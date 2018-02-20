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Мюнхен, я вас не слышу

20 февраля 2018, 18:39  •  225 • Карикатуры

Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности выступал в почти пустом зале, сообщили немецкие СМИ. Его речь была "не очень разумной" и закончилась под вялые аплодисменты.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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