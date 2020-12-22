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Мыслят штаммами: введут ли в России новые ограничения из-за SARS-CoV-2
22 декабря 2020, 21:55 • 62 • Политика
Правительство может ввести дополнительные ограничения, если в России обнаружат новый штамм SARS-CoV-2, однако полный локдаун маловероятен, считают политики и эксперты, опрошенные «Известиями» по итогам заседания совета кабмина по коронавирусу. На совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране не выявлен «британский» вариант COVID, однако были другие мутации, не такие опасные. Вакцинация, по ее мнению, позволит успешно бороться и с этим видом. Для этого до конца года Россия произведет 2 млн доз препарата, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Тысячи мутаций
Пока люди стали потихоньку уживаться с привычным коронавирусом, охватившим 22 декабря все континенты, большой переполох навел его «младший брат». После того, как в Великобритании обнаружили новый штамм SARS-CoV-2, около 30 стран решили приостановить с ней авиасообщение. Ученые уверяют, что главная опасность вариации вируса заключается в скорости распространения, которая выше на 70%, чем у COVID-19. Предполагается, что уровень смертоносности и реакция на вакцины почти не отличаются.
На заседании 22 декабря глава Роспотребнадзора отметила, что на данный момент у россиян уже обнаружено более 1,4 тыс. мутаций COVID. Однако она сразу поспешила всех успокоить: «российские вариации» не связаны с изменением свойств вируса, а их появление можно считать «рутиной». Возможность передачи от человека к человеку и патогенность у них такая же, как и у уже привычной инфекции.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
— Если говорить о том, что произошло, и о тех материалах, которые нам доступны, то их анализ показывает, что с начала ноября только 6% всех геномов, которые опубликовала Великобритания, содержали в себе эту мутацию. И единичные случаи мутации с сентября по ноябрь были зарегистрированы на территории Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии. И на территории Великобритании эти мутации были очевидны уже в июне текущего года, — сообщила Анна Попова.
Хотя отечественные вакцины эффективны и в борьбе с новым штаммом, для минимизации рисков заражения россиян правительство уже приостановило авиасообщение с Соединенным Королевством, напомнила она. Чтобы как можно больше желающих смогли сделать антиковидную прививку, до конца года РФ выпустит 2 млн доз препарата, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Кроме новой вспышки в Британии, на совете обсудили и долгоиграющие проблемы — медленные выплаты медикам за работу в особо сложных условиях и нехватку лекарств. Глава правительства напомнил, что руководители профильных ведомств и губернаторы не должны надеяться, что за них кто-то выполнит обязанности — им нужно оперативно реагировать на обращения и жалобы населения.
Глазго, Шотландия
Фото: REUTERS/Andrew Milligan
На социальные выплаты медработникам кабмин выделит еще свыше 52 млрд рублей. Эти средства выдадут специалистам до марта.
— Ваша задача — следить, чтобы и эти средства, и выделенные ранее быстро и вовремя поступали к адресатам. Если видите, что где-то есть проволочки, — решайте проблему в буквальном смысле слова в ручном режиме, — призвал чиновников премьер.
Незабытое старое
В случае обнаружения нового штамма, возможно введение новых или усиление имеющихся превентивных мер, ведь это позволит эффективнее и легче предупредить возможную угрозу, а не бороться с распространением заболевания, заявила «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко. При этом пока рано делать окончательные выводы о британском штамме SARS-CoV-2, потому что имеющие данные о вирусе полностью не подтверждены.
— Здесь необходимо самим гражданам более ответственно отнестись к возможной опасности и потенциальным последствиям: строго, должным образом соблюдать все требования Роспотребнадзора, а также меры, принятые в регионах. В противном случае, не буду исключать возможности кратковременного введения или усиления ограничительных мероприятий, в том числе прекращения авиасообщения с другими странами. Считаю это вполне оправданным, ведь, во главе стоят жизни и здоровье людей. При этом уверена, что полного локдауна нам удастся избежать и таких жестких ограничений, какие были прежде, уже не будет, — считает политик.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Решение о прекращении авиасообщения с Британией стоило принять раньше, уверены другие сенаторы, не исключающие закрытия границ и с иными странами.
— Нам стоит максимально ограничить возможность проникновения данного штамма в Россию. Нужно действовать оперативно, нельзя не замечать его опасность и рисков увеличения заболеваемости из-за него. Сообщение стоит блокировать с максимальным количеством стран, в которых зафиксированы эту мутации, — сказал «Известиям» член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.
С этим мнением не совсем согласны в экспертном сообществе. Введение строгих ограничений может принести больше вреда, чем пользы, пояснил «Известиям» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
— Новый штамм — не повод, чтобы вводить локдаун. Новые вариации вируса все время будут возникать, это совершенно естественный процесс. В ограничении авиасообщения большого смысла нет, потому что если новый штамм уже где-то и возник, то он уже и распространился. Он уже и там, и сям. Закрываться поздно. Это делают, но смысла я большого не вижу, — добавил эксперт.
Накануне Нового года россияне уже успели столкнуться с усилением ограничений и введением новых правил. Вполне вероятно, что роста числа заболевших коронавирусом во время праздников удастся избежать, потому что многим не нужно ехать на работу или отводить детей в школу, считает Татьяна Кусайко. Кроме того, во многих регионах не будут работать развлекательные центры, а также запрещено проводить массовые мероприятия. Однако нагрузка на стационары и службы скорой помощи может повыситься по другим причинам — например, из-за традиционного учащения обращений с травмами и отравлениями из-за чрезмерного употребления алкоголя.
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