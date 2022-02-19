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Мюнхенская конференция уместилась в 10 "ужасающих сигналов" для России

19 февраля 2022, 17:10  •  658 • Политика
Мюнхенская конференция по безопасности уместилась в 10 "ужасающих сигналах" для России. Запад забыл о всех своих проблемах и перешёл на прямые угрозы.
На это обратил внимание немецкий политолог Александр Рар. По его словам, западные страны в ходе конференции послали не менее 10 угрожающих сигналов в адрес России.
Первое - Россия с 2014 года считается главным врагом Запада.
Второе - расширение НАТО теперь официально объясняют необходимостью сдерживать Россию, хотя ещё несколько лет назад Запад утверждал, что НАТО нацелено на сдерживание Ирана.
Третье - США и НАТО отказались разоружать Восточную Европу.
Четвёртое - если начнётся война на Украине, Запад разорвёт все экономические связи с Россией в надежде на разрушение русской экономики.
Пятое - Запад ограничит закупки газа у России.
Шестое - Украину включат в Евросоюз и завалят её деньгами.

Седьмое - балканские страны также включат в ЕС.

Восьмое - НАТО усилит военное присутствие у границ России.

Девятое - мировой порядок и дальше будет строиться на либеральных западных ценностях.
Десятое - Запад использует нынешний кризис, чтобы сплотиться.
Как отметил Рар, судя по этим тезисам, ни о каких компромиссах с Россией речи не идёт. Наоборот - Запад ещё больше обостряет отношения с Москвой, словно бы позабыв о собственных проблемах.
При этом эксперт пишет в Telegram, что коллективный Запад не сможет реализовать все эти пункты, а даже если ему удастся воплотить в жизнь часть из них, это лишь ослабит Евросоюз.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс распространится на все страны СНГ, если Россия продолжит "агрессию" против Украины. О какой именно "агрессии" идёт речь, он уточнять не стал.
Отметим, что Россия в этом году не участвует в Мюнхенской конференции по безопасности. В Москве заявили, что не видят смысла поддерживать диалог с политической силой, которая никого не хочет слушать.

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