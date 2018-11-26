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Мюллер нанесет решающий удар по Трампу в «российском деле»

26 ноября 2018, 22:54  •  86 • В мире
Спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер приготовил Дональду Трампу несколько неприятных сюрпризов. Главе Белого дома могут быть предъявлены реальные обвинения в связях с Россией. На чем хотят поймать Трампа?
Автор:
Кучер Егор
Расследование предполагаемой связи президента США Дональда Трампа и его штаба с Россией набирает обороты. В последние месяцы по этой теме сохранялось почти полное молчание, не считая хода, который сделал сам Трамп, отправив в отставку генпрокурора Джеффа Сешнса.
Как ожидается, теперь, после промежуточных выборов в Конгресс, на сцену должен выйти сам Мюллер и поделиться итогами своей работы в течение нескольких месяцев. Политологи уже предсказывают Трампу новые проблемы, ведь расследование явно не закончено, в нем все еще много «белых пятен», по мнению самого спецпрокурора.
Очередной выпад Мюллера против Трампа между тем может оказаться решающим. За время молчания в период выборов в Конгресс спецпрокурор получил возможность изучить большой объем материала и придумал, как у кого он будет выбивать признательные показания. Если обвинение против Трампа все же будет выдвинуто, то это серьезно пахнет импичментом. Как будут развиваться события?
В Вашингтоне зреет заговор
Как отмечает британское издание Independent, новые обвинения против Трампа будут выдвинуты просто как логичное продолжение расследования, которое имеет уже гигантские масштабы. Действительно, Мюллер перестраховался и замолчал на время выборов в Конгресс, чтобы избежать затем обвинений в возможном влиянии на их результаты.
Теперь выборы позади, и хотя Трамп прошел их не так удачно, как планировал, рейтинг главы Белого дома укрепляется на фоне экономических эффектов, например, падения цен на нефть, которого Трамп обещал добиться и сдержал слово. По мнению Мюллера, постепенно приближается тот самый момент, когда удар по Трампу может быть наиболее эффективным.
Президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Independent также отмечает, что кольцо вокруг президента США сужается, так как Мюллеру уже удалось сломить сопротивление четырех помощников Трампа, двое из которых дали признательные показания.
Из этих четырех чиновников бывший советник президента по внешней политике Джордж Пападопулос признал себя виновным в том, что давал ложные показания ФБР. В этом же признался и бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн,

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