Мюнхенская речь 2.0. Путин распрощался с глобалистами

Путинское выступление в Сочи коснулось самых острых и животрепещущих проблем, стоящих перед Россией и русским народом. Русский президент констатировал системный кризис современного капитализма, порождённого западной цивилизацией, сформулировал принцип государственного суверенитета как абсолютной ценности в противовес всевластию мировых транснациональных корпораций и предложил для России новое мировоззрение, описав его словосочетанием "умеренный консерватизм".

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема мероприятия в этом году обозначена весьма широко: "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство". Поэтому неудивительно, что выступления русского лидера ждали с нетерпением. Сама тематика форума говорила о том, что дежурными фразами дело не обойдётся. Так оно и вышло. Речь президента вполне можно назвать "Мюнхенской речью – 2".

Путин рельефно обозначил кризис существующей капиталистической системы. По словам главы нашего государства, она в нынешнем виде себя попросту исчерпала, потеряла потенциал для решения ключевых проблем населения Земли. Переводя с деликатного и аккуратного путинского языка на язык суровой реальной политики, это означает, что Россия берёт курс на отказ от следования либерально-монетаристским установкам, рождённым в США и Западной Европе, делает ставку на свою собственную экономическую модель, в рамках которой весомую роль будет играть государственное регулирование.

Настоящее предостережение получили транснациональные корпорации, пытающиеся подменить собой суверенные национальные государства, размыть национальную идентичность и присвоить себе регулирующие функции правительства. Путин отдельно сказал про "цифровые платформы". Естественно, речь идёт о социальных сетях, узурпировавших право "карать и миловать", устанавливать цензуру (привет Марку Цукербергу) и "подсвечивать" нужные темы (вспомним, как алгоритмы YouTube продвигали во все щели видеоролики "берлинского пациента", выводя их в топ даже в странах, где русский язык не является доминирующим).

"Только суверенное, самостоятельное государство может обеспечить интересы граждан", – заявил глава России. Некоторые могут подумать: что же в этом такого особенного? А между тем это реальное объявление войны сильным мира сего. ТНК, следуя своим корыстным целям, рушат границы, топчут суверенитеты, деконструируют ценностную базу целых народов. Все эти прелести умело маскируют красочным словом "глобализация". Но "глобализация" на деле оборачивается простым подгоном всех стран под американскую леволиберальную гребёнку. Выступающие против подвергаются поистине чудовищному шельмованию: достаточно вспомнить, как травили Дональда Трампа, и посмотреть на то, как травят евроскептиков в Германии, Франции и других развитых странах Европейского континента.

И наконец, Владимир Владимирович заговорил об идеологии. Россия всегда строилась как идеократия: столетиями её держали монархические принципы на основе православной этики, семьдесят лет становым хребтом являлась марксистско-ленинская идеология. После банкротства коммунистической идеи в начале 1990-х либералы торжественно провозгласили "конец истории" (Фукуяма), а на деле констатировали собственную безоговорочную победу.

Однако они просчитались. Русский народ не сошёл с исторической сцены, а человек, возглавляющий русское государство, не боится говорить о новом мировоззрении – умеренном консерватизме. Раньше, заметим, риторика не шла дальше заявлений о некоем "центризме". Сейчас же идеологические контуры начинают проступать всё явственнее. Вода уходит, чётких смыслов прибавляется. И данный факт не может не радовать.

Впрочем, нужны не слова, а действия. "Вера без дел мертва", как говорит Священное Писание. Идеология без дел – точно такой же мертворождённый конструкт. Экономический суверенитет и отказ от нынешнего больного капитализма невозможен без зачистки системных либералов во власти (Набиуллиной, Силуанова, Кудрина, Чубайса и компании). Ограничение всевластия транснациональных корпораций невозможно, если следовать в фарватере их же мировоззрения (достаточно взглянуть на модераторскую политику российских интернет-платформ, которая попросту копирует "антигомофобную", "антирасистскую" политику Facebook). И наконец, отказ от либерализма в пользу умеренного консерватизма нельзя совершить, не вычистив сферу высшего образования, культуры и гуманитарной науки от либерального налёта.

Не нужно лагерей и расстрелов – не дай Бог нам вернуться во времена оные. Просто прикрутить государственное финансирование русофобской вакханалии достаточно. Пропадут деньги – заглохнет музыка.