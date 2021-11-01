«Мю» и «лямбда»: в России выявили случаи заболевания двумя разновидностями коронавируса

В России был выявлен один случай заболевания коронавирусным штаммом «лямбда» и три случая — вариантом «мю», сообщили в Роспотребнадзоре. При этом подчёркивается, что доминирующей в стране остаётся мутация «дельта». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что страна с весны находится в пятой фазе пандемии COVID-19. В свою очередь, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург напомнил, что вакцинация «Спутником V» не вызывает никаких побочных явлений. При этом исследование препарата в Аргентине продемонстрировало, что отечественная вакцина обладает высокой эффективностью в предотвращении заболевания коронавирусом у людей старше 60 лет.

В России за сутки зафиксировано 40 402 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 8 554 192.

При этом накануне в РФ было зарегистрирован максимальный показатель новых случаев коронавируса за сутки — 40 993.

За минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 1 155 летальных исходов. Всего в РФ скончались 239 693 пациента с COVID-19.

После заболевания коронавирусом выздоровели 7 381 726 человек (23 187 — за последние 24 часа).

Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки было зарегистрировано в Москве (7103), Санкт-Петербурге (3250) и Московской области (2866).

Наряду с этим директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщила, что в РФ к настоящему моменту было выявлено только три случая заболевания штаммом коронавируса «мю» и один — «лямбдой», передаёт РИА Новости. По его словам, доминирующим остаётся мутация «дельта».

Россия находится в пятой фазе пандемии COVID-19 начиная с весны 2021 года. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье в «Российской газете». По его словам, наблюдается подъём уровня заболеваемости, который с учётом большего объёма тестирования достиг исторического максимума.

«При этом жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой «окопной» войны с пандемией. И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции», — отметил Медведев.

Он также отметил, что в современной России отношение к вакцинации формировалось под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды на основе противоречивых и недостоверных фактов.

«Именно поэтому наша страна сталкивается с такими трудностями при проведении вакцинации. И если мы не найдём способов убедить людей в безответственности, даже, скажем прямо, асоциальности такого поведения, нас ждут ещё более тяжёлые времена», — пояснил бывший премьер-министр.

Вместе с тем Медведев полагает, что в целом ситуацию с COVID-19 в мире в ближайшие месяцы удастся взять под контроль, но при этом необходимо сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем.

«От государств всего мира это требует серьёзнейшего внимания ко всем системам, ответственным за жизнь, здоровье и благополучие граждан. Необходимо внедрение новых технологий и инструментов во все сферы экономики и жизни. Нужно направить максимум сил и ресурсов на устранение ключевых точек неравенства в обществе, поддержку наиболее уязвимых категорий людей, создание «подушки безопасности» на случай чрезвычайных обстоятельств», — заметил зампред Совбеза России.

«Спутник V»

Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививка вакциной от COVID-19 «Спутник V» не вызывает никаких побочных явлений у ревакцинировавшихся.

«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос о том, как люди переносят вакцинацию этим препаратом в третий раз.

При этом, по его словам, в Центре имени Гамалеи подобрали дозу «Спутник V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения.

«Для более младшей группы «Спутник V» разведён уже 10 раз», — пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Александр Гинцбург также указывал, что вакцинация «Спутником V» и последующая ревакцинация при помощи назальной вакцины, предположительно, защитят не только от тяжёлой формы коронавируса, но и в принципе от заболевания COVID-19.

РИА Новости

© Александр Кряжев

К данному моменту в России первым компонентом привились уже 56 787 209 человек, полный курс прошли 50 960 796 россиян. Таким образом, коллективный иммунитет в стране составляет 46,8%.

Граждане РФ могут бесплатно привиться одной из зарегистрированных в стране вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

«Спутник V» в Аргентине и Камбодже

Отечественная вакцина против COVID-19 «Спутник V» эффективно защищает от заражения пожилых людей. Это следует из результатов исследования, в котором приняли участие 660 тыс. жителей Буэнос-Айреса в возрасте 60 и более лет. Они были вакцинированы одним из трёх препаратов — «Спутник V», AstraZeneca или Sinopharm.

«Результаты исследования показывают, что уровень инфицирования снизился более чем на 88% среди прошедших полный курс вакцинации препаратом «Спутник V». Полная вакцинация также позволила снизить смертность от COVID-19 на 96,6%», — приводит текст сообщения пресс-служба РФПИ.

Также указывается, что прохождения полного курса иммунизации «Спутником V» снизило смертность от всех причин на 94,2% среди лиц в возрасте 80 лет и более лет, на 98,2% — в возрасте от 70 до 79 лет.

«Полученные результаты подтверждают высокую эффективность «Спутник V» в защите пожилых людей от инфицирования и осложнений COVID-19», — констатировали в РФПИ.

Кроме того, накануне российские вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» и «Спутник Лайт» были зарегистрированы в Королевстве Камбоджа. Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрили применение вакцины «Спутник V».

Отечественная двухкомпонентная вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Как отмечает РФПИ, данные о применении «Спутника V» в ходе вакцинации населения в ряде стран — в числе которых Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия — демонстрируют, что отечественный препарат — один из самых безопасных и эффективных против коронавируса.