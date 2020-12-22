Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё&...
Лавров ответил почти плачущему украинскому министру
Главная / Политика

Мыслят штаммами: введут ли в России новые ограничения из-за SARS-CoV-2

22 декабря 2020, 21:55  •  62 • Политика
Правительство может ввести дополнительные ограничения, если в России обнаружат новый штамм SARS-CoV-2, однако полный локдаун маловероятен, считают политики и эксперты, опрошенные «Известиями» по итогам заседания совета кабмина по коронавирусу. На совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране не выявлен «британский» вариант COVID, однако были другие мутации, не такие опасные. Вакцинация, по ее мнению, позволит успешно бороться и с этим видом. Для этого до конца года Россия произведет 2 млн доз препарата, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Тысячи мутаций

Пока люди стали потихоньку уживаться с привычным коронавирусом, охватившим 22 декабря все континенты, большой переполох навел его «младший брат». После того, как в Великобритании обнаружили новый штамм SARS-CoV-2, около 30 стран решили приостановить с ней авиасообщение. Ученые уверяют, что главная опасность вариации вируса заключается в скорости распространения, которая выше на 70%, чем у COVID-19. Предполагается, что уровень смертоносности и реакция на вакцины почти не отличаются.
На заседании 22 декабря глава Роспотребнадзора отметила, что на данный момент у россиян уже обнаружено более 1,4 тыс. мутаций COVID. Однако она сразу поспешила всех успокоить: «российские вариации» не связаны с изменением свойств вируса, а их появление можно считать «рутиной». Возможность передачи от человека к человеку и патогенность у них такая же, как и у уже привычной инфекции.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
Если говорить о том, что произошло, и о тех материалах, которые нам доступны, то их анализ показывает, что с начала ноября только 6% всех геномов, которые опубликовала Великобритания, содержали в себе эту мутацию. И единичные случаи мутации с сентября по ноябрь были зарегистрированы на территории Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии. И на территории Великобритании эти мутации были очевидны уже в июне текущего года, — сообщила Анна Попова.
Хотя отечественные вакцины эффективны и в борьбе с новым штаммом, для минимизации рисков заражения россиян правительство уже приостановило авиасообщение с Соединенным Королевством, напомнила она. Чтобы как можно больше желающих смогли сделать антиковидную прививку, до конца года РФ выпустит 2 млн доз препарата, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Кроме новой вспышки в Британии, на совете обсудили и долгоиграющие проблемы — медленные выплаты медикам за работу в особо сложных условиях и нехватку лекарств. Глава правительства напомнил, что руководители профильных ведомств и губернаторы не должны надеяться, что за них кто-то выполнит обязанности — им нужно оперативно реагировать на обращения и жалобы населения.
Глазго, Шотландия
Фото: REUTERS/Andrew Milligan
На социальные выплаты медработникам кабмин выделит еще свыше 52 млрд рублей. Эти средства выдадут специалистам до марта.
Ваша задача — следить, чтобы и эти средства, и выделенные ранее быстро и вовремя поступали к адресатам. Если видите, что где-то есть проволочки, — решайте проблему в буквальном смысле слова в ручном режиме, — призвал чиновников премьер.

Незабытое старое

В случае обнаружения нового штамма, возможно введение новых или усиление имеющихся превентивных мер, ведь это позволит эффективнее и легче предупредить возможную угрозу, а не бороться с распространением заболевания, заявила «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко. При этом пока рано делать окончательные выводы о британском штамме SARS-CoV-2, потому что имеющие данные о вирусе полностью не подтверждены.
— Здесь необходимо самим гражданам более ответственно отнестись к возможной опасности и потенциальным последствиям: строго, должным образом соблюдать все требования Роспотребнадзора, а также меры, принятые в регионах. В противном случае, не буду исключать возможности кратковременного введения или усиления ограничительных мероприятий, в том числе прекращения авиасообщения с другими странами. Считаю это вполне оправданным, ведь, во главе стоят жизни и здоровье людей. При этом уверена, что полного локдауна нам удастся избежать и таких жестких ограничений, какие были прежде, уже не будет, — считает политик.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Решение о прекращении авиасообщения с Британией стоило принять раньше, уверены другие сенаторы, не исключающие закрытия границ и с иными странами.
Нам стоит максимально ограничить возможность проникновения данного штамма в Россию. Нужно действовать оперативно, нельзя не замечать его опасность и рисков увеличения заболеваемости из-за него. Сообщение стоит блокировать с максимальным количеством стран, в которых зафиксированы эту мутации, — сказал «Известиям» член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.
С этим мнением не совсем согласны в экспертном сообществе. Введение строгих ограничений может принести больше вреда, чем пользы, пояснил «Известиям» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Новый штамм — не повод, чтобы вводить локдаун. Новые вариации вируса все время будут возникать, это совершенно естественный процесс. В ограничении авиасообщения большого смысла нет, потому что если новый штамм уже где-то и возник, то он уже и распространился. Он уже и там, и сям. Закрываться поздно. Это делают, но смысла я большого не вижу, — добавил эксперт.
Накануне Нового года россияне уже успели столкнуться с усилением ограничений и введением новых правил. Вполне вероятно, что роста числа заболевших коронавирусом во время праздников удастся избежать, потому что многим не нужно ехать на работу или отводить детей в школу, считает Татьяна Кусайко. Кроме того, во многих регионах не будут работать развлекательные центры, а также запрещено проводить массовые мероприятия. Однако нагрузка на стационары и службы скорой помощи может повыситься по другим причинам — например, из-за традиционного учащения обращений с травмами и отравлениями из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - по Вашингтону..."
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "доктрина Байдена" раскрыта
22 декабря 2020, 06:20
Экстремизм и захват власти. За Тихановскую в Белоруссии взялись всерьёз
22 декабря 2020, 10:00
"Знакомый почерк, не правда ли?": С Навальным сыграли злую шутку. Версия Коца
22 декабря 2020, 19:10
Микрофон забыли выключить? Кравчука пожалели после ответа Путину
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - ...
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в тел...
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "док...
22 декабря 2020, 03:35
"Вы там в сосну ударились?" Просьба отказаться от сала вызвала бунт на Укра...
22 декабря 2020, 06:20
Экстремизм и захват власти. За Тихановскую в Белоруссии взялись всерьёз
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2020, 01:10
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
19 декабря 2020, 18:45
Путин поставил Запад на место: Немецкий политолог о жёстком ответе президента России
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире
19 декабря 2020, 19:40
Зеленский станет последним президентом Украины
17 декабря 2020, 06:15
Скандал с переобуванием вокруг "Спутника V": Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб"
21 декабря 2020, 10:10
Время расплаты для Эрдогана пришло
19 декабря 2020, 04:05
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала настоящий локдаун
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.