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Мюллер в очередной раз решил отсрочить приговор экс-помощнику Трампа

22 августа 2018, 02:54  •  46 • В мире
Американский спецпрокурор Роберт Мюллер в четвертый раз попросил суд отсрочить вынесение приговора бывшему помощнику президента по национальной безопасности Майклу Флинну.
В США в четвертый раз запросили отсрочку для вынесения судебного приговора Майклу Флинну, который ранее занимал пост помощника президента по национальной безопасности. С соответствующим прошением к суду обратился спецпрокурор Роберт Мюллер.
Он отметил, что на данный момент пока нельзя назначить дату для вынесения приговора по делу Флинна.
Ранее сообщалось, что экс-помощник Трампа признал свою вину в даче ложных показаний, касающихся его бесед с российским послом Сергеем Кисляком в США.
На текущий момент это уже четвертая отсрочка, подаваемая по делу Флинна в суд. Известно, что представители защиты и обвинения в последние месяцы не были готовы согласовать сроки судебных заседаний. Однако не исключено, что судебные слушания по деятельности Флинна продолжатся через месяц.

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