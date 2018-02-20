|
Мюнхен, я вас не слышу
20 февраля 2018, 18:39 • 225 • Карикатуры
Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности выступал в почти пустом зале, сообщили немецкие СМИ. Его речь была "не очень разумной" и закончилась под вялые аплодисменты.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
225
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
17 февраля 2018, 00:54
|
17 февраля 2018, 17:09
|
17 февраля 2018, 07:24
|
17 февраля 2018, 15:52
|
15 февраля 2018, 06:39
|
14 февраля 2018, 07:54
|
17 февраля 2018, 12:09