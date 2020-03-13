Мытьё полов и отказ от встреч с коллегами: В Совфеде рассказали о мерах борьбы с коронавирусом

Члены Совета Федерации России свели к минимуму прямые контакты с иностранными коллегами из-за коронавируса. Об этом пишет "Парламентская газета".

Исключения делаются только для тех контактов, которые невозможно или нецелесообразно переносить.

"Нарабатываем опыт дистанционного общения - видеомосты, телеконференции, обычная переписка", - рассказал журналистам председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачёв.

Кроме того, в целях профилактики полы в здании Совфеда регулярно обрабатывают водой с дезинфицирующими средствами. Сенаторы также получили сборник рекомендаций по правилам личной гигиены.

Непосредственно "Парламентская газета" сообщила о том, что временно прекращает приглашать других журналистов на встречи в пресс-центр редакции. Однако круглые столы будут транслироваться в Сети.