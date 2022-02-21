Мюнхенская пародия: Украинские журналисты "уничтожили" Зеленского в четырёх пунктах

Украинские журналисты, обозреватели издания "Страна" проанализировали речь президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности и "уничтожили" главу государства всего четырьмя выводами. При этом обозореватели обратили внимание на то, что, пытаясь повторить успех исторической мюнхенской речи лидера России Владимира Путина, украинский президент осилил лишь жалкую пародию.

По мнению журналистов Максима Минина и Александры Харченко, речь Зеленского в Мюнхене "была полна обид на Запад и требований активнее помогать Украине". Обозреватели отмечают, что, несмотря на очевидную попытку Зеленского повторить успех Путина, аналогия с сильной исторической речь получилась весьма поверхностная. Журналисты объясняют, что, если Путин в 2007 году "очертил системные противоречия России с НАТО и США", а после этого много лет вёл целенаправленный курс "по купированию озвученных в Мюнхене угроз российской безопасности", то Зеленский скатился в "детские обиды" и раскритиковал Запад за "недостаточную любовь к Украине". Повестки никакой не было – только обиды и требования дать денег без ожидания каких-либо реформ.

Подводя итог из речи Зеленского, журналисты выделили четыре главных вывода:

Во-первых, по мнению обозревателей, украинский президент считает, что его "разводят". Запад, "разводит" угрозой "вторжения" России, "чтобы сделать более послушным по широкому перечню вопросов - от выполнения Минских соглашений до назначения главы САП", а Москва "разводит" обострением в Донбассе, чтобы создать повод для признания ДНР и ЛНР Россией.

"То есть, это все, с точки зрения Зе, не очень важно и никакой войны не будет", - считают авторы.

Во-вторых, по мнению журналистов, Зеленский открыто признался, "что без внешней подпитки, никаких своих задач Украина выполнить не в состоянии".

"Необходимость постоянных внешних вливаний очевидно говорит о том, что экономико-политический курс, который проводит украинская власть в целом за последние годы, размывает ее суверенитет", - говорится в сообщении.

В-третьих, упоминание Зеленским Будапештского меморандума, по мнению журналистов – одно из тех заявлений, "которое никак на текущую ситуацию не влияет (разве что добавляет аргументов позиции России, что Украина - это пороховая бочка, которую в НАТО брать нельзя)". При этом отмечается, что в случае, если Украина действительно начнёт двигаться в направлении ядерного оружия, то это займёт долгие годы, "за которые у Запада и России будет время решить, как оборвать этот процесс".

В-четвёртых, "речь Зеленского лишь фиксирует, что по Минским соглашениям он продвигаться не намерен, и его ставка - Запад должен взять Украину фактически на содержание, дать гарантии безопасности и обеспечить всем необходимым для защиты". Однако, как пишут обозреватели, Запад ничего из желаемого Зеленским не делает, то и украинские власти в свою очередь для деэскалации ничего делать не хотят.

"То есть, по сути речь украинского президента фиксирует большой тупик без каких-то прорывных идей по его преодолению", - считают журналисты.