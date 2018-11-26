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Мюллер нанесет решающий удар по Трампу в «российском деле»
26 ноября 2018, 22:54 • 86 • В мире
Спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер приготовил Дональду Трампу несколько неприятных сюрпризов. Главе Белого дома могут быть предъявлены реальные обвинения в связях с Россией. На чем хотят поймать Трампа?
Автор:
Кучер Егор
Расследование предполагаемой связи президента США Дональда Трампа и его штаба с Россией набирает обороты. В последние месяцы по этой теме сохранялось почти полное молчание, не считая хода, который сделал сам Трамп, отправив в отставку генпрокурора Джеффа Сешнса.
Как ожидается, теперь, после промежуточных выборов в Конгресс, на сцену должен выйти сам Мюллер и поделиться итогами своей работы в течение нескольких месяцев. Политологи уже предсказывают Трампу новые проблемы, ведь расследование явно не закончено, в нем все еще много «белых пятен», по мнению самого спецпрокурора.
Очередной выпад Мюллера против Трампа между тем может оказаться решающим. За время молчания в период выборов в Конгресс спецпрокурор получил возможность изучить большой объем материала и придумал, как у кого он будет выбивать признательные показания. Если обвинение против Трампа все же будет выдвинуто, то это серьезно пахнет импичментом. Как будут развиваться события?
В Вашингтоне зреет заговор
Как отмечает британское издание Independent, новые обвинения против Трампа будут выдвинуты просто как логичное продолжение расследования, которое имеет уже гигантские масштабы. Действительно, Мюллер перестраховался и замолчал на время выборов в Конгресс, чтобы избежать затем обвинений в возможном влиянии на их результаты.
Теперь выборы позади, и хотя Трамп прошел их не так удачно, как планировал, рейтинг главы Белого дома укрепляется на фоне экономических эффектов, например, падения цен на нефть, которого Трамп обещал добиться и сдержал слово. По мнению Мюллера, постепенно приближается тот самый момент, когда удар по Трампу может быть наиболее эффективным.
Президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Independent также отмечает, что кольцо вокруг президента США сужается, так как Мюллеру уже удалось сломить сопротивление четырех помощников Трампа, двое из которых дали признательные показания.
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