Мюллер вынуждает Манафорта предать Трампа

Суд присяжных в Вирджинии признал экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. Этого достаточно, чтобы тот провел остаток своей жизни за решеткой, избежать чего он может только «сдав» Трампа

Автор:

Латышев Сергей

Президент США Дональд Трамп стоит одной ногой в импичменте. Это стало окончательно ясно после оглашения приговора суда присяжных в Вирджинии в отношении бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта. Этот нечистый на руку лоббист, который так удачно консультировал экс-президента Виктора Януковича, что Украина стала американской колонией, признан, несмотря на оказанные им родине услуги, виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. Этого вполне достаточно для того, чтобы не признающий себя виновным 69-летний Манафорт, финансовые прегрешения которого, впрочем, вполне доказаны, провел остаток своей жизни за решеткой. Однако судьба этого по-своему выдающегося человека была бы не так интересна, если бы не была тесно связано с судьбой Трампа. Потому что решение суда присяжных в Вирджинии бьет и по нему тоже. Теперь президент США оказался перед дилеммой. Трамп очень сильно навредит себе политически, если помилует своего бывшего сотрудника. Но если он этого не сделает, то навредит себе еще больше.

В этом случае Манафорту, чтобы выкрутиться из создавшейся ситуации с минимальным ущербом, придется сотрудничать с копающей под Трампа уже свыше года командой спецпрокурора Роберта Мюллера, которой нужна голова президента. Это означает, что на начинающемся 14 сентября в столичном округе Колумбия втором процессе над Манафортом, где, помимо коррупции, отмывания 30 миллионов долларов, дачи ложных показаний и многого другого, ему вменяется в вину еще и «сговор против США», у него не будет выбора, кроме как начать «сотрудничать» с людьми Мюллера и «сливать» Трампа. Манафорту придется подтвердить всё, что Мюллеру и Ко необходимо для импичмента хозяина Белого дома. Назначенный «Глубинным государством» «схарчить» Трампа, спецпрокурор Мюллер уже выдвинул обвинения против 32 человек и добился – шантажом и угрозами сгноить за решеткой - пяти признательных заявлений.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер становится всё больше похожим на прокурора СССР Андрея Вышинского. Фото: www.globallookpress.com

Вердикт в Вирджинии

Тем не менее, даже вердикт в Вирджинии очень тяжел для Манафорта. Он признан виновным по пяти пунктам, связанным с нарушением налогового законодательства, двум пунктам, касающимся нарушения банковского законодательства, и одному - насчет сокрытия зарубежных банковских счетов. «Отмывание» денег, махинации с налогами связаны в основном с работой Манафорта на Украине. При желании и это можно пристегнуть к российскому «вмешательству» в американские выборы, поскольку всё это было «нарыто» ищейками Мюллера именно в рамках данного расследования.