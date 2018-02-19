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Мюнхен без сговора

19 февраля 2018, 20:24  •  236 • Аналитика

В открытой, не кулуарной, а потому менее всего интересной части Мюнхенской конференции Россия и Запад в очередной раз обменялись взаимными претензиями. Их перечень давно известен и проговорен. Со стороны Запада – Крым, Донбасс, поддержка Башара Асада, предполагаемые кибератаки на США и Западную Европу, претензии по поводу выполнения договоров об ограничении различных видов вооружений. Со стороны России – смена неугодных режимов, расширение НАТО, развертывание военной инфраструктуры вблизи российских границ. Понятно, что большинство этих претензий воспринимаются со стороны уже как риторические формулы. Однако за риторикой скрывается реальность, в которой и Россия, и Запад явно неуютно себя чувствуют в роли конфликтующих сторон. Компромиссы возможны, что и показал форум в Мюнхене.  

Донбасс на очереди

Самым главным, но, увы, скрытым от широкой публики событием конференции стало обсуждение плана размещения миротворцев на Донбассе. Сам план (или уж, во всяком случае, его контуры) обнародовал бывший глава НАТО Андрес Фог Расмуссен в докладе для ООН. Согласно этому документу предполагается разместить на Донбассе 30 тысяч человек. Миротворцы не должны представлять заинтересованные стороны – Россию и НАТО. Из близких союзников Москвы наиболее вероятно участие в миротворческой миссии Белоруссии, Из, в принципе, благоволящих Украине стран на Донбассе должны появиться представители нейтральной Швеции. В плане Расмуссена особо оговорено, что миротворцы будут не только на линии разграничения враждующих сторон, но и на границе России и Украины. Как известно, против этого варианта выступала Москва, но он и для Киева, и для Вашингтона является принципиальным.

Именно Россия и США, кстати сказать, являются главными переговорщиками по ситуации на Донбассе. «Нормандский формат», обсуждение конфликта Москвой и Киевом при посредничестве европейцев, Франции и Германии, исчерпал себя. Это ярко проявилось в Мюнхене, где встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» просто не состоялась. Они предпочли беседовать друг с другом отдельно, а не вместе. Показательно, что с министрами иностранных дел Белоруссии и Украины отдельную встречу провел спецпредставитель госдепа Курт Волкер, чиновник, непосредственно отвечающий в администрации Дональда Трампа за урегулирование конфликта на Донбассе.

Без Порошенко?

О конкретных решениях, касающихся размещения миротворцев, по итогам конференции в Мюнхене объявлено не было. Очевидно, конкретика появится позднее. Такого рода декларации делаются с трибуны ООН, после соответствующей санкции Совбеза. Однако после Мюнхена стало окончательно ясно, что мирный процесс сдвинулся с мертвой точки.

Грустная новость для украинского президента Петра Порошенко: вероятно, урегулирование на Донбассе окончательно завершится уже без него. Запад как мог, продемонстрировал, что нынешний украинский лидер является для него «хромой уткой», которой лучше бы досидеть до конца своего срока (а он не за горами: президентские выборы на Украине – в следующем году), да и уйти с миром. Дело даже не в том, что выступать во время Мюнхенской конференции Порошенко пришлось почти в пустом зале. Украина на столь важном мероприятии присутствовала фактически в двух делегациях. Вторую возглавляла злейший конкурент президента, Юлия Тимошенко. Ее рейтинг, в отличие от рейтинга Порошенко велик. Она – главный претендент на президентское кресло.

Впрочем, не следует забывать, что в претендентах номер один Тимошенко ходит не первые выборы. Но всякий раз ей мешает дружное нежелание украинской элиты видеть ее во главе страны. Против «леди Ю» неизменно объединяются олигархи и целые враждовавшие между собой кланы. Ющенко, Янукович, Порошенко – кто угодно, лишь бы не непомерно властолюбивая, слывущая нарушительницей обещаний и балансов сил Тимошенко. Правда, есть некие намеки на то, что у нее теперь появилась любовь Запада. Но этот ресурс, как учит новейшая украинская история, не самый надежный.

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