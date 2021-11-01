Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
Главная / В России

«Мю» и «лямбда»: в России выявили случаи заболевания двумя разновидностями коронавируса

01 ноября 2021, 13:30  •  140 • В России
В России был выявлен один случай заболевания коронавирусным штаммом «лямбда» и три случая — вариантом «мю», сообщили в Роспотребнадзоре. При этом подчёркивается, что доминирующей в стране остаётся мутация «дельта». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что страна с весны находится в пятой фазе пандемии COVID-19. В свою очередь, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург напомнил, что вакцинация «Спутником V» не вызывает никаких побочных явлений. При этом исследование препарата в Аргентине продемонстрировало, что отечественная вакцина обладает высокой эффективностью в предотвращении заболевания коронавирусом у людей старше 60 лет.
 
РИА Новости © Алексей Сухоруков
 

В России за сутки зафиксировано 40 402 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 8 554 192.

При этом накануне в РФ было зарегистрирован максимальный показатель новых случаев коронавируса за сутки — 40 993.

За минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 1 155 летальных исходов. Всего в РФ скончались 239 693 пациента с COVID-19.

После заболевания коронавирусом выздоровели 7 381 726 человек (23 187 — за последние 24 часа).

Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки было зарегистрировано в Москве (7103), Санкт-Петербурге (3250) и Московской области (2866).

Наряду с этим директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщила, что в РФ к настоящему моменту было выявлено только три случая заболевания штаммом коронавируса «мю» и один — «лямбдой», передаёт РИА Новости. По его словам, доминирующим остаётся мутация «дельта».

Россия находится в пятой фазе пандемии COVID-19 начиная с весны 2021 года. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье в «Российской газете». По его словам, наблюдается подъём уровня заболеваемости, который с учётом большего объёма тестирования достиг исторического максимума.

«При этом жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой «окопной» войны с пандемией. И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции», — отметил Медведев.

Он также отметил, что в современной России отношение к вакцинации формировалось под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды на основе противоречивых и недостоверных фактов.

«Именно поэтому наша страна сталкивается с такими трудностями при проведении вакцинации. И если мы не найдём способов убедить людей в безответственности, даже, скажем прямо, асоциальности такого поведения, нас ждут ещё более тяжёлые времена», — пояснил бывший премьер-министр.

Вместе с тем Медведев полагает, что в целом ситуацию с COVID-19 в мире в ближайшие месяцы удастся взять под контроль, но при этом необходимо сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем.

«От государств всего мира это требует серьёзнейшего внимания ко всем системам, ответственным за жизнь, здоровье и благополучие граждан. Необходимо внедрение новых технологий и инструментов во все сферы экономики и жизни. Нужно направить максимум сил и ресурсов на устранение ключевых точек неравенства в обществе, поддержку наиболее уязвимых категорий людей, создание «подушки безопасности» на случай чрезвычайных обстоятельств», — заметил зампред Совбеза России.

«Спутник V»

Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививка вакциной от COVID-19 «Спутник V» не вызывает никаких побочных явлений у ревакцинировавшихся.

«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос о том, как люди переносят вакцинацию этим препаратом в третий раз.

При этом, по его словам, в Центре имени Гамалеи подобрали дозу «Спутник V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения.

«Для более младшей группы «Спутник V» разведён уже 10 раз», — пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Александр Гинцбург также указывал, что вакцинация «Спутником V» и последующая ревакцинация при помощи назальной вакцины, предположительно, защитят не только от тяжёлой формы коронавируса, но и в принципе от заболевания COVID-19.

  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

К данному моменту в России первым компонентом привились уже 56 787 209 человек, полный курс прошли 50 960 796 россиян. Таким образом, коллективный иммунитет в стране составляет 46,8%.

Граждане РФ могут бесплатно привиться одной из зарегистрированных в стране вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

«Спутник V» в Аргентине и Камбодже

Отечественная вакцина против COVID-19 «Спутник V» эффективно защищает от заражения пожилых людей. Это следует из результатов исследования, в котором приняли участие 660 тыс. жителей Буэнос-Айреса в возрасте 60 и более лет. Они были вакцинированы одним из трёх препаратов — «Спутник V», AstraZeneca или Sinopharm.

«Результаты исследования показывают, что уровень инфицирования снизился более чем на 88% среди прошедших полный курс вакцинации препаратом «Спутник V». Полная вакцинация также позволила снизить смертность от COVID-19 на 96,6%», — приводит текст сообщения пресс-служба РФПИ.

Также указывается, что прохождения полного курса иммунизации «Спутником V» снизило смертность от всех причин на 94,2% среди лиц в возрасте 80 лет и более лет, на 98,2% — в возрасте от 70 до 79 лет.

«Полученные результаты подтверждают высокую эффективность «Спутник V» в защите пожилых людей от инфицирования и осложнений COVID-19», — констатировали в РФПИ.

Кроме того, накануне российские вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» и «Спутник Лайт» были зарегистрированы в Королевстве Камбоджа. Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.  Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрили применение вакцины «Спутник V».

Отечественная двухкомпонентная вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Как отмечает РФПИ, данные о применении «Спутника V» в ходе вакцинации населения в ряде стран — в числе которых Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия — демонстрируют, что отечественный препарат — один из самых безопасных и эффективных против коронавируса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





140
Источник
Похожие новости
30 октября 2021, 20:40
«Было прямое указание — никому не докладывать»: командир погибшей в 1986 году подлодки К-219 о причинах трагедии
30 октября 2021, 17:10
«Актуальные потребности на рынке труда»: Минпросвещения намерено прекратить приём в колледжи по 43 профессиям
30 октября 2021, 00:15
«По сравнению с сентябрём увеличилась на 23,8%»: Голикова сообщила о росте смертности в РФ на фоне ситуации с COVID-19
31 октября 2021, 08:20
«Надёжное прикрытие»: как продвигается модернизация российского парка «летающих радаров»
01 ноября 2021, 07:40
Плата за денежные переводы и новый сертификат о вакцинации: что изменится в жизни россиян в ноябре
29 октября 2021, 20:45
«Может скрыться»: суд продлил арест обвиняемому в организации в даркнете заказных убийств
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
01 ноября 2021, 09:30
Украина захватила десятки российских локомотивов: это разграбление
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового к...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2021, 14:00
Театр военных действий: крушение MH17 было частью спецоперации Киева - Пинчук
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
30 октября 2021, 10:50
Сексуальный скандал в 36-й ОБрМП ВСУ или как инструкторы НАТО обучают соответствию стандартам Альянса
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
29 октября 2021, 02:10
Авиакомпании США пригрозили Блинкену. Поводом стали полёты над Россией
28 октября 2021, 15:05
Украинская военщина наступает, а власти народных республик делают вид, что ничего не происходит
25 октября 2021, 17:05
В Украине меняется пенсионный возраст
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.