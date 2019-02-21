Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Циркон» как галоперидол для агрессивных пациентов мировой политики
Юнус-Бек Евкуров, отец пятерых детей: Все начинается с семьи, все добрые поступк...
«Это не игра»: как Эстония готовится к войне
Порошенко метит в чудотворцы (Руслан Осташко)
Главная / Политика

Мюллер закончит расследование "российского вмешательства" в выборы в США через неделю — СМИ

21 февраля 2019, 02:54  •  4 • Политика
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера касательно якобы имевшего место "российского вмешательства" в выборы 2016 года в США подходит к завершению, сообщает CNN. Через неделю выводы расследования будут представлены главе Минюста США, а после того Конгрессу и общественности.
При этом то, в каком объеме собранные Мюллером сведения поступят в Конгресс, а затем и на страницы американских СМИ, пока остается неясным. Сам генпрокурор США Ульям Барр желает сделать доклад своего ведомства законодателям и американскому обществу как можно более "прозрачным".
Доклад Мюллера генпрокурору будет конфиденциальным. Пока неизвестно, как много времени Минюсту потребуется на подготовку последующего доклада Конгрессу.
Сроки подготовки данного документа могут зависеть от такого события, как поездка Дональда Трампа во Вьетнам на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
"В результате один из самых насущных вопросов, с которым Барр столкнется в ближайшие недели, — это степень раскрытия выводов Мюллера Конгрессу", - настаивает CNN.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


4
Источник
Похожие новости
20 февраля 2019, 23:39
"Все слушают, видят и читают": Путин рассказал, как спецслужбы Запада используют интернет
20 февраля 2019, 20:24
В НАТО назвали недопустимыми "угрозы России" в послании Путина
20 февраля 2019, 13:54
"Больше детей - меньше налог": Путин потребовал пересмотреть меры поддержки материнства и детства
Загрузка...
20 февраля 2019, 23:39
"Вполне демократичное вмешательство": Германия продвигает кандидатов в Мосгордуму
20 февраля 2019, 20:24
"У него нет невыполненных обещаний": Михалков оценил шансы Зеленского на победу
20 февраля 2019, 07:24
Куба обвинила Трампа в клевете из-за событий в Венесуэле
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2019, 00:09
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
18 февраля 2019, 13:09
"Северному потоку - 2" готовят пустые трубы, но у "Газпрома" уже есть запасной план - СМИ
15 февраля 2019, 07:09
ВСУшники обругали российский Т-72Б3
15 февраля 2019, 03:54
"Оникс", "Яхонт" и "Циркон" отменят похороны "российских надежд": Эксперт разнёс характеристики ракеты NSM
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
17 февраля 2019, 20:54
Соловьев преподал урок истории немецкому эксперту: "Вы приносили войну на нашу землю два раза"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.