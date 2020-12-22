Мыслят штаммами: введут ли в России новые ограничения из-за SARS-CoV-2

Правительство может ввести дополнительные ограничения, если в России обнаружат новый штамм SARS-CoV-2, однако полный локдаун маловероятен, считают политики и эксперты, опрошенные «Известиями» по итогам заседания совета кабмина по коронавирусу . На совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране не выявлен «британский» вариант COVID , однако были другие мутации, не такие опасные. Вакцинация, по ее мнению, позволит успешно бороться и с этим видом. Для этого до конца года Россия произведет 2 млн доз препарата, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Тысячи мутаций

Пока люди стали потихоньку уживаться с привычным коронавирусом, охватившим 22 декабря все континенты, большой переполох навел его «младший брат». После того, как в Великобритании обнаружили новый штамм SARS-CoV-2, около 30 стран решили приостановить с ней авиасообщение. Ученые уверяют, что главная опасность вариации вируса заключается в скорости распространения, которая выше на 70%, чем у COVID-19 . Предполагается, что уровень смертоносности и реакция на вакцины почти не отличаются.

На заседании 22 декабря глава Роспотребнадзора отметила, что на данный момент у россиян уже обнаружено более 1,4 тыс. мутаций COVID . Однако она сразу поспешила всех успокоить: «российские вариации» не связаны с изменением свойств вируса, а их появление можно считать «рутиной» . Возможность передачи от человека к человеку и патогенность у них такая же, как и у уже привычной инфекции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

— Если говорить о том, что произошло, и о тех материалах, которые нам доступны, то их анализ показывает, что с начала ноября только 6% всех геномов, которые опубликовала Великобритания, содержали в себе эту мутацию . И единичные случаи мутации с сентября по ноябрь были зарегистрированы на территории Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии. И на территории Великобритании эти мутации были очевидны уже в июне текущего года, — сообщила Анна Попова.

Хотя отечественные вакцины эффективны и в борьбе с новым штаммом, для минимизации рисков заражения россиян правительство уже приостановило авиасообщение с Соединенным Королевством, напомнила она. Чтобы как можно больше желающих смогли сделать антиковидную прививку, до конца года РФ выпустит 2 млн доз препарата, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Кроме новой вспышки в Британии, на совете обсудили и долгоиграющие проблемы — медленные выплаты медикам за работу в особо сложных условиях и нехватку лекарств . Глава правительства напомнил, что руководители профильных ведомств и губернаторы не должны надеяться, что за них кто-то выполнит обязанности — им нужно оперативно реагировать на обращения и жалобы населения.

Глазго, Шотландия Фото: REUTERS/Andrew Milligan

На социальные выплаты медработникам кабмин выделит еще свыше 52 млрд рублей. Эти средства выдадут специалистам до марта.

— Ваша задача — следить, чтобы и эти средства, и выделенные ранее быстро и вовремя поступали к адресатам. Если видите, что где-то есть проволочки, — решайте проблему в буквальном смысле слова в ручном режиме, — призвал чиновников премьер.

Незабытое старое

В случае обнаружения нового штамма, возможно введение новых или усиление имеющихся превентивных мер, ведь это позволит эффективнее и легче предупредить возможную угрозу, а не бороться с распространением заболевания, заявила «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко . При этом пока рано делать окончательные выводы о британском штамме SARS-CoV-2, потому что имеющие данные о вирусе полностью не подтверждены.

— Здесь необходимо самим гражданам более ответственно отнестись к возможной опасности и потенциальным последствиям: строго, должным образом соблюдать все требования Роспотребнадзора, а также меры, принятые в регионах. В противном случае, не буду исключать возможности кратковременного введения или усиления ограничительных мероприятий, в том числе прекращения авиасообщения с другими странами. Считаю это вполне оправданным, ведь, во главе стоят жизни и здоровье людей . При этом уверена, что полного локдауна нам удастся избежать и таких жестких ограничений, какие были прежде, уже не будет, — считает политик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Решение о прекращении авиасообщения с Британией стоило принять раньше, уверены другие сенаторы , не исключающие закрытия границ и с иными странами.

— Нам стоит максимально ограничить возможность проникновения данного штамма в Россию . Нужно действовать оперативно, нельзя не замечать его опасность и рисков увеличения заболеваемости из-за него. Сообщение стоит блокировать с максимальным количеством стран, в которых зафиксированы эту мутации, — сказал «Известиям» член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

С этим мнением не совсем согласны в экспертном сообществе. Введение строгих ограничений может принести больше вреда, чем пользы, пояснил «Известиям» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

— Новый штамм — не повод, чтобы вводить локдаун . Новые вариации вируса все время будут возникать, это совершенно естественный процесс. В ограничении авиасообщения большого смысла нет, потому что если новый штамм уже где-то и возник, то он уже и распространился. Он уже и там, и сям. Закрываться поздно. Это делают, но смысла я большого не вижу, — добавил эксперт.