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Мытьё полов и отказ от встреч с коллегами: В Совфеде рассказали о мерах борьбы с коронавирусом
13 марта 2020, 19:35 • 62 • Политика
В Совфеде рассказали о мерах борьбы с коронавирусом. В частности, введено регулярное мытьё полов с дезинфицирующими средствами. Кроме того, сенаторы отказываются от встреч с иностранными коллегами.
Члены Совета Федерации России свели к минимуму прямые контакты с иностранными коллегами из-за коронавируса. Об этом пишет "Парламентская газета".
Исключения делаются только для тех контактов, которые невозможно или нецелесообразно переносить.
"Нарабатываем опыт дистанционного общения - видеомосты, телеконференции, обычная переписка", - рассказал журналистам председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачёв.
Кроме того, в целях профилактики полы в здании Совфеда регулярно обрабатывают водой с дезинфицирующими средствами. Сенаторы также получили сборник рекомендаций по правилам личной гигиены.
Непосредственно "Парламентская газета" сообщила о том, что временно прекращает приглашать других журналистов на встречи в пресс-центр редакции. Однако круглые столы будут транслироваться в Сети.
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