«Мыслят штампами»: в США обеспокоены возможностью «введения войск РФ» в Белоруссию

Американские сенаторы Кристофер Кунс и Линдси Грэм выразили обеспокоенность якобы возможным введением российских войск на территорию Белоруссии. Свою позицию политики изложили в письме, адресованном президенту США Дональду Трампу. Так, в тексте, с которым ознакомился RT, говорится, что в случае реализации подобного сценария союзники Вашингтона по НАТО в Восточной Европе окажутся «под угрозой», а сама Белоруссия «лишится остатков суверенитета». В свою очередь, эксперты заявили, что представители политического истеблишмента США вновь продемонстрировали тенденцию «мыслить шаблонами», несвойственную российской внешней политике.

Американские сенаторы — демократ Кристофер Кунс и республиканец Линдси Грэм — выразили обеспокоенность якобы возможным введением российских войск в Белоруссию «для обеспечения безопасности» в республике. Такая формулировка содержится в направленном президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу письме, с текстом которого ознакомился RT.

«В случае введения российских войск в города Белоруссии, страна лишится остатков своего суверенитета, и усилия по продвижению демократии застопорятся на десятилетия», — полагают члены верхней палаты конгресса.

К такому выводу Кунс и Грэм, как следует из письма, пришли после того, как белорусский президент Александр Лукашенко заявил о достигнутой с российским коллегой Владимиром Путиным договорённости в сфере обеспечения безопасности в республике после выборов, результаты которых, как считают сенаторы, «были сфальсифицированы» в пользу избранного лидера.

Напомним, в середине августа Путин и Лукашенко дважды провели телефонные переговоры.

Как отметили впоследствии в Кремле, стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и оказываемое на страну давление извне.

В свете развивающихся событий в Москве подтвердили готовность при необходимости оказать содействие Минску в разрешении проблем как на основе принципов Договора о создании Союзного государства, так и по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Как позднее уточнил Путин, речь идёт о возможности применения в Белоруссии сил «резерва из сотрудников правоохранительных органов», но лишь в случае, если ситуация в республике выйдет из-под контроля.

«Мы договорились также, что он (резерв. — RT) не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — сказал президент.

В то же время он добавил, что Россия исходит из того, что ситуация в соседнем государстве разрешится мирным путём, и что необходимости использовать сформированный резерв не возникнет.

На фоне переговоров Москвы и Минска, как утверждают Грэм и Кунс, «подконтрольные Кремлю журналисты публично призывали направить в Белоруссию «вежливых людей» из России».

«Если Белоруссия станет местом проведения российской операции, то силы этой операции окажутся у границ стран НАТО — Польши и Литвы, — что поставит под угрозу наших союзников в Восточной Европе», — предположили американские сенаторы.

Определение «вежливые люди» использовалось по отношению к российским военнослужащим, направленным в 2014 году в Крым после соответствующего запроса властей региона, отказавшихся признать легитимность нового украинского руководства.

Военные, как отмечалось, были задействованны в работе по обеспечению безопасности проведения референдума на полуострове и недопущению ухудшения обстановки в регионе.

Вооруженные люди у здания аэропорта Симферополя, 2014 год

РИА Новости

© Андрей Стенин

При этом, несмотря на временное увеличение численности российских военнослужащих на территории полуострова, Москва не нарушила данных Киеву обязательств по условиям пребывания Черноморского флота России в Крыму.

«Всё происходило в строгом соответствии с действовавшим соглашением с Украиной. Да, в какой-то момент численность российских войск в Крыму увеличилась, но, повторяю, мы не превысили квоту, разрешённую российско-украинским договором по базе ВМФ», — объяснил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Если бы Россия не оказала поддержку Крыму, Украина начала бы на полуострове сценарий, который мы наблюдаем в Донбассе, отметил в разговоре с RT крымский политолог Владислав Ганжара. В то же время в Белоруссии ситуация обстоит совершенно иначе, подчеркнул он.

Говоря о возможной помощи Минску со стороны Москвы, эксперт напомнил, что их связывает в том числе тесное сотрудничество в сфере обороны. Учитывая этот факт, по мнению Ганжары, соответствующее российское содействие может быть оказано, но лишь в случае, если «речь будет идти о внешней угрозе».

«Нагнетание в Америке, да и в целом в западном информационном пространстве ситуации с потенциальной «интервенцией» Российской Федерации в Белоруссию, на мой взгляд, может нарастать. Ведь то, как ситуация разворачивается сегодня — мы видим относительную её стабилизацию — Запад и, в первую очередь, Соединённые Штаты, однозначно не устраивает», — добавил он.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что заявления Кунса и Грэма относительно «введения войск» — обычное дело для американского политического мышления.

«Опять мы видим, что американцы мыслят своими штампами... Вот это один из подобных случаев. Они почему-то думают, что и Россия строит свою политику таким же образом», — сказал эксперт.

«Не принимаем результаты выборов»

Американские сенаторы Кунс и Грэм в своём письме также призвали Трампа выступить против возможных «авантюрных действий» со стороны России в Белоруссии и сотрудничать с партнёрами из Европейского союза по линии урегулирования ситуации в республике.

«Призываем вас пойти на сотрудничество с европейскими партнёрами, чтобы убедить правительство Белоруссии прекратить его посягательство на демократические ценности, а также принять все необходимые меры для обеспечения в стране соблюдения прав человека и основных свобод. Также чрезвычайно важно, чтобы вы решительно и публично выступили против возможности дальнейших авантюрных действий со стороны России», — говорится в тексте.

В Соединённых Штатах неоднократно критически высказывались по поводу итогов президентского голосования в Белоруссии.

«Мы были чрезвычайно обеспокоены выборами и глубоко разочарованы тем, что они не были более свободными и честными. Мы прежде сталкивались с подобным поведением и сожалеем, что всё прошло именно так», — заявлял госсекретарь США Майк Помпео.

Участник протестов в Белоруссии

Reuters

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В Европе, по словам Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, не готовы признать итоги состоявшегося голосования.

«Белоруссия: ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа по санкциям в отношении виновных в насилии и фальсификации», — написал он в Twitter.

Стоит отметить, что изучением вариантов возможных ограничений Брюссель занимается совместно с Вашингтоном, как ранее заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

«Что касается потенциальных санкций, США продолжат переговоры с нашими союзниками и партнёрами в Европе, чтобы согласовать, вероятно, адресные санкции против тех, кто был причастен как к жестокости и насилию против мирных граждан и протестующих, так и к явной фальсификации в день выборов», — уточнил он.

Как пояснил RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, запрос американских сенаторов соответствует геополитическому проекту американского истеблишмента. По мнению аналитика, политики пытаются увязать происходящее в Белоруссии с Россией, чтобы изолировать Москву от Европы.

«Если в Белоруссию придут прозападные силы, то США смогут реализовать свой давний геополитический проект по изоляции России от Европы и, в первую очередь, от Германии — её экономического центра», — добавил политолог.

Между тем профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин предположил, что Дональд Трамп проигнорирует требование сенаторов. Приближаются президентские выборы, поэтому нынешний лидер, скорее всего, сконцентрируется на внутренних проблемах страны. Напомним, что голосование запланировано на 3 ноября.

«До выборов осталось совсем немного, и Трампу сейчас нужно сосредоточиться на внутренней повестке. Американского избирателя волнует, будет ли завтра работа, а не что происходит в Белоруссии, о которой они раньше и не слышали... Для рядового американца важны другие вопросы», — заключил он.