Мюнхен, я вас не слышу

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Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности выступал в почти пустом зале, сообщили немецкие СМИ. Его речь была "не очень разумной" и закончилась под вялые аплодисменты.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий