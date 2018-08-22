Мюллер в очередной раз решил отсрочить приговор экс-помощнику Трампа

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер в четвертый раз попросил суд отсрочить вынесение приговора бывшему помощнику президента по национальной безопасности Майклу Флинну.

В США в четвертый раз запросили отсрочку для вынесения судебного приговора Майклу Флинну, который ранее занимал пост помощника президента по национальной безопасности. С соответствующим прошением к суду обратился спецпрокурор Роберт Мюллер.

Он отметил, что на данный момент пока нельзя назначить дату для вынесения приговора по делу Флинна.

Ранее сообщалось, что экс-помощник Трампа признал свою вину в даче ложных показаний, касающихся его бесед с российским послом Сергеем Кисляком в США.

На текущий момент это уже четвертая отсрочка, подаваемая по делу Флинна в суд. Известно, что представители защиты и обвинения в последние месяцы не были готовы согласовать сроки судебных заседаний. Однако не исключено, что судебные слушания по деятельности Флинна продолжатся через месяц.