших общих интересах — чтобы Россия проиграла и все это увидели". По части риторики Джонсон превзошел даже Камалу Харрис. Вице-президент США в основном грозила России экономическими санкциями и очень аккуратно определяла военные границы американского вмешательства: усиление восточного фланга НАТО и не более. Очень интересный диалог состоялся у Харрис и Вольфганга Ишингера, немецкого дипломата, председателя Мюнхенской конференции. Если переводить с дипломатического на русский, то Ишингер спросил вице-президента США, не изменится ли американская политика в Европе, если к власти в США придет "новый Трамп". Ведь сомнений в том, что республиканцы вынесут демократов из конгресса уже в ноябре этого года, а через неполных три года приведут к власти Трампа (или Трампа 2.0), ни у кого уже не осталось. А смена правящей партии дает Вашингтону просто неограниченные возможности, чтобы кидать своих союзников. Как американцы относятся к договоренностям, это мы все хорошо знаем. Сначала заключили иранскую сделку, потом пришел Трамп и ее отменил, теперь предлагают опять перезаключать, через три года, возможно, опять отменят. Америка хочет оставить Китай без панды Главная озабоченность европейцев сегодня — что Вашингтон втравит их в полномасштабный конфликт с Россией, а потом вдруг бросит и займется какими-то другими делами. И что тогда? Госпожа вице-президент ответила, что ничего такого не будет, что противостоять России хотят и республиканцы, и демократы, и здесь царит полный и вековечный двухпартийный консенсус. Ну а что еще она могла сказать? Да, мы вас сольем, если надо будет, и вы получите второй Афганистан на максималках? В следующем вопросе Ишингер констатировал, что эта американская авантюра (он выразился гораздо вежливее) покончит со всей системой безопасности в Европе, и спросил, нет ли дипломатического решения проблемы с Россией: "Можем ли мы говорить не только о России, но и с Россией?" На что Камала Харрис ответила, что привержена дипломатии, однако если Россия вторгнется, то войны не избежать и европейцам от нее не отбояриться. Мюнхенская конференция должна была продемонстрировать всему миру единство государств — членов НАТО. Но едины они оказались только в одном: никто из них не собирается посылать свои войска на подмогу Киеву. При этом все они (с разной степенью настойчивости) толкают Зеленского на — назовем вещи своими именами — военные преступления. От Киева ждут чудовищных провокаций с использованием химоружия, бомбежками мирного населения, массовыми убийствами своих сограждан. Украинскому режиму заранее выдана индульгенция на любые зверства. Сказал же канцлер Германии Олаф Шольц, что слова Путина о геноциде на Донбассе "просто смехотворны". Но при этом никаких солдат НАТО Зеленскому не обещают. "Верунчик, сама-сама-сама". Европейские и американские уберменши будут потягивать пивко на военных базах и по телевизору смотреть, как на Востоке гибнут украинские унтерменши. А когда Зеленского потащат в Гаагу, его бывшие покровители сделают вид, что они вообще не при делах и он все не так понял. И да, насчет принятия Украины в НАТО. Зеленский таки получил ответ на свои вопросы. Канцлер Германии Олаф Шольц ответил ему однозначно: "членство Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем". Замминистра иностранных дел Сергей Рябков недавно посоветовал Североатлантическому альянсу закрепить отказ от принятия Украины и Грузии в НАТО на мадридском саммите в июне. Как видим, европейские партнеры услышали сигнал и подсуетились. Теперь осталось только формализовать и закрепить позицию немецкого канцлера (с которым, несомненно, согласны большинство лидеров Старой Европы) в итоговом документе в Мадриде. И все у всех будет хорошо. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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