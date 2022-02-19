Мюнхенская конференция уместилась в 10 "ужасающих сигналов" для России

Мюнхенская конференция по безопасности уместилась в 10 "ужасающих сигналах" для России. Запад забыл о всех своих проблемах и перешёл на прямые угрозы.

На это обратил внимание немецкий политолог Александр Рар. По его словам, западные страны в ходе конференции послали не менее 10 угрожающих сигналов в адрес России.

Первое - Россия с 2014 года считается главным врагом Запада.

Второе - расширение НАТО теперь официально объясняют необходимостью сдерживать Россию, хотя ещё несколько лет назад Запад утверждал, что НАТО нацелено на сдерживание Ирана.

Третье - США и НАТО отказались разоружать Восточную Европу.

Четвёртое - если начнётся война на Украине, Запад разорвёт все экономические связи с Россией в надежде на разрушение русской экономики.

Пятое - Запад ограничит закупки газа у России.

Шестое - Украину включат в Евросоюз и завалят её деньгами.



Седьмое - балканские страны также включат в ЕС.



Восьмое - НАТО усилит военное присутствие у границ России.



Девятое - мировой порядок и дальше будет строиться на либеральных западных ценностях.

Десятое - Запад использует нынешний кризис, чтобы сплотиться.

Как отметил Рар, судя по этим тезисам, ни о каких компромиссах с Россией речи не идёт. Наоборот - Запад ещё больше обостряет отношения с Москвой, словно бы позабыв о собственных проблемах.

При этом эксперт пишет в Telegram, что коллективный Запад не сможет реализовать все эти пункты, а даже если ему удастся воплотить в жизнь часть из них, это лишь ослабит Евросоюз.



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс распространится на все страны СНГ, если Россия продолжит "агрессию" против Украины. О какой именно "агрессии" идёт речь, он уточнять не стал.

Отметим, что Россия в этом году не участвует в Мюнхенской конференции по безопасности. В Москве заявили, что не видят смысла поддерживать диалог с политической силой, которая никого не хочет слушать.