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Мюнхенская конференция по безопасности: над пропастью во лжи

21 февраля 2018, 02:24  •  290 • Война
Девизом Мюнхенской конференции по безопасности 2018 года её организаторы сделали вопрос: «К пропасти – и обратно?» О том, что мир стоит у края пропасти, заявил перед конференцией её председатель Вольфганг Ишингер. По его словам, «хуже и быть не могло», поскольку впервые за последние 30 лет существует, по его мнению, реальная угроза военной конфронтации между великими державами в Сирии. Кроме того, бывший дипломат встревожен обострением конфликта между Ираном и Израилем, причем вовлечение Израиля в сирийскую гражданскую войну может привести к увеличению числа беженцев вследствие ухудшения гуманитарной ситуации.
В подтверждение озабоченности Ишингера участники конференции, а благодаря СМИ и широкая публика увидели театрализованную сцену в исполнении израильского премьер-министра Нетаньяху.
Во время своего выступления он потрясал над головой неким предметом, утверждая, что это обломок иранского дрона, сбитого над территорией Израиля. С трибуны Нетаньяху прокричал иранскому министру иностранных дел Мохамммаду Джаваду Зарифу, что тот должен опознать обломок. Жест, конечно, больше приличествовал президенту Украины, а не премьер-министру Израиля (Зариф сказал, что это истерика). Некоторые комментаторы предположили, что Нетаньяху находится в состоянии нервного срыва из-за намерения израильской полиции предъявить ему обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении властью. Тем больше сомнений вызывает «вещдок», предъявленный Нетаньяху: что это за предмет, откуда он? При этом всем известно, что израильские дроны регулярно нарушают воздушное пространство Сирии, а израильские ВВС наносят ракетные удары по сирийской территории. Однако представителей Сирии на конференцию в Мюнхен не звали. Между тем первые «вещдоки» подобного рода (например, таинственный белый порошок Колина Пауэлла или куски металла, которыми потрясал Порошенко) оказались фальшивками.
А американцы теперь уже и не снисходят до предъявления доказательств. Достаточно сказать: улики «неопровержимы». Именно так поступил на конференции глава американской делегации Герберт Макмастер, выступив с речью, щедрой на обвинения в адрес Ирана, но прежде всего – России.
Ответ Герберту Макмастеру прозвучал в получасовом выступлении российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Традиция приглашать на Мюнхенскую конференцию политиков, представляющих разные стороны конфликтов, относится к концу 1990-х гг., когда руководителем форума был Хорст Тельчик. Во времена холодной войны (Мюнхенские конференции проводятся с 1963 г.) это было чисто натовское мероприятие для военных и представителей ВПК. Приглашение в Мюнхен иранского министра иностранных дел – как раз в русле той традиции, начало которой положил Тельчик, бывший советник канцлера Гельмута Коля. Однако в 2008 г. Ангела Меркель сочла целесообразным заменить Тельчика «твёрдым атлантистом» Вольфгангом Ишингером.
Если говорить о «подходе Тельчика», то, думается, сегодня он востребован в той мере, в какой организаторы и участники Мюнхенской конференции готовы выслушивать оппонентов и искать компромиссы. Сегодня, однако, этого не хватает. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг начал своё выступление, заявив: «Наша общая ответственность заключается в том, чтобы позволить себе отойти от опасной черты и предотвратить серьезный конфликт». Что для этого нужно по Столтенбергу? Первое: не подвергать сомнению незыблемость трансатлантических связей. «На протяжении всей нашей истории люди сомневались в трансатлантическом партнерстве... Но реальность такова, что связи оказались прочными, потому что и Европа, и Северная Америка от них выигрывают». Выигрыш для Европы Столтенберг видит в продолжающемся наращивании военного присутствия США в Европе. В проекте бюджета на 2019 финансовый год Белый дом запросил на финансирование Европейской программы сдерживания 6,5 млрд долл.
«Оперируем данными, которые касаются военнослужащих РФ»
Второе (по Столтенбергу): укрепление обороноспособности Евросоюза, но… с оговорками. Для начала следует избегать рисков, а их немало: риск ослабления трансатлантической связи, риск дублирования НАТО, риск дискриминации по отношению к не входящим в ЕС членам Североатлантического альянса (видимо, Столтенберг намекал на лоббирование интересов европейских оборонных компаний в ущерб американским). Кроме того, генсек не может представить европейскую безопасность без активного участия Норвегии на севере, Турции на юге и Соединённых Штатов, Канады и Соединённого Королевства на западе. Не вполне ясно, от кого США, Канада и Великобритания в принципе могли бы защищать Европу на западе – разве что от самих себя. Вот только генсек забыл об Украине с Прибалтикой, которые выбиваются из сил, защищая Европу с востока…
Наконец, третье: модернизация ядерных арсеналов США. Незадолго до Мюнхенской конференции Пентагон обнародовал новую ядерную доктрину, в которой объявлено о намерении совершенствовать ядерные вооружения. Немецкая Stuttgarter Zeitung к причинам угрозы ядерного столкновения относит непредсказуемость Северной Кореи, вероятную отмену соглашения по иранской атомной программе, киберугрозы, предстоящую модернизацию ядерного потенциала США и готовность США ставить под вопрос запрет ядерных ракет средней дальности. Из этого списка, который мы приводим полностью, видно, кто выступает закоперщиком современного витка гонки ядерных вооружений. Причём для Германии с её антиядерными настроениями (выразившимися в числе прочего в отказе от атомной энергетики) тема ядерной безопасности является особо болезненной.
В итоге трёх дней работы Мюнхенской конференции (16-18 февраля) сам Ишингер остался недоволен. Сделав девизом конференции слова «К пропасти – и обратно?», он был заранее уверен в ответе. «Эта Мюнхенская конференция была сплошным разочарованием», – резюмирует немецкая пресса. Для кого как, могут возразить представители западного военно-промышленного комплекса: им впору поднимать бокалы за успех мероприятия, на котором столько было речей о необходимости повышать расходы НАТО на оборону.
Фото: securityconference.de

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